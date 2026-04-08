Hình ảnh rõ nét, chuyển động mượt mà cho những trận bóng đỉnh cao

Khác với phim ảnh hay các chương trình giải trí thông thường, bóng đá là nội dung có nhịp độ rất nhanh, nhiều pha chuyển hướng bất ngờ và góc quay thay đổi liên tục. Khi theo dõi trên màn hình lớn, nếu TV không xử lý tốt hình ảnh, các chi tiết nhỏ dễ bị nhòe hoặc mất nét, khiến trải nghiệm xem bị giảm đi, đặc biệt trong những tình huống quyết định như phản công nhanh.

TV có độ phân giải cao được ưu tiên trong mùa World Cup

Vì vậy, trong các mùa giải lớn như World Cup, TV có độ phân giải cao thường được ưu tiên vì giúp xem rõ hơn khi theo dõi trên màn hình lớn. Các dòng TV 4K hiện nay cho hình ảnh sắc nét và có chiều sâu hơn, giúp người xem dễ quan sát các pha bóng nhanh hoặc những tình huống diễn ra ở khoảng cách xa.

Với những mẫu như LG UHD AI UA8450, độ phân giải 4K kết hợp HDR10 giúp tái hiện rõ từng chi tiết trên sân, từ màu cỏ đến ánh sáng sân vận động. Ngoài ra, công nghệ 4K Super Upscaling còn hỗ trợ nâng cấp chất lượng hình ảnh từ nhiều nguồn phát khác nhau, giúp các trận đấu vẫn hiển thị rõ ràng ngay cả khi tín hiệu chưa đạt chuẩn 4K.

Bên cạnh đó, mẫu TV này còn sở hữu bộ xử lý α7 AI Processor 4K Gen8. Bộ xử lý sử dụng AI để nhận diện nội dung đang phát và tự động điều chỉnh độ nét, màu sắc và chuyển động theo thời gian thực, giúp các pha bóng tốc độ cao vẫn giữ được sự mượt mà và ổn định, đồng thời giảm cảm giác mỏi mắt khi xem trong thời gian dài.

Âm thanh sống động giữ trọn không khí sân cỏ

Khi xem bóng đá tại nhà, cảm xúc không chỉ đến từ hình ảnh mà còn phụ thuộc nhiều vào âm thanh. Tiếng khán giả, tiếng bình luận hay những khoảnh khắc cao trào nếu không được thể hiện rõ ràng sẽ khiến trải nghiệm xem kém sôi động, nhất là khi xem cùng nhiều người.

Theo đó, các dòng TV mới thường được trang bị công nghệ âm thanh có khả năng tự tối ưu theo nội dung. Trên dòng TV UHD AI của LG, hệ thống α7 AI Sound Pro có thể phân tích nội dung để điều chỉnh hiệu ứng phù hợp, giúp tăng độ rõ của tiếng khán giả và hiệu ứng sân vận động. Đồng thời, Clear Voice Pro sử dụng AI để làm nổi bật lời thoại và phần bình luận, giúp người xem dễ theo dõi diễn biến trận đấu ngay cả khi không gian xem đông người hoặc có nhiều tiếng ồn xung quanh.

Nhờ khả năng tối ưu tự động, âm thanh trên chiếc TV của LG được cân chỉnh phù hợp với từng nội dung mà không cần thiết lập phức tạp, giúp trải nghiệm xem trở nên tự nhiên và sống động hơn, gần với cảm giác theo dõi trực tiếp trên sân.

TV thông minh giúp trải nghiệm xem trọn vẹn hơn

Trong mùa World Cup, TV thường được sử dụng với tần suất cao hơn bình thường, khi người xem theo dõi nhiều trận trong ngày, chuyển qua lại giữa các kênh hoặc mở thêm ứng dụng để cập nhật kết quả. Khi đó, một chiếc TV có giao diện dễ dùng và khả năng tối ưu thông minh sẽ giúp trải nghiệm liền mạch hơn, không bị gián đoạn giữa những khoảnh khắc quan trọng.

Thấu hiểu thói quen đó, mẫu TV LG UHD AI UA8450 được trang bị hệ điều hành webOS mang đến giao diện thân thiện, hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói và truy cập nhanh các ứng dụng xem thể thao. AI trên TV của LG có thể ghi nhớ thói quen sử dụng để gợi ý nội dung phù hợp, đồng thời hỗ trợ xem nhiều nội dung trên cùng màn hình trong một số chế độ, giúp người xem vừa theo dõi trận đấu vừa cập nhật thông tin dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, điều khiển AI Magic Remote cũng giúp thao tác nhanh hơn khi chuyển kênh hoặc tìm trận đấu, đồng thời ra lệnh bằng giọng nói mà không cần thêm thiết bị. Tính năng AI Voice ID nhận diện giọng nói của từng người dùng để đưa ra đề xuất cá nhân hóa, giúp việc sử dụng TV trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt trong những ngày diễn ra liên tục các trận đấu của mùa World Cup. Người dùng còn có thể hỏi đáp thông tin về trận đấu với chatbot Copilot từ lịch phát sóng đến kết quả một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Song song, các kích thước TV 43, 50, 55 và 65 inch phù hợp với nhiều không gian khác nhau. Khi kết hợp với khả năng tối ưu hình ảnh và âm thanh bằng AI, TV LG UHD AI UA8450 khiến trải nghiệm xem World Cup tại nhà trở nên sống động và trọn vẹn hơn, dù xem một mình hay cùng cả gia đình.

Bích Đào