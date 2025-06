Cựu cán bộ Tổ Cảnh sát hình sự Công an phường Điện Biên đi xe mô tô chở người vi phạm ra ngân hàng để rút tiền, đưa “cám ơn”. Trong khi đó 2 cựu cán bộ công an khác đi áp sát theo sau. Các cựu cán bộ công an đã bị bắt quả tang khi chưa kịp cầm tiền.