Trước đó, khoảng 9h30 ngày 10/4/2025, tại khu vực cửa ra A1- cửa Hải quan số 3, Tổ công tác Đội 6 Phòng cảnh sát kinh tế- Công an Hà Nội phối hợp với Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài rà soát bằng máy quét kim loại trên người đối với hành khách Lou Jiaqi (quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh Việt Nam trên chuyến bay UO 550 từ Hồng Kông (Trung Quốc) về sân bay Nội Bài.

Cơ quan chức năng phát hiện Lou Jiaqi cất giấu trong túi quần 1 miếng kim khí quý, nghi là vàng, có đục một lỗ thủng được luồn dây dù màu đen; 1 miếng kim khí quý nghi là vàng, có đục một lỗ thủng được luồn dây dù màu đen đeo ở cổ.

Lou Jiaqi không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định khi nhập cảnh vào Việt Nam. Tổ công tác đã kiểm tra toàn bộ hành lý của người phụ nữ Trung Quốc này và thu giữ toàn bộ số tang vật, niêm phong và đưa Lou Jiaqi về trụ sở công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ Trung Quốc khai nhận, 2 miếng kim khí trên là vàng trang sức, bị can nhận vận chuyển thuê từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Việt Nam để lấy tiền công.

Kết luận giám định cho thấy, 2 miếng kim khí mà Lou Jiaqi mang theo có thành phần chính bên trong là vàng, hàm lượng vàng mỗi miếng đều là 99,999%, trị giá hơn 2,6 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, năm 2018, Lou Jiaqi quen biết một người bạn tên là Zhang Mei (quốc tịch Trung Quốc). Đến tháng 3/2025, Lou Jiaqi đang ở nhà trông con nhỏ, không có thu nhập nên khi Zhang Mei giới thiệu cho bị can 'công việc dễ kiếm tiền', Lou Jiaqi đã đồng ý.

Sau đó, Zhang Mei giới thiệu cho bị can làm quen qua mạng xã hội Wechat với một người đàn ông tên Da Bao (quốc tịch Trung Quốc). Da Bao đặt vấn đề thuê Lou Jiaqi mang vàng trang sức vận chuyển từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Việt Nam với tiền công là 1.500 Nhân dân tệ (tương đương 5,3 triệu đồng).

Lou Jiaqi đồng ý nhận vận chuyển vàng và ngày 8/4/2025, bị can đã đặt mua vé máy bay từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Việt Nam, đi cùng người bạn học.

Đến 5h ngày 10/4/2025, trên đường ra sân bay Hồng Kông, Da Bao hẹn đưa vàng cho Lou Jiaqi để vận chuyển về Việt Nam. Khi Lou Jiaqi thắc mắc thì được dặn: “Đây là đồ có giá trị cao, cất cẩn thận và đừng hỏi nhiều. Khi ra khỏi sân bay và đi qua hết các cửa kiểm soát sẽ có người đón…”

Tại CQĐT, Lou Jiaqi khai nhận hành vi phạm tội, thừa nhận do cần tiền nên đã nhận lời vận chuyển thuê, mang vàng trang sức từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Việt Nam để lấy tiền công.

Theo lời khai của bị can, Lou Jiaqi không biết thông tin người nhận vàng tại Việt Nam vì được dặn, người đón Lou Jiaqi ở Việt Nam đã có hình ảnh của bị can để nhận diện và sẽ tự tìm gặp khi bị can ra khỏi sân bay.

Cáo buộc cho rằng, mặc dù Lou Jiaqi nhận thức được việc vận chuyển kim khí quý là vàng vào Việt Nam, không làm thủ tục khai báo hải quan là vi phạm pháp luật. Nhưng vì hám lợi, bị can vẫn thực hiện hành vi phạm tội.