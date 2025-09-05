Gen Z tại Việt Nam thường mua sắm trực tuyến, chủ yếu tại những cửa hàng nhỏ hoặc trên các nền tảng hàng hóa đã qua sử dụng, và khám phá sản phẩm thông qua nội dung trên mạng xã hội.

Một thế hệ người tiêu dùng mới đang định hình cách quản lý tài chính - đó là thế hệ trẻ người Việt (Gen Z). Gen Z chiếm khoảng 1/3 lực lượng lao động tại Việt Nam với hơn 19 triệu người trong độ tuổi 14 đến 27, họ có hiểu biết về tài chính, thông thạo kỹ thuật số và chú trọng đến sự tự hoàn thiện, từ đó thay đổi cách thức chi tiêu, bảo mật và trải nghiệm thanh toán hằng ngày.

Những phát hiện dành riêng cho thị trường Việt Nam được nêu bật trong báo cáo Gen Z Decoded, nghiên cứu do Visa – công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới thực hiện.

Đội ngũ Insights & Analytics của Visa đã khảo sát hơn 560 người thuộc Gen Z tại 14 thị trường vào tháng 12/2024 để đưa ra báo cáo này.

Theo bản báo cáo, người tiêu dùng trẻ ngày nay có góc nhìn rõ ràng về những gì họ mong đợi từ thanh toán. Nhiều người đang hướng tới những mục tiêu cụ thể 2/3 người tham gia khảo sát tích cực theo đuổi các mục tiêu tài chính và 1/3 người được khảo sát xem tự do tài chính là khát vọng hàng đầu khi đang đối mặt với áp lực chi phí ngày càng tăng.

Họ thường mua sắm trực tuyến, chủ yếu tại những nhà bán hàng nhỏ hoặc trên các nền tảng hàng hóa đã qua sử dụng, và khám phá sản phẩm thông qua nội dung trên mạng xã hội.

Trên hết, họ mong muốn trải nghiệm thanh toán liền mạch và an toàn: nhanh chóng trong cuộc sống bận rộn, đơn giản khi có quá nhiều lựa chọn và bảo mật trước những rủi ro không dễ nhận thấy.

Với tỉ lệ 1/4 người tham gia khảo sát lo ngại về lừa đảo, niềm tin đã trở thành yếu tố cốt lõi của trải nghiệm thanh toán thay vì chỉ là giá trị gia tăng.

Trong bối cảnh đó, người tiêu dùng có thể kỳ vọng vào những lớp bảo vệ mạnh mẽ hơn, vận hành một cách âm thầm ở phía sau - từ xác thực thông minh hơn, cảnh báo rõ ràng hơn và hạn chế tối đa các trường hợp từ chối giao dịch không cần thiết, nhằm đảm bảo giao dịch hợp lệ được xử lý suôn sẻ, đồng thời ngăn chặn sớm những hoạt động đáng ngờ.

Khi xu hướng mua sắm trên mạng xã hội và nền tảng hàng hóa đã qua sử dụng ngày càng phát triển, các biện pháp an toàn cũng được mở rộng tới những nơi giới trẻ thường xuyên giao dịch, giúp giảm nguy cơ lừa đảo mà không làm gián đoạn trải nghiệm.

Dù thanh toán bằng thẻ, ví điện tử hay chuyển khoản ngân hàng, trải nghiệm đều đang hướng tới sự an toàn nhất quán và khả năng xử lý sự cố dễ dàng hơn, song song với việc cung cấp thêm công cụ và kiến thức giúp người tiêu dùng nhận diện dấu hiệu rủi ro và kiểm soát tốt hơn nguồn tài chính của mình.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào chia sẻ: “Trong giai đoạn phát triển của Việt Nam, việc thúc đẩy số hóa và tài chính toàn diện là vô cùng quan trọng, và thế hệ Gen Z đang dẫn nhịp cho quá trình này. Người tiêu dùng mong muốn các phương thức thanh toán nhanh chóng, đơn giản và an toàn để họ có thể tập trung vào học tập, trải nghiệm cuộc sống và xây dựng sự nghiệp. Vai trò của Visa là trở thành cầu nối trong toàn bộ hệ sinh thái thanh toán, kết nối ngân hàng, công ty fintech, đơn vị bán lẻ, các nền tảng số và nhà hoạch định chính sách để đổi mới đến với người dùng nhanh hơn, an toàn hơn”.

Báo cáo của Visa giúp thương hiệu kết nối với thế hệ Gen Z thông qua những hiểu biết dựa trên dữ liệu và các chiến lược sáng tạo phản ánh giá trị mà thế hệ này đề cao tính xác thực, sự phù hợp và chăm sóc bản thân.

Từ chiến dịch cá nhân hóa đến tối ưu hóa hiệu quả, các dịch vụ này hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng niềm tin và sự gắn kết ý nghĩa với nhóm khách hàng trẻ.