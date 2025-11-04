“Con gái anh chị có bầu trước cưới, nên chuyện sính lễ cũng nên cân nhắc lại” – câu nói của bố chồng tương lai cứ vang trong đầu tôi suốt nhiều đêm. Nó khiến tôi hiểu, đôi khi đám cưới không phải là sự gắn kết của hai người yêu nhau, mà là cuộc thương lượng giữa hai gia đình.

Tôi và anh yêu nhau 2 năm. Anh hiền lành, chịu khó, làm kỹ thuật viên ở khu công nghiệp. Khi que thử thai hiện hai vạch, anh nắm tay tôi, cười rạng rỡ: “Có con rồi thì cưới sớm để em đỡ vất vả”.

Tôi tin đó là khởi đầu hạnh phúc. Nhưng hóa ra, đó lại là khởi đầu của một vết thương lòng khó lành về sau.

Khi hai bên gặp mặt bàn chuyện cưới xin, bố mẹ tôi chỉ nói một điều với bố mẹ bạn trai: “Ở quê có tục thách cưới 30 triệu đồng, gọi là lễ đen. Con gái đi lấy chồng, cha mẹ cũng cần chút lễ để giữ thể diện, nên gia đình tôi cứ thông báo với ông bà trước như vậy, để ông bà lo liệu, cũng là hiểu được lễ nghi quê tôi”.

Tôi thật không tin nổi vì vài chục triệu tiền thách cưới mà bố mẹ bạn trai tỏ thái độ.

Tôi đã kể với anh chuyện tiền sính lễ từ trước, anh cũng đồng ý. Nhưng hôm ấy, bố mẹ anh phản ứng gay gắt.

Bố chồng tương lai nói lạnh lùng: “Con gái anh chị đã có bầu, cưới gấp cho khỏi điều tiếng, lẽ ra phải cảm ơn nhà tôi mới đúng. Nhà tôi chỉ gửi tiền lễ đen 10 triệu, coi như làm lễ tượng trưng. Cưới xong nó được về ở nhà cao cửa rộng, có người giúp việc, còn thiệt gì nữa đâu. Nên anh chị cứ yên tâm. Tiền bạc cũng là vào túi chúng nó hết chứ bố mẹ nào lấy của con nên tôi nghĩ, chuyện sính lễ cứ phiên phiến thôi anh chị, đừng làm khó nhà trai”.

Tôi ngồi im lặng suốt buổi, tay đặt lên bụng. Con tôi chưa thành hình, nhưng đã bị đem ra làm lý do để giảm giá cho một cuộc hôn nhân. Tiền sính lễ có thể ít hay nhiều, nhưng cách họ nói khiến tôi thấy mình không khác gì món hàng được định giá.

Hôm đó, cuộc nói chuyện vẫn chưa ngã ngũ vì chưa “mặc cả” được tiền sính lễ. Họ nhà trai ra về, bảo sẽ gọi điện nói chuyện sau.

Anh an ủi: “Ba mẹ anh thẳng tính, em đừng nghĩ nhiều”. Nhưng sự “thẳng tính” đó làm tôi thấy mình kém giá trị.

3 tháng mang thai, tôi nghén nặng nên xin nghỉ việc tạm, về nhà ở với mẹ để mẹ đẻ chăm sóc. Tin tức lan ra, người thương thì ít, người mỉa mai thì nhiều. “Chưa cưới mà có thai, đúng là con gái giờ dễ dãi thật”, “dại quá, giờ chồng chê thì biết làm sao”… Mỗi lời như một nhát dao cứa vào lòng tôi, khiến tôi vừa giận mình vừa thương cha mẹ già yếu.

Tôi bắt đầu sợ. Sợ đứa con sẽ lớn lên trong một gia đình mà mọi thứ đều quy ra tiền. Sợ anh sẽ mãi đứng sau lưng bố mẹ, không đủ dũng cảm để bảo vệ vợ con.

Tuần trước, anh đến nhà, nói rằng ba mẹ anh “đã đồng ý cưới”, tăng tiền lễ lên 20 triệu “cho phải phép”. Tôi không vui, chỉ thấy lòng trống rỗng. Tôi hỏi anh: “Nếu đám cưới này phải mặc cả thì thôi, mình đừng cưới nữa. Em không muốn làm món hàng bị hạ giá”.

Anh im lặng rất lâu rồi nói: “Anh xin lỗi, anh sẽ bảo vệ mẹ con em, nhưng chuyện tiền sính lễ, mình bỏ qua được không em?”.

Tôi nói sẽ bỏ qua nhưng có một điều kiện, phải ra ở riêng sau cưới, anh chỉ cúi đầu, không đáp. Cái im lặng ấy khiến tôi rùng mình. Tôi hiểu rằng, anh yêu tôi, nhưng tình yêu đó không đủ lớn để vượt qua sự kiểm soát của gia đình.

Với tôi, số tiền không phải là việc quan trọng, mà điều tôi để tâm chính là thái độ của bố mẹ chồng tương lai. Hay họ nghĩ tôi dùng cái thai để chèo kéo con trai họ?

Giờ chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày cưới. Nhìn tấm thiệp hồng trên bàn, lòng tôi thấy nặng trĩu. Tôi không biết mình có đủ can đảm để dừng lại, để làm mẹ đơn thân giữa bao lời bàn tán. Nhưng nếu bước tiếp, liệu tôi có hạnh phúc trong ngôi nhà bắt đầu bằng những cuộc mặc cả?

