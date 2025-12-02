Gần ba thập kỷ tạo nên những thương hiệu Việt thân thuộc

Hành trình của Masan Consumer cũng phản ánh sự trưởng thành của thị trường tiêu dùng nội địa, từ lúc kinh tế còn khó khăn đến giai đoạn tiêu dùng hiện đại bùng nổ.

Những năm 1990, khi bữa cơm truyền thống vẫn là tâm điểm văn hóa Việt Nam, công ty chọn bước đi đầu tiên từ căn bếp của mỗi gia đình: nước mắm, nước tương và tương ớt, những gia vị giữ linh hồn món ăn Việt. Khi đô thị hóa gia tăng và nhịp sống trở nên bận rộn, Masan Consumer mở rộng sang ngành hàng đồ uống, mì ăn liền và các sản phẩm thiết yếu khác.

Từ năm 2020 đến nay, hành trình ấy được mở rộng với chiến lược cao cấp hóa sản phẩm, tiêu dùng ngoài gia đình và vượt ra khỏi biên giới Việt Nam - “Go Global”, mang hương vị Việt đến với hàng tỷ người tiêu dùng toàn cầu.

Người tiêu dùng mua sắm sản phẩm Masan Consumer - Nước mắm Chin-Su ủ chượp 365 ngày

Sự lớn mạnh của Masan Consumer không chỉ đến từ danh mục sản phẩm đa dạng, hàng loạt thương hiệu mạnh dẫn đầu ngành hàng, mà từ chiều sâu văn hóa mà các thương hiệu tạo dựng được trong lòng người tiêu dùng.

Chin-Su là câu chuyện kết hợp giữa cảm hứng ẩm thực toàn cầu và khẩu vị Việt,nâng tầng đặc sản Việt, có mặt tại nhiều thị trường lớn như châu Âu, Nhật, Hàn Quốc, Mỹ…. Nam Ngư gắn liền với những hàng chục tỷ bữa cơm của gia đình Việt.

Nam Ngư - Thương hiệu với thông điệp Có Nam Ngư - Thêm Hạnh Phúc

Omachi tiêu biểu cho ngành hàng thực phẩm tiện lợi với đưa tinh thần “ăn ngon nhưng vẫn tiện lợi” lên một chuẩn mới. Kokomi phủ sóng mạnh ở khu vực nông thôn, nơi chiếm hơn 60% dân số Việt Nam. Và Wake-Up 247 mang đến lựa chọn đầy năng lượng cho thế hệ trẻ.

Omachi - thương hiệu thực phẩm tiện lợi thuộc Masan Consumer thường xuyên tạo những hoạt động mới mẻ, sáng tạo để người tiêu dùng trải nghiệm

Điều làm nên sự “bền giá trị” của các thương hiệu này không chỉ là doanh số, mà là sự lựa chọn lặp lại của người tiêu dùng trong hàng chục năm. Một thương hiệu bền không phải nhờ quảng cáo hấp dẫn, mà nhờ được mua, được tin dùng với nhiều thế hệ trong một gia đình.

Bên cạnh thương hiệu, hệ thống phân phối là nền tảng quan trọng tạo nên sự bền vững trong vận hành, cầu nối để sản phẩm tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng. Hơn 345.000 điểm bán truyền thống và hơn 8.500 siêu thị, cửa hàng hiện đại giúp sản phẩm của Masan Consumer hiện diện ở mọi vùng miền, từ thành thị tới nông thôn. Nhờ hệ thống phân phối rộng khắp và quy trình vận hành tối ưu, Masan Consumer có khả năng đưa sản phẩm mới ra thị trường trong thời gian ngắn, một lợi thế hiếm doanh nghiệp nội địa sở hữu.

Wake-Up 247 - một trong những thương hiệu mạnh của Masan Consumer

Hệ thống nhà máy trải dài từ Bắc đến Nam, cùng quy trình tiêu chuẩn quốc tế và ứng dụng công nghệ hiện đại giúp đảm bảo sự đồng đều và vượt trội về chất lượng sản phẩm.

Những yếu tố trên đã tạo thành nền tảng giúp Masan Consumer duy trì mức tăng trưởng ổn định qua nhiều chu kỳ kinh tế. Một bộ phận nhà đầu tư vì thế xem MCH là lựa chọn dài hạn phù hợp, không vì kỳ vọng nhất thời, mà vì sự vững chắc của mô hình kinh doanh dựa trên nhu cầu thiết yếu của hơn 100 triệu người Việt.

Công bố kế hoạch niêm yết HOSE

Theo đánh giá của nhà đầu tư, Masan Consumer được giới đầu tư quan tâm không phải vì diễn biến tích cực của giá giai đoạn qua, mà vì sự hiện diện liên tục trong đời sống thường ngày của người Việt. Đây là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ suốt ba thập kỷ phụng sự người tiêu dùng bằng những điều giản dị và thiết thực nhất.

"Masan Consumer, “viên kim cương gia bảo” của Masan, mang đậm những trăn trở, đam mê và ngọt ngào trong từng phút giây phụng sự người tiêu dùng. Từ Việt Nam vươn ra thế giới, Masan Consumer tự hào là đại sứ ẩm thực Việt, cùng người Việt sải những bước đi vững chắc trên hành trình "go global", lan tỏa hương vị quê hương, chạm đến 8 tỷ người tiêu dùng toàn cầu bằng những nhãn hiệu mạnh”, ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan chia sẻ.

Trong giai đoạn mới sắp tới, “viên kim cương gia bảo” của Masan đứng trước kỳ vọng cao hơn về minh bạch, quản trị chuẩn mực và khả năng tiếp cận rộng hơn với nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vì vậy, ngày 4/12 trở thành cột mốc đáng chú ý khi doanh nghiệp công bố thông tin chi tiết về kế hoạch niêm yết trên HOSE. Đây là bước quan trọng để thị trường hiểu rõ hơn lộ trình, tác động và ý nghĩa của quá trình chuyển sàn.

Với đông đảo nhà đầu tư, sự kiện 4/12 sắp tới mở ra cơ hội tiếp cận thông tin chính thức, đầy đủ và minh bạch về một doanh nghiệp FMCG quy mô lớn chuẩn bị bước vào giai đoạn trưởng thành mới. Với thị trường, đây là tín hiệu tích cực cho thấy doanh nghiệp nội địa chủ động nâng chuẩn quản trị để sẵn sàng cho chu kỳ phát triển tiếp theo.

Theo đại diện Masan Consumer, khi một doanh nghiệp đã gắn bó với người Việt suốt ba thập kỷ bước vào giai đoạn minh bạch hơn, rộng mở hơn trong thị trường vốn, câu chuyện không chỉ là chuyển sàn. Đó là sự tiếp nối của hành trình phụng sự: từ căn bếp của hàng triệu gia đình đến sự tin tưởng của nhà đầu tư. Và xuyên suốt hành trình ấy, giá trị Masan Consumer kiên trì theo đuổi vẫn không thay đổi: vững niềm tin - bền giá trị.

