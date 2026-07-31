Trong bối cảnh MCH được bổ sung vào rổ VN30 và dự kiến được các quỹ ETF mua khoảng 2,2 triệu cổ phiếu trong phiên cơ cấu ngày 31/7, việc tiếp tục tạm ứng cổ tức tiền mặt mang đến thêm một góc nhìn về chất lượng doanh nghiệp.

Nếu việc gia nhập VN30 phản ánh quy mô, thanh khoản và mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường vốn, thì chính sách cổ tức nhất quán phản ánh khả năng tạo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Hai yếu tố này cùng góp phần củng cố hình ảnh Masan Consumer là doanh nghiệp vừa tăng trưởng, vừa tạo dòng tiền và mang lại giá trị bền vững cho cổ đông.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Masan Consumer tạo ra khoảng 2.000 tỷ đồng dòng tiền tự do, nhờ danh mục thương hiệu có khả năng sinh lời cao, nhu cầu đầu tư vốn ở mức thấp và quản trị vốn lưu động hiệu quả. Nhờ đó, doanh nghiệp có đủ nguồn lực để vừa tiếp tục đầu tư cho tăng trưởng, vừa duy trì chính sách cổ tức tiền mặt.

Sau khoảng 32.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt đã chi trả trong giai đoạn 2023 - 2025, HĐQT Masan Consumer mới đây tiếp tục phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2026 đợt 1 với tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Điều này cho thấy việc chia cổ tức không phải là quyết định mang tính thời điểm mà là một phần trong chính sách phân bổ vốn nhất quán của doanh nghiệp.

Đối với các nhà đầu tư dài hạn, đây là tín hiệu đáng chú ý. Một doanh nghiệp có thể tạo ra dòng tiền ổn định, duy trì tăng trưởng và đồng thời thực hiện chính sách cổ tức nhất quán thường sở hữu mô hình kinh doanh có khả năng tạo giá trị bền vững hơn.

Trong nhiều năm, thị trường thường xem tăng trưởng và cổ tức là hai mục tiêu khó song hành. Doanh nghiệp muốn mở rộng nhanh thường phải giữ lại phần lớn lợi nhuận để tái đầu tư, trong khi những doanh nghiệp chi trả cổ tức cao thường đối mặt với áp lực duy trì tốc độ tăng trưởng.

Masan Consumer đang cho thấy một mô hình khác. Khả năng tạo dòng tiền mạnh cho phép doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào các động lực tăng trưởng như cao cấp hóa danh mục sản phẩm, mở rộng ngành hàng Hóa mỹ phẩm, tăng tốc kinh doanh quốc tế và chiến lược Go Global, đồng thời vẫn duy trì chính sách cổ tức tiền mặt.

Quan trọng hơn, mô hình này được xây dựng trên những nền tảng có khả năng duy trì trong dài hạn: thương hiệu mạnh, hệ thống phân phối sâu rộng, nhu cầu đầu tư vốn thấp và hiệu quả vận hành ngày càng được cải thiện thông qua Retail Supreme và chuyển đổi số.

Đến cuối quý II/2026, Masan Consumer có khoảng 550.000 điểm bán hoạt động, số lượng SKU bình quân trên mỗi điểm bán đạt khoảng 5,8, trong khi khoảng 43.000 điểm bán đã kinh doanh trên sáu ngành hàng. Thay vì chỉ mở rộng độ phủ, doanh nghiệp tập trung gia tăng giá trị trên từng điểm bán thông qua mở rộng danh mục sản phẩm và nâng cao hiệu quả bán hàng.

Chiến lược này phản ánh rõ trong kết quả kinh doanh. Chin-su tiếp tục dẫn dắt xu hướng cao cấp hóa với doanh thu tăng 27,0%. Ngành hàng Hóa mỹ phẩm (HPC) tăng 32,5%, tiếp tục là động lực tăng trưởng nhanh nhất. Kinh doanh quốc tế tăng 24,0%, trong khi các kênh MT, Horeca và thương mại điện tử lần lượt tăng 28,9%, 29,7% và hơn 200% so với cùng kỳ.

Đằng sau những kết quả này là sự kết hợp giữa hệ thống phân phối ngày càng có chiều sâu, danh mục thương hiệu mạnh và nền tảng số giúp tối ưu hiệu quả bán hàng. Khi mỗi điểm bán tạo ra nhiều doanh thu và lợi nhuận hơn, khả năng tạo dòng tiền của doanh nghiệp cũng tiếp tục được củng cố.

(Nguồn: Masan Consumer)