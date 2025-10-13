Mạng xã hội Indonesia đang dậy sóng trước thông tin một ông lão 74 tuổi ở tỉnh Trung Java kết hôn với cô gái 24 tuổi ở tỉnh Đông Java. Sính lễ lên tới 3 tỷ rupiah (khoảng 4,7 tỷ đồng).

Theo tờ Kompas, lễ cưới của ông Tarman (74 tuổi) và cô Shela Arika (24 tuổi) diễn ra vào tối 8/10/2025 tại làng Jeruk, huyện Pacitan (Đông Java). Trong lễ cưới, ông Tarman trao cho cô dâu một bộ đồ cầu nguyện cùng tấm séc trị giá 3 tỷ rupiah.

Chú rể trao tấm séc có giá trị lớn cho cô dâu. Ảnh: Kompas

Video ghi lại khoảnh khắc hai người làm lễ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước “sính lễ khủng” và khoảng cách tuổi tác lớn giữa hai người.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đám cưới, trên TikTok lan truyền đoạn video cho rằng ông Tarman đã bỏ trốn và tấm séc sính lễ thực chất là giả.

Trong video, một người dân địa phương nói rằng ông Tarman bị nghi ngờ là kẻ lừa đảo và đã “biến mất” sau khi gia đình cô dâu phát hiện sự thật. Thậm chí, có tin đồn cho rằng chiếc xe sang mà ông dùng để đi đón dâu cũng bị bỏ lại gần địa điểm tổ chức lễ cưới.

Hôn lễ của cặp đôi gây xôn xao, xuất hiện nhiều tin đồn. Ảnh: Kompas

Thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến dư luận càng thêm xôn xao. Trước làn sóng đồn đoán, cảnh sát địa phương đã lên tiếng bác bỏ. Họ khẳng định ông Tarman và vợ, cô Shela Arika, đang đi nghỉ trăng mật.

Cảnh sát cùng trưởng thôn và tổ an ninh đã đến nhà cô dâu để xác minh tính xác thật của tấm séc. Gia đình cô dâu cho biết họ không bị thiệt hại gì và sẽ mang tấm séc ra ngân hàng để rút tiền.

Luật sư Danur Suprapto, đại diện của cặp đôi, cũng phủ nhận toàn bộ tin đồn: “Không đúng khi nói ông Tarman bỏ rơi vợ hay tặng séc giả. Họ vẫn ổn và đang tận hưởng kỳ trăng mật”.

Dẫu vậy, khi vụ việc được chú ý, nhiều cư dân mạng đã tra cứu thông tin và phát hiện ông Tarman từng có tiền án lừa đảo. Theo dữ liệu của Tòa án Nhân dân Wonogiri, người đàn ông này từng bị kết án 2 năm tù vì tội lừa đảo vào năm 2022.

Mặc dù cảnh sát và gia đình cô dâu đều khẳng định ông Tarman không bỏ trốn và không gian dối, song tranh cãi trên mạng xã hội vẫn chưa hạ nhiệt. Nhiều người đặt câu hỏi liệu tấm séc 3 tỷ rupiah kia là món quà cưới thật sự hay chỉ là màn phô trương hào nhoáng nhằm thu hút sự chú ý.