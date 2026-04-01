Danh sách 48 đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2026

STT Đội tuyển quốc gia Ghi chú AFC (Châu Á) - 9 1 Australia 2 Iran 3 Nhật Bản 4 Jordan Lần đầu dự 5 Hàn Quốc 6 Uzbekistan Lần đầu dự 7 Qatar 8 Saudi Arabia 9 Iraq CAF (Châu Phi) - 10 10 Algeria 11 Cape Verde Lần đầu dự 12 Ai Cập 13 Ghana 14 Maroc Top 4 World Cup 2022 15 Tunisia 16 Bờ Biển Ngà 17 Senegal 18 Nam Phi 19 DR Congo CONCACAF (Bắc & Trung Mỹ) - 6 20 Canada Chủ nhà 21 Mexico Chủ nhà 22 Mỹ Chủ nhà 23 Panama 24 Haiti Lần đầu 25 Curacao Lần đầu CONMEBOL (Nam Mỹ) 26 Argentina 27 Brazil 28 Colombia 29 Ecuador 30 Paraguay 31 Uruguay OFC (Châu Đại Dương) - 1 32 New Zealand UEFA (Châu Âu) - 16 33 Anh 34 Pháp 35 Croatia 36 Bồ Đào Nha 37 Na Uy 38 Tây Ban Nha 39 Scotland 40 Áo 41 Bỉ 42 Thụy Sĩ 43 Hà Lan 44 Đức 45 Thụy Điển 46 Thổ Nhĩ Kỳ 47 Bosnia & Herzegovina 48 CH Séc

Vòng chung kết World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup đặc biệt nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, khi lần đầu tiên có 48 đội tuyển quốc gia góp mặt, thay vì 32 như các kỳ trước.

Giải đấu do ba quốc gia Bắc Mỹ - Mỹ, Canada và Mexico - đồng đăng cai, diễn ra từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2026. Đây là lần đầu tiên World Cup trở lại khu vực CONCACAF kể từ năm 1994.

Với thể thức mở rộng, 48 đội sẽ được chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Hai đội nhất, nhì bảng và 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16.

Tổng cộng, World Cup 2026 sẽ có 104 trận đấu, nhiều hơn đáng kể so với 64 trận trước đây, hứa hẹn mang đến bữa tiệc bóng đá kéo dài và kịch tính hơn bao giờ hết.

Các sân vận động hiện đại bậc nhất ở Los Angeles, New York, Toronto, Vancouver, Mexico City hay Dallas sẽ là điểm hẹn của hàng triệu người hâm mộ.

FIFA kỳ vọng kỳ World Cup này không chỉ phá kỷ lục về doanh thu và lượng khán giả, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết toàn cầu, mở ra kỷ nguyên mới cho bóng đá thế giới – nơi cơ hội đến với nhiều nền bóng đá hơn bao giờ hết.