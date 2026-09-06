Một vụ lừa đảo vừa được cảnh sát thành phố Lễ Lăng, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) làm rõ, khi một cụ ông 82 tuổi mang 1,7 triệu NDT (khoảng 6,6 tỷ đồng) đến ngân hàng gửi tiết kiệm, nhưng sau khi kiểm đếm, nhân viên ngân hàng phát hiện toàn bộ số tiền đều là "tiền luyện tập" dùng trong nghiệp vụ ngân hàng, không có giá trị thanh toán.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào tháng 4/2026, khi cụ ông họ Trương mang một lượng lớn tiền mặt trị giá 1,7 triệu NDT đến quầy giao dịch của một ngân hàng tại thành phố Lễ Lăng.

Tuy nhiên, các nhân viên ngân hàng đã phát hiện ra rằng toàn bộ số tiền này chỉ là những tờ "tiền tập sự" chuyên dùng để đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên ngân hàng.

Toàn bộ 1,7 triệu NDT mà cụ ông 82 tuổi mang đến ngân hàng gửi chỉ là tiền tập sự chuyên dùng trong đào tạo nghiệp vụ, không có giá trị thanh toán. Ảnh: Guangming Net

Đó là loại tiền giả không có giá trị thanh toán, thường được sử dụng trong các khóa đào tạo để nhân viên mới tập đếm tiền và nhận biết tiền thật, tiền giả. Trong số 1,7 triệu NDT mà cụ Trương mang đến ngân hàng, không có bất kỳ một tờ tiền thật nào.

Nhận ra mình bị lừa, cụ Trương cùng nhân viên ngân hàng lập tức báo cảnh sát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Lễ Lăng đã nhanh chóng vào cuộc. Thông qua phân tích, xác minh thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nghi phạm là Lưu và nơi người này lẩn trốn.

Chỉ 5 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Lưu

Qua điều tra, cảnh sát xác định Lưu từng làm trong lĩnh vực môi giới vay vốn. Người này thường tìm những khách hàng lớn tuổi từng có nhu cầu vay tiền để tiếp cận và thực hiện hành vi lừa đảo.

Chiêu trò "chạy dòng tiền" tinh vi

Từ tháng 3/2025, Lưu đã tiếp cận cụ ông Trương, với ý đồ lừa đảo vì biết ông có nhu cầu vay vốn và khả năng tài chính tốt. Lưu nói cụ Trương không đáp ứng điều kiện tín dụng và cần "chạy dòng tiền" để cải thiện hồ sơ vay.

Lưu khiến cụ Trương tin rằng việc chuyển tiền qua tài khoản của mình là một bước cần thiết để hoàn tất thủ tục vay, đồng thời cam kết có thể sử dụng tiền mặt làm tài sản bảo đảm.

Tin tưởng đối phương, cụ ông Trương nhiều lần chuyển tiền cho Lưu. Từ tháng 3 đến tháng 12/2025, tổng số tiền cụ Trương đã chuyển cho Lưu lên tới hơn 1,69 triệu NDT (khoảng 6,5 tỷ đồng), gần như toàn bộ số tiền tích lũy cả đời của cụ.

Để tạo lòng tin và che giấu hành vi gian dối, Lưu đã nhiều lần mang đến nhà cụ Trương những xấp tiền giả (tiền tập sự) với tổng mệnh giá lên tới 1,7 triệu NDT, thậm chí nhiều hơn cả số tiền thực tế mà hắn đã lừa được.

Kẻ lừa đảo họ Lưu đã nhiều lần mang tiền giả đến nhà cụ Trương và liên tục dặn dò "tuyệt đối không được mở ra" để che giấu hành vi gian dối. Ảnh: Guangming Net

Mỗi lần đưa tiền, Lưu đều dặn dò cụ Trương "tuyệt đối không được mở ra" và hứa sẽ quay lại lấy khi khoản vay được giải ngân. Hắn giải thích rằng số tiền mặt này chỉ được giữ tạm thời, đến khi khoản vay được giải ngân, hắn sẽ quay lại lấy toàn bộ.

Mãi đến khi khoản vay không được giải ngân, cụ Trương mang số tiền này đến ngân hàng gửi, lúc đó sự thật mới bị phát hiện.

Đáng chú ý, ông Trương đã chuyển cho Lưu 1,69 triệu NDT tiền thật (khoảng 6,5 tỷ đồng), nhưng lại nhận về 1,7 triệu NDT tiền giả (khoảng 6,6 tỷ đồng). Ông tưởng mình đang giữ một khoản tiền có giá trị tương đương để làm tin, nhưng thực chất số tiền giả đó chẳng đáng một xu.

Lưu đã bị cơ quan công an hình sự tạm giữ vì bị cáo buộc lừa đảo và vụ án đang được điều tra mở rộng.

Vụ việc cho thấy một điểm đáng chú ý trong các chiêu trò lừa đảo liên quan đến vay vốn: Kẻ gian thường không nhất thiết phải lấy tiền trực tiếp ngay từ đầu mà có thể tạo ra một quy trình giả, khiến nạn nhân tin rằng mình đang thực hiện thủ tục tài chính bình thường.

Các ngân hàng và cơ quan công an Trung Quốc đã khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, không nên tin vào những lời chào mời làm hồ sơ tín dụng qua các kênh không chính thức. Người vay cần xác minh trực tiếp với ngân hàng khi được yêu cầu chuyển tiền cho cá nhân hoặc trung gian với lý do "chạy dòng tiền" để hoàn tất hồ sơ vay

Đặc biệt, khi một người tự xưng là "môi giới" chủ động tiếp cận và yêu cầu thực hiện các giao dịch tiền mặt hoặc chuyển khoản với giá trị lớn, người vay cần xác minh thông tin trực tiếp với ngân hàng, tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ và luôn kiểm tra kỹ tiền mặt trước khi nhận.

Theo RedNet, Guangming Net