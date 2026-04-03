Người hâm mộ Việt Nam sẽ được xem miễn phí World Cup 2026 qua nhiều phương tiện và nền tảng khác nhau.

Ngày 3/4, một nguồn tin xác nhận với VietNamNet, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã có được bản quyền World Cup 2026 tại Việt Nam.

Nguồn tin này cho hay, trước đây bản quyền World Cup được nhiều đơn vị tại Việt Nam đi đấu giá, tạo ra cuộc cạnh tranh khiến giá bản quyền lên cao.

Tuy nhiên, lần này VTV là đơn vị đại diện đi đấu giá và sau đó chia sẻ bản quyền với các đơn vị truyền hình.

Nguồn tin này chia sẻ với VietNamNet rằng mức giá bản quyền World Cup 2026 cũng tương tự như giá bản quyền mùa World Cup trước cộng thêm với biên độ giá linh động phù hợp.

Ngày 2/4, trang web chính thức của FIFA cập nhật thông tin cho thấy Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ là đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng World Cup 2026 trên lãnh thổ Việt Nam.

Trong danh sách đối tác truyền thông World Cup 2026, VTV là đại diện duy nhất của Việt Nam, nắm bản quyền truyền thông trên cả 4 nền tảng TV, radio, thiết bị di động và Internet.

Điều này có nghĩa người hâm mộ Việt Nam sẽ được xem miễn phí World Cup 2026 bằng nhiều phương tiện và cách thức khác nhau.

Hiện VTV vẫn chưa có thông báo chính thức về việc sở hữu bản quyền hay kế hoạch phát sóng chi tiết cho World Cup 2026.

Hồi đầu tháng 3, FIFA đã công bố hàng loạt thỏa thuận bán bản quyền truyền thông tại châu Á cho FIFA World Cup 2026, giải đấu có quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội và 104 trận, do Mỹ, Mexico, Canada đồng đăng cai từ 11/6 đến 19/7/2026.

Năm 2022, VTV chỉ mua được bản quyền truyền hình 3 tuần trước khi vòng chung kết khai mạc, dựa vào sự tài trợ của các đơn vị đồng hành, bao gồm tập đoàn Vingroup, Viettel và 4 ngân hàng.