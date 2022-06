Sau 12 năm học tập và định cư ở Anh, anh Trần Hiếu (Ryan Hiếu Trần, 34 tuổi) trở về Việt Nam làm việc. Xa quê hương nhiều năm, khi trở về, anh Hiếu dành nhiều thời gian để cùng gia đình, bạn bè đi du lịch, trải nghiệm cảnh đẹp đất nước, trong đó, anh ưu tiên các chuyến nghỉ dưỡng cao cấp.

"Tôi từng đặt chân tới hơn 50 quốc gia trên thế giới. Đi càng nhiều, tôi càng tự hào về cảnh quan thiên nhiên Việt Nam mình. Hai năm qua, tôi đã tới gần 10 resort, khách sạn cao cấp ở Việt Nam. Đây đều là những chuyến đi thực sự ấn tượng, mang đến trải nghiệm xứng đáng với chi phí. Du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ở nước ta thực sự đang phát triển tốt", anh Hiếu chia sẻ cảm nhận.

Anh Hiếu cho biết, trong thời điểm khách quốc tế chưa thể trở lại Việt Nam do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết các resort cao cấp đều giảm giá sâu. Đây là cơ hội để anh hay những du khách Việt có thể trải nghiệm những căn biệt thự, phòng vốn rất đắt đỏ, có giá lên tới 40 - 50 triệu đồng/đêm.

Anh Trần Hiếu (thứ hai từ phải sang) cùng bạn bè trong chuyến nghỉ dưỡng tại Huế

Trải nghiệm phòng tổng thống giá 40 triệu/đêm: Mê sân golf, "nghiện" bún bò Huế

Một trong những điểm đến anh Hiếu ấn tượng là khu resort cao cấp được bao quanh bởi bãi biển cát trắng và núi non hùng vĩ tại Lăng Cô, Huế. Đây là tổ hợp kiến trúc rộng lớn được lấy cảm hứng từ di sản nghệ thuật của các triều đại vua chúa Việt Nam thời xưa như nghệ thuật thư pháp, tranh Đông Hồ, rối nước, trống đồng Đông Sơn...

Anh Hiếu từng tới Lăng Cô khi còn rất nhỏ nên chuyến này, anh muốn cùng 5 người bạn trở lại thăm nơi đây. "Trong kí ức của tôi, Lăng Cô vắng vẻ, cát vàng và nhiều cò trắng bay. Thật bất ngờ khi ngày trở lại, tôi vẫn thấy hình ảnh đó", anh Hiếu chia sẻ.

Anh Hiếu đặt một căn villa 3 phòng ngủ, hạng tổng thống với mức giá 27 triệu đồng/đêm (giá gốc là 40 triệu đồng/đêm) có bể bơi riêng, tầm nhìn hướng biển - đón bình minh. "Đây có thể là villa đắt nhất tại resort này nhưng đang được giảm giá do ảnh hưởng của dịch Covid-19. So với hạng phòng tổng thống tại InterContinental Đà Nẵng, Six Senses hay Amanoi Ninh Thuận - những nơi tôi từng tới thì giá chỉ rẻ bằng một nửa. Đây là ưu điểm lớn", anh Hiếu đánh giá.

Tầm nhìn ấn tượng từ căn phòng của anh Hiếu

Điểm anh Hiếu thích nhất ở resort này là cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt với đủ biển, hồ, núi và có không gian vui chơi với sân gofl riêng và đường chạy xe leo núi. Sân golf 18 lỗ được bao quanh bởi khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, khiến nam du khách Hà Nội chỉ biết thốt lên "đẹp mê hồn trận".

Nam du khách và bạn bè vô cùng yêu thích sân golf thơ mộng giữa núi non, ven biển tại resort

Tại resort có những trải nghiệm thú vị để du khách tham gia giải tỏa stress

Điểm trừ tại đây là khu vực biển sóng rất lớn, màu nước nhiều phù sa nên không phù hợp để bơi hay check-in. "Có thể mình đến vào mùa biển không đẹp nên không được chiêm ngưỡng khung cảnh ấn tượng nhất", anh Hiếu nói. Tại khu resort này cũng không có dịch vụ quản gia cho hạng phòng tổng thống. Tuy nhiên, nhân viên phục vụ từ 5h30 sáng tới 23h đêm với thái độ rất chuyên nghiệp.

"Tôi đánh giá cao sự tỉ mỉ trong việc sắp xếp, dọn dẹp phòng tại đây. Mỗi ngày, phòng được dọn dẹp ba lần và đốt các mùi hương tinh tế khác nhau, khi là mùi xả nhẹ, khi là mùi cam, tạo cảm giác thư thái và ưng ý cho du khách", anh Hiếu đánh giá.

