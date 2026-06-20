Dọa mắc bệnh nặng để bán liệu trình thải độc

Mở đầu câu chuyện là những lời mời chào hấp dẫn: “Bác ơi, vào đây mát-xa miễn phí nào!” Tại các khu dân cư ở Bắc Kinh, nhân viên của “Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe” chủ động tiếp cận người già, tặng phiếu giảm giá, mời dùng thử dịch vụ với giá chỉ 38 tệ cho 6 lần mát-xa chân.

Khi khách hàng đã quen với sự ân cần, các đối tượng bắt đầu giới thiệu “chuyên gia” để khám bệnh miễn phí. Bằng những câu hỏi khéo léo, nhân viên khai thác thông tin về tình trạng sức khỏe, thu nhập và hoàn cảnh sống của nạn nhân, đặc biệt nhắm vào những người có con cái xa nhà.

Khi gặp “chuyên gia”, các nạn nhân sẽ nhận được “chẩn đoán” đầy kịch tính: “Bác bị tích tụ độc tố đường ruột nghiêm trọng”, “nguy cơ ung thư rất cao”, “nếu không chữa sẽ bị liệt”.

Nỗi sợ hãi được khơi dậy, và lập tức các gói điều trị được chào bán với mức giá không tưởng: 10.000 - 20.000 NDT (39-78 triệu đồng) cho mỗi liệu trình “thải độc”, “tẩy ruột”.

Điều gây sốc nhất trong vụ án này chính là cách các đối tượng tạo ra “bằng chứng thuyết phục”. Để chứng minh cơ thể nạn nhân đang chứa đầy “chất độc”, nhân viên đã pha nước tương (xì dầu) vào dung dịch thụt rửa đại tràng.

Khi thấy chất lỏng màu nâu đen chảy ra, nhiều nạn nhân tin rằng đó là “độc tố” đã được đào thải thành công khỏi cơ thể và sẵn sàng trả thêm tiền cho các liệu trình tiếp theo.

Người già thường là đối tượng bị các đường dây chăm sóc sức khỏe giả mạo tiếp cận, dụ dỗ tham gia các liệu trình ‘thải độc’ với giá cắt cổ. Ảnh minh họa: CCTV

Một nạn nhân 70 tuổi cho biết đã tiêu hết 700.000 NDT (khoảng 2,73 tỷ đồng) tiền tiết kiệm cả đời chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm. Khi tiền mặt đã cạn, nhân viên thậm chí còn thuyết phục bà đi cầm cố chiếc vòng vàng trên tay, viện lý do “bệnh không chữa khỏi thì giữ vàng để làm gì”.

Ba bước thao túng được dàn dựng bài bản

Theo điều tra của Công an thành phố Bắc Kinh, đường dây này hoạt động theo một quy trình chuyên nghiệp gồm ba giai đoạn:

Bước 1 - Săn mồi và "phủ bóng" tình cảm: Nhân viên tiếp cận người già tại công viên, khu dân cư, mời dùng thử dịch vụ giá rẻ. Họ tỏ ra vô cùng quan tâm, hỏi han sức khỏe, tặng quà nhỏ, ghi nhớ ngày sinh nhật, tạo cảm giác “ấm áp như người thân”. Mục tiêu là lấy được lòng tin tuyệt đối.

Bước 2 - "Chuyên gia" ra tay: Sau khi đã có được lòng tin, các “bác sĩ”, “chuyên gia” xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm. Họ thực hiện các bài kiểm tra sức khỏe giả và đưa ra các chẩn đoán sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh đến mức nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng để tạo áp lực tâm lý cực lớn.

Bước 3 - Hù dọa và "vắt kiệt": Khi nạn nhân đã hoảng sợ, chúng bắt đầu bán các liệu trình điều trị đắt tiền.

Với chiêu trò “càng chữa càng thấy bệnh nặng hơn”, các nạn nhân bị cuốn vào vòng xoáy chi tiêu không lối thoát. Đến khi không còn tiền, chúng thậm chí còn hướng dẫn nạn nhân vay nợ hoặc bán tài sản để tiếp tục “chữa bệnh”.

Nhờ tin báo từ người nhà của một nạn nhân, tháng 6/2026, Công an thành phố Bắc Kinh đã đồng loạt triệt phá 20 cơ sở của đường dây này tại các quận Triều Dương, Thuận Nghĩa, Bình Cốc và Mật Vân. 31 nghi phạm, bao gồm đối tượng cầm đầu Khương Mỗ, đã bị bắt giữ và khởi tố về tội "Lừa đảo". Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, cần thận trọng với các lời mời khám chữa bệnh miễn phí hoặc các liệu trình chăm sóc sức khỏe không rõ nguồn gốc.

Theo Guangming Daily, Xinhua News, China Daily