Album gồm 9 ca khúc, kết hợp hài hòa giữa xẩm cổ, xẩm dân gian và các sáng tác mới. Trong đó có Tre xanh (thơ Nguyễn Duy, lồng điệu: Nguyễn Quang Long), các bài xẩm mang lời thơ dân gian như Một quan là sáu trăm đồng, Vợ chồng cờ bạc, Dạt nước cánh bèo cùng những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Quang Long: Ơn cha nghĩa mẹ, Thăng Long lịch sử oai hùng, Ghen, Tránh xa tệ nạn và Hà Nội 36 chân tình.

Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, nhạc sĩ Quang Long và Kiên Ninh tại gặp gỡ báo chí.

Nghệ sĩ Phạm Đình Dũng đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc, Kiên Ninh thực hiện thu âm. Trong số các tác phẩm Dạt nước cánh bèo là bài xẩm cổ duy nhất, được Mai Tuyết Hoa đưa vào album như lời tri ân sâu sắc tới cố nghệ nhân Hà Thị Cầu - người thầy lớn nhất trong sự nghiệp của chị. Các ca khúc còn lại đều mang dấu ấn sáng tạo riêng, được lựa chọn và viết phù hợp với chất giọng, phong cách và con đường nghệ thuật mà nữ nghệ sĩ theo đuổi.

Album cũng giới thiệu hai bài xẩm cổ quen thuộc từng được Mai Tuyết Hoa cùng nhiều nghệ sĩ, nhà nghiên cứu phục hồi là Vợ chồng cờ bạc (song ca cùng nghệ sĩ Văn Phương) và Một quan là sáu trăm đồng (hát cùng NSND Thanh Ngoan). Bài thơ Tre xanh của Nguyễn Duy được lồng điệu xẩm tạo nên màu sắc mới mẻ, giàu cảm xúc.

NSND Thanh Ngoan và Mai Tuyết Hoa như lên đồng vì xẩm.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long cho biết khai thác điệu hát sai - một lối hát cổ của xẩm ở hai tác phẩm Ghen và Tránh xa tệ nạn tạo nên không gian âm nhạc vừa truyền thống vừa hiện đại. Đây cũng là hai ca khúc thể hiện rõ cá tính giọng hát đanh quánh, hồn nhiên của nữ nghệ sĩ.

Ghen kể câu chuyện về tình cảm vợ chồng trước nguy cơ rạn nứt, được đẩy lên cao trào rồi lắng lại bằng sự lựa chọn tỉnh táo của người phụ nữ. Trong khi đó, Tránh xa tệ nạn là tác phẩm Mai Tuyết Hoa thể hiện cùng con trai - nghệ sĩ sáo trúc trẻ Nam Khánh, kết hợp điệu tàu điện và điệu sai nhằm truyền tải thông điệp phòng chống ma túy.

Chia sẻ về lần đầu hợp tác cùng con trai trong album, Mai Tuyết Hoa cho biết từng băn khoăn vì lo ngại thị hiếu âm nhạc của giới trẻ. Tuy nhiên, khi vào phòng thu, Nam Khánh đã thể hiện được tinh thần xẩm trong một phong cách trẻ trung, hiện đại.

"Với tôi, đó không chỉ là sự hợp tác nghệ thuật mà còn là niềm hạnh phúc của một người mẹ", chị nói.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long - người bạn đồng hành nhiều năm của Mai Tuyết Hoa cho biết, sự thấu hiểu giúp mình viết nên những tác phẩm đúng chất của nữ nghệ sĩ. Theo Mai Tuyết Hoa, mỗi bài hát trong album đều là một câu chuyện đời, phản chiếu những va đập, gập ghềnh của con người, hướng tới giá trị nhân văn và lòng biết ơn.

Điểm nhấn của album còn nằm ở hai ca khúc về Hà Nội: Thăng Long lịch sử oai hùng và Hà Nội 36 chân tình. Đây là những tác phẩm mang tinh thần sử thi, kể chuyện, ngợi ca mảnh đất nghìn năm văn hiến bằng cảm xúc tự hào và gần gũi. Qua đó, hình ảnh Hà Nội hiện lên vừa cổ kính, vừa sinh động, giàu tình người.

Theo nghệ sĩ Phạm Đình Dũng, album lần này cho thấy một Mai Tuyết Hoa rất khác so với các sản phẩm trước với phong cách rõ nét, cá tính và giàu sức biểu đạt.

Sinh năm 1976, Mai Tuyết Hoa được xem là truyền nhân tiêu biểu của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu. Từ nền tảng đào tạo đàn nhị chuyên nghiệp, chị dần gắn bó với xẩm, cùng đồng nghiệp đưa loại hình nghệ thuật này trở lại không gian diễn xướng truyền thống và đời sống đương đại thông qua nhóm Xẩm Hà Thành.

Mai Tuyết Hoa cũng chia sẻ những trăn trở về công tác bảo tồn xẩm. Theo chị, phần lớn hoạt động hiện nay vẫn mang tính tự phát, phụ thuộc vào tâm huyết cá nhân. Để xẩm phát triển bền vững cần sự vào cuộc của các cơ quan quản lý với những chính sách hỗ trợ cụ thể.

Mai Tuyết Hoa và con trai biểu diễn tại gặp gỡ báo chí