Một điểm anh ưng ý tại đây là ẩm thực Việt Nam vô cùng hấp dẫn. Món ăn anh đặc biệt yêu thích là bún bò Huế. "Nước dùng ở đây được ninh từ xương, vị thanh, đánh thức vị giác nơi đầu lưỡi. Ở đây 3 ngày 2 đêm mà tôi đã thưởng thức tới 5 tô bún bò vì quá ngon", anh Hiếu bật mí. Nhân viên cũng rất cầu kì trong việc trang trí bàn ăn cho thực khách. Với tiệc trà chiều, nhân viên mặc áo dài, khăn xếp, mang quang gánh và phục vụ bánh, trà như trong tiệc cung đình. "Đồ ăn Âu tại đây thì thực sự không ấn tượng với tôi và bạn bè. Các bạn nước ngoài của tôi cũng mê món Việt ở đây hơn", anh Hiếu bày tỏ.

Chi 65 triệu/đêm trải nghiệm "căn nhà Ê đê" ở Phú Yên

Trong chuyến đi gần nhất, anh Hiếu và nhóm bạn thân chọn khu nghỉ dưỡng có phong cách nhà ở của người dân tộc, nằm trên bán đảo hẻo lánh có đồi và vịnh tại Phú Yên. Chuyến đi này, cả nhóm đầu tư khoảng 150 triệu đồng (không bao gồm vé máy bay) với các dịch vụ gói gọn trong khu nghỉ dưỡng. Chi phí nghỉ "tốn kém" nhất là 2 đêm ở căn phòng ngủ có tầm nhìn ra đồi (65 triệu đồng/đêm).

Khu nghỉ nằm trên một bán đảo ở Sông Cầu, cách xa nhiều điểm du lịch nổi tiếng và dường như xung quanh chỉ có biển, rừng, làng chài, cánh đồng lúa... 71 biệt thự như nằm chìm giữa rừng cây khiến anh Hiếu cảm thấy như "trở về giữa thiên nhiên, tâm hồn hoàn toàn thư thái".

Anh Hiếu lựa chọn biệt thự 3 phòng ngủ trên đồi, được xây dựng dựa trên kiểu nhà truyền thống của người Ê Đê: rất dài và trần thấp. Diện tích biệt thự khoảng 500m2, với sân hiên lớn, tràn ngập ánh nắng. Ba phòng nghỉ riêng biệt nằm ở hai tầng nhưng đảm bảo sự kết nối bởi phòng khách lớn, bếp và nhà ăn. Phòng khách nối liền với bể bơi nhìn ra phía vịnh rộng lớn và ngay bên dưới là vườn lau cao vút.

"Tôi thích khu phòng này vì nằm trên đồi, hướng nhìn trực tiếp ra biển rất đẹp. Đặc biệt phòng ở tầng dưới còn có thể ngắm vườn cỏ lau ngay bên khung cửa sổ khá nên thơ", vị du khách đến từ Hà Nội cho hay.

Cửa sổ phòng ngủ hướng ra biển xanh, bãi lau trắng muốt

Khu nghỉ này được xây dựng từ các vật liệu địa phương quen thuộc, thân thiện với môi trường như đá, gỗ, tre, mái lá. Ngoài ra, nội thất cũng là điểm nhấn thu hút với các món đồ cổ, vật trang trí cũ như bình nước, chậu, lọ hoa, tủ đựng đồ,... tạo cảm giác ấm cúng mà vẫn đẹp mắt.

Căn phòng được trang trí bằng những vật liệu địa phương, tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi

Theo anh Hiếu, khu nghỉ này không mang phong cách đại trà mà phù hợp với những du khách phương xa, yêu thích trải nghiệm văn hóa. Tại đây, du khách có thể tham gia nhiều trải nghiệm thú vị như hydroboard (ván lướt sóng phản lực), leo núi đón bình minh ở đỉnh Mọ, lặn biển ngắm hay hô, đốt lửa trại ven biển...

"Tôi cũng rất thích phong cách phục vụ của nhân viên. Hầu hết họ đều là người địa phương, nên bên cạnh sự chuyên nghiệp là mộc mạc, hay cười và rất am hiểu về văn hóa, địa hình, trải nghiệm ở địa phương", anh Hiếu chia sẻ.

Anh Hiếu và bạn bè đã có những giây phút vui vẻ, thảnh thơi tại resort

Theo anh Hiếu, đây là thời điểm du khách Việt có thể trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng ở các resort hạng sang với mức giá vô cùng hợp lý, được nhận nhiều ưu đãi và trải nghiệm ấn tượng. "Tôi dự kiến sẽ đi 4 - 5 khu resort nữa trong vài tháng tới. Tôi thích những khu nghỉ cao cấp tiện nghi nhưng ấm áp và thân thiện môi trường. Sự dễ chịu đó khiến tôi quyến luyến, muốn quay trở lại, muốn được giới thiệu cho bạn bè quốc tế", anh Hiếu chia sẻ.

Linh Trang (Ảnh: Ryan Hiếu Trần)