Một trong những hình thức lừa đảo phổ biến trong thời gian dài trong kỉ nguyên Internet đó là kẻ xấu thường gửi các email giả mạo các tổ chức, cá nhân uy tín đi kèm là các đường link chứa mã độc để lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản của khách hàng.

Một email giả mạo Vietnam Post. Ảnh: Bộ KH&CN

Trong lĩnh vực viễn thông, nổi lên là các tin nhắn giả mạo brandname, điển hình là các doanh nghiệp, tổ chức uy tín như Vietcombank, Agribank, Viettel, VNeID, hay Cổng dịch vụ công Quốc gia…

Nội dung các tin nhắn này thường có tính đe doạ người dùng như: “Tài khoản của bạn đang tiêu dùng ở nước ngoài", "Tài khoản bị khóa", hoặc "Phát hiện đăng nhập lạ, nhấn vào link để xác thực”… đồng thời đòi hỏi cung cấp mã OTP, mật khẩu đăng nhập trực tiếp trên liên kết được gửi.

Mặc dù cơ quan chức năng liên tục đưa ra các cảnh báo và thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn; nhưng tất nhiều người đã trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo phổ biến này và có nhiều người đã mất số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Giờ đây, đã có thêm giải pháp để hạn chế tình trạng này, theo đó, tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, có hiệu lực từ 1/7, tại khoản 5b điều 96 quy định, phạt từ 50 đến 70 triệu đồng cho hành vi che giấu tên, địa chỉ điện tử của mình hoặc giả mạo tên, địa chỉ điện tử của tổ chức, cá nhân khác khi gửi thư điện tử, tin nhắn.

Bên cạnh việc xử phạt hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội từ 22 tháng đến 24 tháng.