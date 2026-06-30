Luật An ninh mạng sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới, đáng chú ý là luật đã đưa ra các quy định để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Trẻ em tham gia vào các nền tảng trực tuyến như mạng xã hội hay các dịch vụ trên mạng khác…, thông tin đăng ký tài khoản sẽ là thông tin của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Ảnh minh hoạ: Gemini

Theo điều 16 Luật An ninh mạng quy định về phòng, chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng, trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin, tham gia hoạt động xã hội, vui chơi, giải trí, bảo vệ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền khác trên không gian mạng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, trẻ em sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng thì cha, mẹ hoặc người giám hộ theo quy định của pháp luật về dân sự đăng ký tài khoản bằng thông tin của cha, mẹ hoặc người giám hộ và có trách nhiệm giám sát, quản lý nội dung trẻ em truy cập, đăng tải và chia sẻ thông tin trên các nền tảng dịch vụ đó.

Điều này có nghĩa, khi trẻ em tham gia vào các nền tảng trực tuyến như mạng xã hội hay các dịch vụ trên mạng khác…, thông tin đăng ký tài khoản sẽ là thông tin của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Đồng thời, luật cũng quy định, các chủ quản hệ thống thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng có các trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng như: kiểm soát nội dung thông tin trên hệ thống thông tin hoặc trên dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp để không gây nguy hại cho trẻ em hoặc xâm hại trẻ em hoặc xâm phạm quyền trẻ em; ngăn chặn việc chia sẻ và xóa bỏ thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em hoặc xâm hại trẻ em hoặc xâm phạm quyền trẻ em; xây dựng, triển khai các hệ thống kỹ thuật hỗ trợ hoạt động ngăn chặn nội dung xâm hại trẻ em trên không gian mạng; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ngăn chặn các nguồn phát tán thông tin xâm hại trẻ em trên không gian mạng; kịp thời thông báo, phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an để xử lý.

Trước đó, Nghị định 147/2024/NĐ-CP cũng quy định trường hợp người sử dụng dịch vụ mạng xã hội là trẻ em (dưới 16 tuổi) thì cha, mẹ hoặc người giám hộ theo pháp luật dân sự của trẻ em đăng ký tài khoản bằng thông tin của cha, mẹ hoặc người giám hộ và có trách nhiệm giám sát, quản lý nội dung trẻ em truy cập, đăng tải và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; thông tin của người sử dụng bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại di động tại Việt Nam (hoặc số định danh cá nhân).