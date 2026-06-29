Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo để đáp ứng giai đoạn phát triển mới

Sau nhiều năm xây dựng nền tảng tăng trưởng, Masan Consumer đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, tốc độ nhanh hơn và yêu cầu vận hành ngày càng cao. Cùng với việc mở rộng danh mục sản phẩm, tăng cường hiện diện trên thị trường và nâng cao hiệu quả vận hành, công ty tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo nhằm xây dựng năng lực tổ chức đủ mạnh để dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Đây cũng là định hướng được Masan Consumer triển khai xuyên suốt trong năm 2026. Sau khi bổ nhiệm bà Trương Nguyễn Kim Phượng giữ chức Phó Tổng Giám đốc vào đầu năm, công ty tiếp tục kiện toàn Ban Điều hành với việc bổ nhiệm ông Trần Tuấn Cường giữ chức Phó Tổng Giám đốc - Kinh doanh và ông Huỳnh Việt Thăng giữ chức Phó Tổng Giám đốc - Vận hành kiêm Giám đốc Tài chính (CFO/COO).

Chuỗi bổ nhiệm này phản ánh chiến lược dài hạn của Masan Consumer trong việc phát triển đội ngũ lãnh đạo kế cận, đồng thời nâng cao năng lực quản trị và thực thi để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Với vai trò Phó Tổng Giám đốc - Kinh doanh, ông Trần Tuấn Cường sẽ chịu trách nhiệm thúc đẩy tăng trưởng trên các kênh bán hàng trong nước và quốc tế, đồng thời dẫn dắt các động lực tăng trưởng mới như Retail Supreme, thương mại điện tử (E-commerce), kênh MT và các mô hình bán hàng khác. Ông cũng sẽ chịu trách nhiệm về chiến lược tung sản phẩm mới, mở rộng thị trường và phối hợp với các đơn vị trong toàn hệ sinh thái nhằm đưa các sáng kiến đổi mới đến người tiêu dùng nhanh hơn, qua đó đáp ứng mục tiêu phát triển mạnh mẽ của công ty trong và ngoài nước.

Trong khi đó, trên cương vị Phó Tổng Giám đốc - Vận hành kiêm Giám đốc Tài chính (CFO/COO), ông Huỳnh Việt Thăng sẽ tập trung chuẩn hóa hệ thống vận hành theo các tiêu chuẩn hiệu suất cao, nâng cao hiệu quả hoạt động trên toàn doanh nghiệp và xây dựng năng lực tổ chức đủ linh hoạt để thích ứng với các cơ hội kinh doanh mới. Đồng thời, ông sẽ tiếp tục dẫn dắt hoạt động tài chính, tối ưu phân bổ nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh giai đoạn 2026-2030. Bên cạnh đó, ông Đoàn Quốc Hưng được giao phụ trách tích hợp chuyển đổi số chuỗi cung ứng (Supply Chain).

Việc kiện toàn và phân công lại đội ngũ lãnh đạo giúp Masan Consumer hoàn thiện các năng lực chiến lược: tăng trưởng kinh doanh, vận hành hiệu suất cao và chuyển đổi số chuỗi cung ứng, những nền tảng quan trọng để doanh nghiệp hiện thực hóa chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Kết quả kinh doanh củng cố nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh Masan Consumer tiếp tục duy trì đà tăng trưởng đúng kế hoạch, đồng thời mở rộng nhiều động lực tăng trưởng mới. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, doanh thu đạt 12.732 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ, nằm trong vùng mục tiêu tăng trưởng 11-15% của cả năm. Dù tốc độ tăng trưởng tháng 5 chậm hơn mức tăng mạnh trong tháng 4, kết quả lũy kế vẫn cho thấy doanh nghiệp đang bám sát kế hoạch sau khi ghi nhận mức tăng trưởng 16,6% trong 4 tháng đầu năm.

Đáng chú ý, tăng trưởng của Masan Consumer ngày càng được thúc đẩy bởi nhiều động lực thay vì phụ thuộc vào một số ngành hàng chủ lực. Retail Supreme tiếp tục đóng vai trò là nền tảng hỗ trợ tăng trưởng khi mở rộng độ phủ và nâng cao chất lượng phân phối, tạo điều kiện để các thương hiệu tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn và nâng cao hiệu quả tung sản phẩm mới.

Trên nền tảng đó, chiến lược cao cấp hóa tiếp tục được dẫn dắt bởi CHIN-SU và Omachi; ngành hàng Hóa mỹ phẩm (Home & Personal Care) tăng trưởng trên 30% với sự mở rộng của Chanté và Homey; trong khi hoạt động kinh doanh quốc tế duy trì đà tăng trưởng tích cực tại các thị trường trọng điểm. Những động lực này đang giúp Masan Consumer từng bước xây dựng cơ cấu tăng trưởng cân bằng hơn và mở rộng dư địa tăng trưởng dài hạn.

Việc tiếp tục phát triển đội ngũ lãnh đạo kế cận và kiện toàn bộ máy điều hành cho thấy Masan Consumer không chỉ đầu tư vào các động lực tăng trưởng mới mà còn chủ động nâng cao năng lực thực thi. Khi chiến lược tăng trưởng được hỗ trợ bởi một nền tảng quản trị và vận hành ngày càng hoàn thiện, doanh nghiệp có thêm cơ sở để chuyển hóa các động lực tăng trưởng thành kết quả kinh doanh bền vững, đồng thời củng cố triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Masan Consumer (HOSE: MCH) là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Masan (HOSE: MSN), một trong những doanh nghiệp tiêu dùng - bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Với gần ba thập kỷ phụng sự người tiêu dùng, doanh nghiệp hiện sở hữu danh mục đa dạng các sản phẩm FMCG trong các lĩnh vực gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống, chăm sóc cá nhân và gia đình, với những thương hiệu quen thuộc như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi và Wake-up 247. Sản phẩm của Masan Consumer hiện diện trong hơn 98% hộ gia đình Việt Nam và được xuất khẩu đến hơn 26 quốc gia trên thế giới, khẳng định vị thế là một trong những công ty FMCG có khả năng sinh lời hàng đầu khu vực.

Vĩnh Phú