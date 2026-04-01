Danh sách 48 đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2026

STT Đội tuyển quốc gia Ghi chú
AFC (Châu Á) - 9
1 Australia
2 Iran
3 Nhật Bản
4 Jordan Lần đầu dự
5 Hàn Quốc
6 Uzbekistan Lần đầu dự
7 Qatar
8 Saudi Arabia
9 Iraq
CAF (Châu Phi) - 10
10 Algeria
11 Cape Verde Lần đầu dự
12 Ai Cập
13 Ghana
14 Maroc Top 4 World Cup 2022
15 Tunisia
16 Bờ Biển Ngà
17 Senegal
18 Nam Phi
19 DR Congo
CONCACAF (Bắc & Trung Mỹ) - 6
20 Canada Chủ nhà
21 Mexico Chủ nhà
22 Mỹ Chủ nhà
23 Panama
24 Haiti Lần đầu
25 Curacao Lần đầu
CONMEBOL (Nam Mỹ)
26 Argentina
27 Brazil
28 Colombia
29 Ecuador
30 Paraguay
31 Uruguay
OFC (Châu Đại Dương) - 1
32 New Zealand
UEFA (Châu Âu) - 16
33 Anh
34 Pháp
35 Croatia
36 Bồ Đào Nha
37 Na Uy
38 Tây Ban Nha
39 Scotland
40 Áo
41 Bỉ
42 Thụy Sĩ
43 Hà Lan
44 Đức
45 Thụy Điển
46 Thổ Nhĩ Kỳ
47 Bosnia & Herzegovina
48 CH Séc

Vòng chung kết World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup đặc biệt nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, khi lần đầu tiên có 48 đội tuyển quốc gia góp mặt, thay vì 32 như các kỳ trước.

Giải đấu do ba quốc gia Bắc Mỹ - Mỹ, Canada và Mexico - đồng đăng cai, diễn ra từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2026. Đây là lần đầu tiên World Cup trở lại khu vực CONCACAF kể từ năm 1994.

Với thể thức mở rộng, 48 đội sẽ được chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Hai đội nhất, nhì bảng và 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16.

Danh sách 48 đội bóng dự VCK World Cup 2026 - Ảnh: FIFA

Tổng cộng, World Cup 2026 sẽ có 104 trận đấu, nhiều hơn đáng kể so với 64 trận trước đây, hứa hẹn mang đến bữa tiệc bóng đá kéo dài và kịch tính hơn bao giờ hết.

Các sân vận động hiện đại bậc nhất ở Los Angeles, New York, Toronto, Vancouver, Mexico City hay Dallas sẽ là điểm hẹn của hàng triệu người hâm mộ.

FIFA kỳ vọng kỳ World Cup này không chỉ phá kỷ lục về doanh thu và lượng khán giả, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết toàn cầu, mở ra kỷ nguyên mới cho bóng đá thế giới – nơi cơ hội đến với nhiều nền bóng đá hơn bao giờ hết.

Danh sách 12 bảng đấu của World Cup 2026 - Ảnh: FIFA