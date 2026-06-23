Trong vai trò mới, ông Sander Looijen sẽ chịu trách nhiệm giám sát hoạt động vận hành và chiến lược phát triển danh mục khách sạn của tập đoàn tại Việt Nam.

Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất của Marriott trên toàn cầu. Hiện tập đoàn đang vận hành 32 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam với hơn 9.900 phòng thuộc 11 thương hiệu khác nhau, đồng thời có hơn 50 dự án đang trong giai đoạn phát triển.

Theo Marriott International, ông Sander Looijen sở hữu hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khách sạn và nghỉ dưỡng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trước khi đảm nhận vị trí mới, ông là Tổng quản lý thị trường Bali phụ trách nhóm khách sạn Premium và Select của Marriott, quản lý danh mục 22 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Indonesia. Trong thời gian này, ông đã dẫn dắt thành công việc khai trương tám khách sạn mới.

Gia nhập Marriott từ năm 2001 với vai trò thực tập sinh sau khi tốt nghiệp Trường Quản lý Khách sạn Maastricht (Hà Lan), ông Sander Looijen đã trải qua nhiều vị trí quản lý tại các thị trường trọng điểm trong khu vực. Năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hàng & Quầy bar khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đến năm 2015, ông lần đầu tiên giữ chức Tổng quản lý tại Renaissance Phuket Resort & Spa trước khi tiếp tục đảm nhận các vị trí lãnh đạo tại Hong Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc và Bali (Indonesia).

Trong suốt sự nghiệp, ông Sander Looijen đã nhận được nhiều giải thưởng từ Marriott. Năm 2017, ông được vinh danh là “Tổng quản lý của năm” khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhờ những thành tích nổi bật trong công tác vận hành và phát triển khách sạn.

Chia sẻ về nhiệm vụ mới, ông Sander Looijen cho biết Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng với danh mục khách sạn chất lượng cao cùng nhiều dự án đáng chú ý trong tương lai. Ông kỳ vọng sẽ cùng đội ngũ nhân viên, các chủ đầu tư và đối tác tiếp tục nâng cao trải nghiệm khách hàng cũng như thúc đẩy hiệu quả hoạt động của hệ thống khách sạn Marriott tại Việt Nam.

Theo Marriott International, ông Sander Looijen sẽ làm việc tại văn phòng của tập đoàn ở TP.HCM và trực tiếp dẫn dắt chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

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Phuơng Dung