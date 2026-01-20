Niềm vui bất ngờ

Mới đây, chị Phạm Thị Hồng Ân (SN 1994, xã Bình Hưng, TPHCM) chia sẻ câu chuyện ấm lòng giữa mình và người hàng xóm lớn tuổi. Sau câu chuyện, chị nhận ra chỉ cần vượt qua sự ngại ngùng sẽ nhận về những tình cảm lớn lao.

Chị Hồng Ân tự nhận mình là người ngại mở lời. Tính cách này hình thành từ khi chị còn nhỏ. Hồi học cấp ba, vì tóc xoăn và nhiều tóc con, chị thường đến tiệm duỗi tóc.

Mỗi khi như vậy, chị được chủ tiệm giao cho thợ thực tập để họ luyện tay nghề. Thợ làm tóc tay nghề chưa cao nên thường làm đau chị. Có lần, chị bị họ làm hỏng cả da đầu, đau đến rơi nước mắt.

Dù vậy, với bản tính ngại ngùng, nhút nhát, chị không dám nói gì. Lớn lên, đi làm, chị vẫn chưa thoát khỏi tính cách ngại ngùng, có phần nhút nhát của mình.

Mãi cho đến khi lập gia đình, sinh con, chị mới vì con mà mở lời khi cần thiết và tập loại bỏ sự ngại ngùng, nhút nhát của bản thân.

Chị Ân cho biết, bé nhà chị đang bắt đầu giai đoạn ăn dặm. Vì vậy, chị muốn tìm nguồn rau sạch, an toàn để nấu cháo cho con. Gần nhà chị là nhà bà Cát (khoảng 70 tuổi) có vườn rau sạch tự trồng, xanh mướt quanh năm.

Một góc vườn rau sạch của bà Cát. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dù rất muốn xin chút rau sạch từ vườn nhà bà Cát để nấu cho con ăn nhưng chị Ân không dám mở lời. Nhưng vì con, mấy hôm trước, chị quyết định loại bỏ bản tính ngại ngùng, xin bà Cát rau.

“Bà hỏi bé nhà tôi đã ăn được rau gì và giới thiệu trong vườn có rau cải, rau dền, mồng tơi…

Tôi vui mừng nói bé đều ăn được các loại rau trên. Thế rồi bà nói, chiều sẽ cắt rau cho tươi. Bà còn bảo, sau này, cứ vài hôm bà lại cắt rau cho tôi về nấu cho bé.

Tôi rất vui. Dù chỉ một nhúm rau, nhưng với một mẹ bỉm đang loay hoay cho con ăn dặm như tôi, đó là cả một gia tài. Từ hôm đó, cứ vài hôm bà Cát lại mang sang cho bé nhà tôi những bó rau sạch”.

Người hàng xóm tốt bụng

Chị Ân chuyển đến sinh sống gần nhà bà Cát đã 3 năm nay. Ban đầu, chị thấy người hàng xóm lớn tuổi có phần kỹ tính. Vì vậy, chị không dám tiếp xúc, trò chuyện nhiều với bà. Chị chỉ biết bà Cát khoảng 70 tuổi, từ Hà Nội vào TPHCM sống cùng con cháu. Dù vậy, mỗi khi được bố mẹ ở quê gửi quà, chị vẫn sang nhà, gửi tặng gia đình bà Cát.

Đối với chị Ân, bà Cát dù có tuổi nhưng không lúc nào ngơi tay. Bà mượn được khoảnh đất trống ở dưới khu chung cư mình đang sinh sống để trồng rau sạch phục vụ bữa ăn gia đình.

Mỗi ngày, bà ra vườn 2 buổi sáng, chiều để chăm sóc rau củ. Ai khuyên, bà đều nói rằng làm như vậy vừa để tập thể dục vừa có rau sạch cho cả nhà.

Dưới bàn tay chăm sóc của bà, khu đất trống trở thành vườn rau sạch với nhiều loại rau quen thuộc như: rau dền, mồng tơi, cải, bồ ngót…

Hiện, cứ vài ngày, bà Cát lại đem rau sạch sang tặng chị Ân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau khi được chị Hồng Ân mở lời xin, mỗi khi có rau bà Cát lại cắt đem đến tận nhà cho chị. Bà thường mang đến cho chị vào chiều tối, sau khi ra chăm vườn về.

Các loại rau sạch của bà Cát đều được chị Ân trân trọng, bảo quản tốt để nấu cháo dần cho con. Chị Ân tâm sự: “Từ ngày mở lời xin rau, tôi mới biết bà Cát rất thích trẻ con.

Lần nào mang rau đến cho, bà cũng nựng má em bé một cái. Khi có thời gian, bà lại sang nhà tôi chơi.

Chúng tôi trò chuyện và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Vì vậy, khoảng cách giữa hai gia đình cũng gần nhau hơn một chút.

Tôi cũng nhận ra rằng, chỉ cần vượt qua sự ngại ngùng, nhút nhát của bản thân, sẽ nhận về nhiều niềm vui, hạnh phúc".

