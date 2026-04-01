Danh sách 48 đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2026
|STT
|Đội tuyển quốc gia
|Ghi chú
|AFC (Châu Á) - 9
|1
|Australia
|2
|Iran
|3
|Nhật Bản
|4
|Jordan
|Lần đầu dự
|5
|Hàn Quốc
|6
|Uzbekistan
|Lần đầu dự
|7
|Qatar
|8
|Saudi Arabia
|9
|Iraq
|CAF (Châu Phi) - 10
|10
|Algeria
|11
|Cape Verde
|Lần đầu dự
|12
|Ai Cập
|13
|Ghana
|14
|Maroc
|Top 4 World Cup 2022
|15
|Tunisia
|16
|Bờ Biển Ngà
|17
|Senegal
|18
|Nam Phi
|19
|DR Congo
|CONCACAF (Bắc & Trung Mỹ) - 6
|20
|Canada
|Chủ nhà
|21
|Mexico
|Chủ nhà
|22
|Mỹ
|Chủ nhà
|23
|Panama
|24
|Haiti
|Lần đầu
|25
|Curacao
|Lần đầu
|CONMEBOL (Nam Mỹ)
|26
|Argentina
|27
|Brazil
|28
|Colombia
|29
|Ecuador
|30
|Paraguay
|31
|Uruguay
|OFC (Châu Đại Dương) - 1
|32
|New Zealand
|UEFA (Châu Âu) - 16
|33
|Anh
|34
|Pháp
|35
|Croatia
|36
|Bồ Đào Nha
|37
|Na Uy
|38
|Tây Ban Nha
|39
|Scotland
|40
|Áo
|41
|Bỉ
|42
|Thụy Sĩ
|43
|Hà Lan
|44
|Đức
|45
|Thụy Điển
|46
|Thổ Nhĩ Kỳ
|47
|Bosnia & Herzegovina
|48
|CH Séc
Vòng chung kết World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup đặc biệt nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, khi lần đầu tiên có 48 đội tuyển quốc gia góp mặt, thay vì 32 như các kỳ trước.
Giải đấu do ba quốc gia Bắc Mỹ - Mỹ, Canada và Mexico - đồng đăng cai, diễn ra từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2026. Đây là lần đầu tiên World Cup trở lại khu vực CONCACAF kể từ năm 1994.
Với thể thức mở rộng, 48 đội sẽ được chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Hai đội nhất, nhì bảng và 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/16.
Tổng cộng, World Cup 2026 sẽ có 104 trận đấu, nhiều hơn đáng kể so với 64 trận trước đây, hứa hẹn mang đến bữa tiệc bóng đá kéo dài và kịch tính hơn bao giờ hết.
Các sân vận động hiện đại bậc nhất ở Los Angeles, New York, Toronto, Vancouver, Mexico City hay Dallas sẽ là điểm hẹn của hàng triệu người hâm mộ.
FIFA kỳ vọng kỳ World Cup này không chỉ phá kỷ lục về doanh thu và lượng khán giả, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết toàn cầu, mở ra kỷ nguyên mới cho bóng đá thế giới – nơi cơ hội đến với nhiều nền bóng đá hơn bao giờ hết.