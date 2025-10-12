Concert 2 của Em xinh say hi với chủ đề Vạn vật đến từ em với sự góp mặt của 30 "em xinh" và dàn khách mời mang tới tổng cộng 23 tiết mục.

Mở màn là ca khúc Việt Nam hơn từng ngày do 30 "em xinh" trình diễn, với hiệu ứng pháo hoa xếp thành hình ngôi sao 5 cánh màu vàng, đỏ, hình chim bồ câu trắng đóng dấu chữ ký của các giọng ca.

Những ca khúc nổi tiếng như Gã săn cá, Cầm kỳ thi hoạ, Not my fault, We belong together, Easier, Cách yêu đúng điệu được đưa lên sân khấu lớn. Đa số các màn trình diễn đều được phối mới, đổi vũ đạo, trang phục khác với concert đầu ở TPHCM.

Công nghệ bàn nâng lập trình chuyển động đồng bộ với âm nhạc, ánh sáng được mang đến SVĐ Mỹ Đình xuất hiện trong tiết mục: Đồng dao xinh gái, Từng, Duyên, Em chỉ là, RUN, liên khúc Không đau nữa rồi - Hào quang.

Các 'em xinh' tại SVĐ Mỹ Đình.

Đa số các tiết mục đều được làm mới so với concert đầu.

Phương Mỹ Chi, Orange, Han Sara, Lamoon hài hước dẫn dắt vào tiết mục kế:

Khác với Anh trai say hi mùa 1, nhóm Em xinh xuất sắc nhất (Em xinh best 5) - Orange, Phương Mỹ Chi, Bích Phương, Lamoon, Lyhan cùng mang tới ca khúc hoàn toàn mới Best of Luck. Cả 5 giọng ca cũng trình diễn tiết mục solo với bản phối mới.

NSND Thanh Ngoan bất ngờ xuất hiện trong tiết mục Duyên, hoà giọng cùng Lâm Bảo Ngọc, Phương Mỹ Chi, Saabirose, Liu Grace, Pháo Northside.

Nhóm 'Em xinh best 5'.

NSND Thanh Ngoan xuất hiện trong tiết mục 'Duyên'.

Nhóm "Em xinh best 5":

Bắc thang lên hỏi ông trời (Bích Phương, Juky San, Quỳnh Anh Shyn, Lamoon, Mỹ Mỹ) và Vỗ tay - tiết mục solo của Phương Ly lần đầu được đưa lên sân khấu lớn, sau khi gây tiếc nuối vì không xuất hiện ở concert đầu.

Liên khúc Không đau nữa rồi - Hào quang mở đầu với phần song ca demo (Bản thử nghiệm) của "anh trai" buitruonglinh (Tác giả gốc) cùng LyLy, sau đó chuyển sang màn trình diễn chính của 52Hz, Orange, Châu Bùi, Mỹ Mỹ và "anh trai" Pháp Kiều.

'Anh trai' buitruonglinh và Pháp Kiều xuất hiện.

'Em xinh' Quỳnh Anh Shyn, Bích Phương, Bảo Anh, Orange, Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi.

Tiết mục 'Vỗ tay'.

NSND Thanh Ngoan trong tiết mục "Duyên":

Bảo Anh thay thế khách mời Wean Lê, trình diễn Hề cùng Phương Mỹ Chi, Phương Ly, Pháo, Chi Xê. Sự xuất hiện của Tăng Duy Tân khiến khán giả thích thú qua màn hát đôi tình tứ cùng Bích Phương ca khúc Em chỉ là.

Bộ đôi rapper Liu Grace, Saabirose góp mặt trong Cách (yêu đúng) điệu cùng Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ, Lamoon, Juky San. Ở tiết mục RUN, Châu Bùi, LyHan, 52Hz, Yeolan, Ánh Sáng AZA xuất hiện trên mô tô, di chuyển từ đường hầm qua khu vực khán giả về sân khấu chính.

Phần Dance battle (Thi đấu vũ đạo) quy tụ LyHan, Mỹ Mỹ, Yeolan, Han Sara, Ánh Sáng Aza. Bốn khán giả may mắn lên sân khấu nhảy cùng Mỹ Mỹ, LyHan, Liu Grace, MAIQUINN ở phần Dance cover.

Dance battle.

Mỹ Mỹ thi đấu vũ đạo:

Trước tiết mục kết màn The real aura, clip tổng kết hành trình của 30 "em xinh" được chiếu trên màn LED lớn. MC Trấn Thành "úp mở" đêm concert tại thủ đô đánh dấu hành trình trọn vẹn của 30 giọng ca, khiến khán giả hoài nghi đây là concert cuối của Em xinh say hi. Thực tế, ở Hà Nội, trái với việc "cháy vé" của concert Anh trai say hi năm trước, một số khu vực của concert Em xinh say hi còn nhiều chỗ trống.

Trong đêm nhạc, MC Trấn Thành xúc động kêu gọi khán giả cùng hướng về các tỉnh miền Bắc và miền Trung đang chịu thiệt hại do bão lũ.

Trước đó, dàn "em xinh" gặp gỡ các cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng nữ Công an Nhân dân ở một chương trình giao lưu. Tại sự kiện, BTC chương trình và các "anh trai", "em xinh" đồng hành cùng Hội Phụ Nữ Bộ Công An hỗ trợ 1 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

'Em xinh' MAIQUINN, Ngô Lan Hương, Muộii, Lamoon.

Sau khi gây tranh cãi vì muốn khán giả không gọi mình là "em xinh", Miu Lê trầm lắng hơn, ít khuấy động không khí ở những phần giao lưu tại concert. Trong các tiết mục đồng diễn, nữ ca sĩ cũng ít cất giọng hơn các đồng nghiệp.

Ảnh, video: BTC, Thanh Phi