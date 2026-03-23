Mason Nguyễn vừa giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới đến cộng đồng người hâm mộ có tên thân mật: "Cổ Đông". Cách gọi "Cổ Đông" không đơn thuần là một biệt danh vui mà phản ánh triết lý mà Mason theo đuổi: người hâm mộ không chỉ là khán giả thụ động, họ là những người đồng hành thực sự góp phần kiến tạo hành trình của anh.

Mason Nguyễn.

MV Vi vu - sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Mason Nguyễn sau Anh trai say hi thực hiện cùng nghệ sĩ CongB. Ca khúc mang tinh thần nhẹ nhàng, gần gũi và dễ nghe, thể hiện rõ định hướng âm nhạc mà anh đang theo đuổi ở giai đoạn hiện tại: chú trọng vào giai điệu, giàu cảm xúc và có sức kết nối rộng hơn với khán giả đại chúng.

Mason cho biết quyết định ra mắt Vi vu không xuất phát từ áp lực phải nhanh chóng tạo dấu ấn sau một chương trình lớn mà là kết quả tự nhiên của cả một quá trình tích lũy, học hỏi và phát triển trong suốt thời gian qua. Trước Vi vu, Mason Nguyễn đã để lại dấu ấn với loạt sản phẩm được khán giả đón nhận nồng nhiệt như Hermosa, Ai cũng vậy mà hay Vẫn chạy.

Mason Nguyễn và CongB.

Mason Nguyễn cho biết Vi vu chỉ là điểm khởi đầu cho một năm 2026 nhiều kế hoạch hơn. Anh đang triển khai nhiều dự án âm nhạc mới, đồng thời tiếp tục mở rộng các màn hợp tác với nhiều nghệ sĩ khác nhằm làm phong phú thêm bảng màu âm nhạc, xây dựng sự nghiệp âm nhạc có chiều sâu.

Mason Nguyễn và CongB trong MV "Vi vu":

Phúc Anh sẵn sàng cho chương 2 của "54 dân tộc Việt Nam"

Sau hơn 1 năm bền bỉ đi qua khắp mọi miền đất nước trong hành trình "54 dân tộc Việt Nam", ca sĩ Phúc Anh không chỉ để lại dấu ấn bằng âm nhạc mà còn bằng những câu chuyện chân thực về con người, văn hóa và vẻ đẹp đa dạng của mọi miền Tổ quốc. Từ những bản làng xa xôi nơi địa đầu Hà Giang đến các vùng đất còn ít người biết đến, mỗi điểm dừng chân đều trở thành một phần ký ức đặc biệt trong hành trình làm nghề và trưởng thành của nữ nghệ sĩ.

Phúc Anh thực hiện bộ ảnh tại Hà Giang.

Mới đây, Phúc Anh tiếp tục thu hút sự chú ý khi thực hiện bộ ảnh tại Hà Giang – vùng đất được xem là biểu tượng của vẻ đẹp hùng vĩ và bản sắc văn hóa vùng cao. Bộ ảnh còn là dịp để cô nhìn lại hành trình đã qua, đồng thời chia sẻ về những dự định trong năm 2026, khi âm nhạc và các dự án cộng đồng tiếp tục song hành.

Chia sẻ về kế hoạch trong năm 2026, Phúc Anh nói sau 1 dự án dài hơi, cô cần thời gian lắng lại để chiêm nghiệm và trau dồi bản thân. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ đã sản xuất nhiều nội dung của chặng 2 dự án "54 dân tộc Việt Nam" hứa hẹn nhiều điều bất ngờ.

Ca sĩ Phúc Anh.

"Người Việt có hàng nghìn năm lịch sử, nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp cần được gìn giữ, học tập và phát huy. Chúng tôi mong sao có thêm nhiều dự án phát huy các giá trị truyền thống và cộng đồng để người già được an ủi, người trẻ được tự hào tiếp bước", Phúc Anh nói.

