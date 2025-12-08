Theo The Korea Herald, bà Park Sun-young, Chủ tịch Ủy ban Sự thật và Hòa giải mới của Hàn Quốc, chia sẻ trên Facebook rằng Lim, học sinh lớp 12 Trường THPT Whimoon, “được cho là chỉ sai duy nhất một câu trong kỳ thi Suneung”. Bà cũng cho biết cậu luôn giữ vị trí đứng đầu toàn trường trong suốt những năm THCS.

Lim là cháu gọi Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong bằng bác. Hồi tiểu học, cậu theo học Trường Gyeonggi rồi tiếp tục học tại THCS Whimoon, tốt nghiệp năm 2023 với vị trí thứ hai toàn khối. Hiện Lim là học sinh cuối cấp tại Trường THPT Whimoon.

Bà Park bày tỏ sự bất ngờ trước việc bà Lee Boo-jin để con học hoàn toàn trong nước, thay vì cho du học như xu hướng phổ biến trong giới tài phiệt.

“Nhiều gia đình giàu có - từ nghệ sĩ đến doanh nhân - đều cho con học mẫu giáo trường song ngữ rồi gửi ra nước ngoài. Việc một thành viên nhà Samsung, dù có điều kiện và quan hệ vượt trội, vẫn để con học trong nước khiến tôi trân trọng”, bà viết.

Suneung là kỳ thi đại học quốc gia được tổ chức mỗi năm, nơi học sinh cạnh tranh gắt gao để giành suất vào các đại học hàng đầu. Năm nay, Hàn Quốc có 554.174 thí sinh dự thi. Theo Viện Giáo dục Hàn Quốc, chỉ có 5 thí sinh đạt điểm tuyệt đối trong một kỳ thi được đánh giá là khó hơn nhiều so với năm ngoái, đặc biệt ở môn tiếng Hàn và tiếng Anh.

Bà Lee Boo-jin và con trai Lim dự lễ tưởng niệm 3 năm ngày mất của cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee tại khu mộ gia đình vào tháng 10/2023. Ảnh: News1

Với thành tích gần tuyệt đối, nhiều chuyên gia nhận định Lim gần như cầm chắc cơ hội vào Khoa Kinh doanh, Đại học Quốc gia Seoul - ngôi trường số 1 Hàn Quốc, đứng thứ 38 thế giới theo bảng xếp hạng QS.

Phụ huynh vừa ngưỡng mộ vừa… áp lực

Theo The Korea Times, thông tin về điểm thi của Lim nhanh chóng lan đến cộng đồng phụ huynh Hàn Quốc tại Mỹ, nơi nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ xen lẫn chút ghen tị.

Nhiều phụ huynh bất ngờ khi con trai của một gia đình tài phiệt vẫn học hoàn toàn trong hệ thống giáo dục khắc nghiệt của Hàn Quốc, thay vì theo xu hướng cho con du học - đặc biệt là sang Mỹ.

Một phụ huynh tại Mỹ chia sẻ rằng thành công của Lim khiến bà tin rằng giáo dục Hàn Quốc vẫn có thể phát huy hiệu quả nếu học sinh được tạo điều kiện phù hợp. Người khác đặt câu hỏi liệu việc không bị gián đoạn bởi thay đổi môi trường học tập có giúp Lim tập trung hơn: “Học bằng chính ngôn ngữ và văn hóa của mình đôi khi khiến trẻ tự tin hơn”.

Một số phụ huynh thừa nhận họ cảm thấy áp lực, bởi giáo dục luôn là yếu tố then chốt quyết định cơ hội của mỗi gia đình Hàn Quốc - dù sống trong nước hay ở nước ngoài.

Bà mẹ quyền lực và cách dạy con gây chú ý

Mẹ của Lim, bà Lee Boo-jin, là con gái thứ hai của cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee, hiện điều hành chuỗi khách sạn Shilla. Bà được mệnh danh là “người phụ nữ số 1 Hàn Quốc” và thường xuyên góp mặt trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của Forbes.

Bà Lee Boo-jin từng được Forbes vinh danh là một trong những phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Ảnh: Yonhap

Không du học như một số anh chị em, bà Lee chọn học trong nước và tốt nghiệp Cử nhân ngành Nghiên cứu trẻ em tại Đại học Yonsei, một trong ba trường đại học hàng đầu Hàn Quốc.

Bà từng gây chú ý khi kết hôn với một nhân viên thuộc công ty dịch vụ của Samsung, trước khi ly hôn năm 2020 và nhận quyền nuôi con trai duy nhất.

Bà Lee nổi tiếng là người sát sao việc học của con. Bà thường xuyên xuất hiện tại các hoạt động của trường - từ buổi trình bày thời tiểu học đến lễ tốt nghiệp THCS. Truyền thông từng ghi lại hình ảnh bà dự họp phụ huynh tại một quán cà phê ở Daechi-dong.

Năm 2018, khi Lim vào cấp hai, bà chuyển từ khu Itaewon-dong (quận Yongsan) sang Daechi-dong (quận Gangnam) - nơi được xem là “thánh địa luyện thi”. Bà sống tại đây suốt những năm con học cấp ba, trước khi gần đây chuyển về Itaewon - nơi nhiều thành viên gia tộc Samsung cư trú.