Trong bối cảnh ngành cơ điện (MEP) không ngừng phát triển và hội nhập sâu rộng, việc làm chủ tiêu chuẩn toàn cầu và nội địa hóa vật tư cơ điện không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là thước đo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt.

Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ công nghiệp Việt. Với chiến lược phát triển dựa trên tinh thần tự chủ, tự cường, doanh nghiệp đã đưa sản phẩm máng cáp lưới - Wire mesh cable tray chinh phục thành công chứng nhận UL Listed (Hoa Kỳ), tiêu chuẩn NEMA BI 50015. Đây là một trong những quy chuẩn khắt khe và uy tín bậc nhất về an toàn điện trong lĩnh vực cơ điện toàn cầu.

Máng cáp lưới và phụ kiện do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chất lượng - an toàn điện UL Listed - NEMA BI 50015

Với kết cấu mở, máng cáp lưới giúp việc thi công trở nên dễ dàng, đồng thời đơn giản hóa các khâu kiểm tra, bảo trì và thay thế dây cáp.

Không dừng lại ở hiệu năng kỹ thuật, máng cáp lưới còn mang lại giá trị thẩm mỹ cao, phù hợp với các không gian công nghiệp hiện đại và các công trình đòi hỏi chuẩn mực kỹ thuật khắt khe như trung tâm dữ liệu, nhà máy công nghiệp thực phẩm, hạ tầng giao thông hay các tòa nhà thương mại cao cấp.

Sản phẩm Máng cáp lưới do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chứng nhận UL Listed - NEMA BI 50015

Bước tiến khẳng định năng lực sản xuất của thương hiệu Việt

Sản phẩm máng cáp lưới do Cát Vạn Lợi sản xuất không chỉ mang đến giải pháp quản lý cáp tối ưu cho hệ thống M&E, mà còn đáp ứng nghiêm ngặt tiêu chuẩn UL Listed - NEMA BI- 50015. Đây là một chứng nhận quan trọng do UL (Underwriters Laboratories) - tổ chức kiểm định độc lập hàng đầu của Hoa Kỳ cấp, được ví như “tấm hộ chiếu kỹ thuật” để sản phẩm tiếp cận các thị trường phát triển trên toàn cầu.

Nhờ sự chuẩn bị bài bản và tầm nhìn dài hạn, doanh nghiệp không dừng lại ở những thành công ban đầu mà tiếp tục mở rộng chứng nhận cho các dòng sản phẩm khác. Trong đó, ống thép luồn dây điện EMT (UL 797) trở thành biểu tượng cho khát vọng “người Việt làm chủ tiêu chuẩn quốc tế”.

Ống thép luồn dây điện EMT và Máng cáp lưới do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt UL 797 & NEMA BI 50015 do UL (Hoa Kỳ) cấp chứng nhận

Đây không chỉ là minh chứng cho năng lực sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng và chiến lược đầu tư bài bản của Cát Vạn Lợi, mà còn khẳng định vị thế cạnh tranh của sản phẩm Việt trong các dự án đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn điện nghiêm ngặt - từ thị trường nội địa đến quốc tế.

Sản phẩm phẩm ống thép luồn dây điện EMT do Cát Vạn Lợi sản xuất đạt chứng nhận UL Listed UL 797

Vươn mình cùng công trình Việt, Cát Vạn Lợi sánh vai các thương hiệu toàn cầu

Từ một doanh nghiệp nội địa chuyên cung cấp vật tư cơ điện, Cát Vạn Lợi đã và đang chuyển mình thành thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu vật tư cơ điện đạt chuẩn quốc tế.

Trong bối cảnh ngành xây dựng - công nghiệp năng lượng tái tạo - hạ tầng thông minh đang bùng nổ, nhu cầu về các vật tư đạt chuẩn ngày càng trở nên cấp thiết. Cát Vạn Lợi không ngừng đầu tư vào dây chuyền sản xuất tự động hóa, hệ thống kiểm soát chất lượng ISO 9001:2015, đồng thời chủ động nghiên cứu - cải tiến mẫu mã, độ bền và khả năng chịu tải của máng cáp lưới.

Cát Vạn Lợi không chỉ hướng tới thị trường trong nước, mà còn xác định chiến lược xuất khẩu sản phẩm “Made by Vietnam” đạt chuẩn quốc tế sang các nước Đông Nam Á, châu Âu và các nước phát triển. Sự kiện sản phẩm máng cáp lưới đạt chứng nhận UL Listed được xem là “bản lề chiến lược” để mở ra cánh cửa thị trường toàn cầu - nơi mà chất lượng và tiêu chuẩn từng là rào cản lớn nhất với doanh nghiệp nội địa.

Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi

Địa chỉ Nhà máy: Lô F1.2 Đường số 8, Khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP.HCM, Xã Bình Mỹ, TP.HCM.

Điện thoại: (028) 2253 3939

Website: www.catvanloi.com

Email: baogia@catvanloi.com

Ngọc Minh