Theo ABC News, nghi phạm được xác định là Autumn Bardisa, 29 tuổi. Cô ta bị cáo buộc giả làm y tá có giấy phép và tham gia điều trị cho 4.486 bệnh nhân tại một bệnh viện địa phương từ tháng 7/2023 đến khi bị sa thải vào ngày 22/1/2025. Cảnh sát trưởng quận Flagler - Rick Staly cho biết đây là “một trong những vụ gian lận y tế nghiêm trọng và đáng lo ngại nhất” mà đơn vị từng điều tra.

Theo hồ sơ, vào tháng 7/2023, Bardisa được tuyển dụng vào vị trí kỹ thuật viên y tá cao cấp. Khi nộp đơn xin việc, cô ta khai đã hoàn tất chương trình đào tạo y tá nhưng chưa vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề quốc gia. Tuy nhiên, sau đó Bardisa thông báo với bệnh viện rằng mình đã thi đỗ và cung cấp giấy phép có tên Autumn nhưng họ khác. Khi được hỏi, Bardisa giải thích rằng mình mới kết hôn và đã đổi họ.

Nữ y tá giả Autumn Bardisa. Ảnh: FCSO

Bệnh viện yêu cầu Bardisa xuất trình giấy đăng ký kết hôn để xác minh, song cô ta không bao giờ nộp tài liệu này. Đến tháng 1/2025, khi Bardisa được đề nghị thăng chức, một đồng nghiệp đã kiểm tra tình trạng giấy phép hành nghề và phát hiện cô ta chỉ có giấy phép trợ lý y tá đã hết hạn. Ngay lập tức, sự việc được báo lên ban quản lý bệnh viện.

Qua điều tra nội bộ, bệnh viện khẳng định Bardisa chưa bao giờ cung cấp giấy tờ chứng minh cho những thông tin cô ta đưa ra. Họ cũng phát hiện số giấy phép Bardisa sử dụng thuộc về một y tá làm việc tại một bệnh viện khác, từng học cùng trường. Sau khi chấm dứt hợp đồng với nữ y tá giả vào ngày 22/1, bệnh viện đã liên hệ Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Flagler để mở cuộc điều tra chính thức.

Ngày 5/8, Bardisa bị bắt giữ với tội danh hành nghề y tế không giấy phép và sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Hiện cô ta bị giam giữ, số tiền bảo lãnh 70.000 USD. Nhà chức trách cho biết hồ sơ nhà giam chưa ghi nhận ngày xét xử tiếp theo và chưa rõ Bardisa có luật sư bào chữa hay không.

Giới chức địa phương cảnh báo vụ việc này cho thấy các cơ sở y tế cần siết chặt hơn nữa quy trình xác minh thông tin nhân sự, đặc biệt đối với những vị trí liên quan trực tiếp đến chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.

Đây không phải là trường hợp giả danh y tá duy nhất xảy ra trong thời gian gần đây tại Mỹ. Tháng 7/2024, một y tá ở bang Pennsylvania bị bắt vì sử dụng tới 20 bí danh, 7 số an sinh xã hội khác nhau và danh tính của 4 y tá thật ở các bang miền Nam. Tháng 11/2024, tại bang California, một phụ nữ 44 tuổi cũng bị cáo buộc giả danh y tá đã đăng ký để làm việc tại bệnh viện.