Doanh thu đạt mức kỷ lục 109,4 tỷ USD, tăng mạnh 16% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn mức dự báo trung bình 108,96 tỷ USD mà Phố Wall đưa ra chỉ vài ngày trước khi báo cáo được công bố.

CEO Tim Cook (trái) và Giám đốc tài chính Kevan Parekh. Ảnh: AppleInsider

Đây cũng là quý tài chính cuối cùng Apple được điều hành bởi Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook, trước khi ông chính thức chuyển sang vai trò Chủ tịch điều hành từ ngày 1/9.

Kết quả kinh doanh ấn tượng vì thế càng trở nên đáng chú ý, khép lại hơn một thập kỷ lèo lái Apple bằng một màn trình diễn vượt ngoài mong đợi của thị trường.

Thông thường, quý 3 trong năm tài chính của Apple luôn được xem là giai đoạn trầm lắng nhất do nằm giữa chu kỳ ra mắt các thế hệ iPhone mới.

Tuy nhiên, năm 2026 đã phá vỡ quy luật đó khi hãng vẫn ghi nhận mức tăng trưởng hai con số ở hầu hết các mảng kinh doanh quan trọng.

iPhone và Mac bứt phá mạnh, trở thành động lực tăng trưởng chính

Điểm sáng lớn nhất trong báo cáo lần này tiếp tục đến từ iPhone. Doanh thu của dòng sản phẩm chủ lực đạt 54,25 tỷ USD, tăng tới 21,7% so với mức 44,58 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Đây là tốc độ tăng trưởng rất đáng chú ý đối với một sản phẩm đã bước sang năm thứ 19 trên thị trường, cho thấy sức hút của dòng iPhone 17 vẫn duy trì rất mạnh tại nhiều quốc gia.

Không kém cạnh, dòng máy tính Mac cũng ghi nhận kết quả vượt kỳ vọng với doanh thu 10,35 tỷ USD, tăng tới 28,7% so với mức 8,05 tỷ USD của Quý 3/2025.

Đây là một trong những mức tăng trưởng cao nhất của Mac trong nhiều năm gần đây, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với các mẫu MacBook và máy Mac sử dụng thế hệ chip Apple Silicon mới.

Trong khi đó, iPad là danh mục sản phẩm hiếm hoi ghi nhận sự sụt giảm. Doanh thu đạt 6,19 tỷ USD, giảm 5,9% so với mức 6,58 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Kết quả này cho thấy thị trường máy tính bảng vẫn đang đối mặt với áp lực suy giảm nhu cầu sau giai đoạn bùng nổ trong đại dịch.

Ở nhóm thiết bị đeo, nhà thông minh và phụ kiện, Apple vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định. Doanh thu của mảng Wearables, Home và Accessories tăng từ 7,40 tỷ USD lên 7,88 tỷ USD, tương đương mức tăng 6,5%.

Mặc dù tốc độ tăng không quá cao, đây vẫn là nguồn doanh thu quan trọng giúp hệ sinh thái phần cứng của Apple ngày càng hoàn thiện.

Dịch vụ tiếp tục là "cỗ máy in tiền" của Apple

Nếu có một lĩnh vực luôn mang đến sự ổn định cho Apple trong nhiều năm qua thì đó chính là mảng Dịch vụ (Services).

Quý 3/2026 tiếp tục chứng minh điều này khi doanh thu Services đạt 30,73 tỷ USD, tăng đáng kể so với mức 27,42 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Mức tăng trưởng 12,7% không chỉ giúp Services tiếp tục lập kỷ lục doanh thu mới mà còn đánh dấu quý thứ 12 liên tiếp mảng kinh doanh này duy trì mức tăng trưởng hai chữ số.

Điều đó phản ánh hiệu quả từ hệ sinh thái dịch vụ ngày càng mở rộng của Apple, bao gồm App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Pay và nhiều dịch vụ thuê bao khác.

Trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu ngày càng bão hòa, doanh thu dịch vụ đang đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Apple duy trì biên lợi nhuận cao cũng như tạo nguồn thu ổn định, ít phụ thuộc hơn vào chu kỳ nâng cấp thiết bị.

Khủng hoảng bộ nhớ khiến Apple phải tăng giá nhiều sản phẩm

Mặc dù báo cáo tài chính rất tích cực, Apple vẫn trải qua một quý đầy thách thức khi ngành công nghệ tiếp tục chịu tác động từ cuộc khủng hoảng nguồn cung bộ nhớ toàn cầu.

Chi phí linh kiện tăng mạnh đã buộc Apple phải điều chỉnh giá bán của phần lớn danh mục sản phẩm trong thời gian qua.

Tuy nhiên, hãng vẫn quyết định giữ nguyên giá đối với dòng iPhone 17 nhằm bảo đảm sức cạnh tranh trong mùa bán hàng hiện tại.

Giới quan sát nhận định việc "gánh" phần lớn chi phí tăng thêm chỉ có thể là giải pháp tạm thời.

Khả năng cao Apple sẽ điều chỉnh giá bán đối với thế hệ iPhone 18 khi dòng sản phẩm này ra mắt, nhằm bù đắp áp lực chi phí ngày càng lớn từ chuỗi cung ứng.

Apple hoàn thành mục tiêu tài chính đã đặt ra

Trước khi công bố báo cáo, Giám đốc tài chính Kevan Parekh từng dự báo doanh thu quý 3 sẽ tăng từ 14% đến 17% so với cùng kỳ, đồng thời kỳ vọng biên lợi nhuận gộp dao động trong khoảng 47,5% đến 48,5%.

Kết quả thực tế cho thấy Apple đã hoàn thành đúng những mục tiêu mà ban lãnh đạo đặt ra, đồng thời vượt nhẹ kỳ vọng của giới phân tích.

Đây là tín hiệu cho thấy công ty vẫn kiểm soát tốt hoạt động kinh doanh bất chấp những biến động của thị trường linh kiện và kinh tế toàn cầu.

Song song với kết quả kinh doanh tích cực, Hội đồng quản trị Apple cũng thông qua việc chi trả cổ tức tiền mặt 0,27 USD cho mỗi cổ phiếu phổ thông, tiếp tục duy trì chính sách hoàn vốn đều đặn cho các cổ đông.

(Theo AppleInsider)