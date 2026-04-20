Rapper Mason Nguyễn. Ảnh: FBNV

Trang chính thức của Def Jam Việt Nam - hãng đĩa đang quản lý rapper Mason Nguyễn vừa thông báo về việc hủy lịch trình tham gia 2 sự kiện diễn ra hôm 21/4 tại Hải Phòng và hôm 24/4 tại Hà Nội để "có thêm thời gian nhìn nhận và đánh giá toàn diện sự việc".

Công ty cũng dự kiến tổ chức tổ chức buổi gặp gỡ báo chí trong tuần này nhằm phản hồi chính thức các vấn đề liên quan rapper Mason Nguyễn trong vụ rapper B Ray đòi "ngủ với tất cả em xinh"; cũng như kế hoạch hoạt động của nam ca sĩ trong năm nay.

Hãng thu âm này cho rằng nhiều tài khoản mạng xã hội đang có hành vi bôi nhọ, vu khống và lan truyền thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Mason Nguyễn nên sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nam rapper.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao về phiên livestream quảng bá nhạc mới của B Ray, Mason Nguyễn, 24k.Right và Gill khi B Ray rap: "Anh kêu Amee gọi là anh trai/ Vì anh muốn ngủ với tất cả em xinh".

Khoảnh khắc đó, Mason Nguyễn, 24k.Right và Gill đều thể hiện thái độ hào hứng, vui vẻ hưởng ứng. Mason Nguyễn còn tán thưởng: "Dữ quá vậy".

Câu rap tục tĩu của B Ray nhanh chóng bị phản ứng dữ dội trên các nền tảng mạng xã hội. Đông đảo người dùng mạng chỉ trích B Ray và dàn “anh trai” rap phản cảm, tư duy lệch lạc và vi phạm đạo đức.

Trước làn sóng chỉ trích, Mason Nguyễn phải xin lỗi vì "đã có phản ứng không phù hợp trong nội dung đang gây tranh cãi".

"Tôi nhận thức được nội dung đó gây ra nhiều sự khó chịu, bất bình và thất vọng với mọi người. Đây là bài học để bản thân rèn luyện cảm xúc cũng như sử dụng ngôn từ cẩn trọng hơn", Mason Nguyễn chia sẻ, hứa rút kinh nghiệm và thay đổi.

Ngay sau đó, Def Jam Việt Nam cũng thông báo dời kế hoạch phát hành sản phẩm mới của Mason Nguyễn hoặc cân nhắc đổi sản phẩm phù hợp hơn.

Công ty cũng gửi lời xin lỗi ca sĩ 52Hz vì những tranh cãi nêu trên.