“Nhà tôi ở Masterise” - cộng đồng của những cư dân đang sinh sống tại các dự án Masterise Homes - tổ chức cuộc thi Master-Peace, mang đến điểm hẹn sáng tạo mới, để nhiều thế hệ cùng kể câu chuyện về tổ ấm bằng hội họa.

“Nhà” qua góc nhìn của nhiều thế hệ

Với mỗi người, “nhà” mang một hình hài khác nhau: là khu vui chơi quen thuộc, bể bơi gia đình thường ghé cuối tuần hay góc ban công nhìn xuống khoảng xanh. Những góc nhìn ấy được tái hiện qua cuộc thi “Master-Peace” - Vẽ nơi ta thuộc về, lưu giữ điều bình yên”, do “Nhà tôi ở Masterise” phối hợp cùng Masterise Property Management tổ chức, dành riêng cho cư dân Lumière Evergreen, Lumière Riverside, Lumière Boulevard, Masteri Waterfront, Masteri West Heights và Masteri Centre Point.

Thu hút hơn 150 bài dự thi thuộc ba nhóm tuổi: 3 - 10 tuổi, 11 - 15 tuổi và từ 16 tuổi trở lên, cuộc thi mang đến nhiều cách cảm nhận về nơi mỗi người gọi là nhà.

Đường về nhà thân thuộc qua nét vẽ hồn nhiên của tác giả Việt Anh, cư dân dự án Lumière Evergreen. Ảnh: “Nhà tôi ở Masterise”

Giám khảo cuộc thi, Nghệ sĩ thị giác Lê Giang, đánh giá: “Các bài dự thi có chất lượng nghệ thuật khá đồng đều, đa dạng về đề tài và giàu cảm xúc. Vượt khỏi việc miêu tả cảnh quan, kiến trúc, nhiều tác phẩm đã thể hiện được “phần hồn” của không gian sống và những góc nhìn riêng về nơi mỗi người gọi là nhà”.

Với cư dân Nông Thị An Chinh tại Masteri Waterfront, tác giả đạt giải Nhất nhóm trên 16 tuổi, vẻ đẹp của tổ ấm nằm ở những con người sống trong đó: “Có lẽ, sau tất cả những ồn ào của cuộc sống, điều chúng ta tìm kiếm vẫn là một nơi có ánh đèn chờ mình trở về, một nơi để những bão giông tạm dừng lại sau cánh cửa”.

Tác phẩm Giải Nhất nhóm tuổi trên 16 - cư dân Nông Thị An Chinh, dự án Masteri Waterfront. Ảnh: “Nhà tôi ở Masterise”

16 tác phẩm nổi bật được lựa chọn để trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích tại ba nhóm tuổi. 80 bài hợp lệ gửi sớm nhất cũng nhận được phần quà khích lệ. Tổng giá trị giải thưởng hơn 200 triệu đồng, được trao dưới hình thức U-Point trên ứng dụng Techcombank OneU.

Khi không gian sống được kể bằng cảm xúc chân thật

Không dừng lại ở việc tái hiện không gian sống, phía sau mỗi bức tranh còn có những câu chuyện tạo nên những lát cắt chân thực về cuộc sống tại các dự án Masterise Homes.

Cư dân Nguyễn Minh Đức tại Masteri West Heights, giải Nhất nhóm 11 - 15 tuổi, khắc họa những ký ức tuổi thơ: “Mỗi góc nhỏ trong bức tranh đều cất giữ một kỷ niệm, nhưng hơn hết, con muốn giữ lại hình ảnh những người con yêu”.

Tác phẩm Giải Nhất nhóm tuổi 11 - 15 tuổi - cư dân Nguyễn Minh Đức, dự án Masteri West Heights. Ảnh: “Nhà tôi ở Masterise”

Ở một lát cắt khác, tác phẩm “Nội dắt đi bơi” của cư dân Lê Việt Anh là khoảnh khắc ông dắt cháu đi bơi quen thuộc, gợi nhắc câu chuyện tình thân và sự tiếp nối các thế hệ. Với tác giả, Masteri Centre Point vì thế không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi gia đình cùng vun đắp những kỷ niệm bình yên bên nhau.

Tác phẩm Giải Nhì nhóm tuổi trên 16 - cư dân Lê Việt Anh, dự án Masteri Centre Point. Ảnh: “Nhà tôi ở Masterise”

Theo Nghệ sĩ thị giác Lê Giang, mỗi không gian sống có một “tần số” riêng, được tạo nên từ con người, ký ức và những khoảnh khắc bên trong đó. Khi được chuyển hóa thành nghệ thuật, cảm xúc chân thật giúp góc nhà trở thành câu chuyện để nhớ và sẻ chia. Tinh thần ấy hiện diện trong Master-Peace, khi trải nghiệm riêng của người vẽ mở ra sự đồng cảm với người xem.

Từ sáng tạo đến kết nối cộng đồng

Vượt ra ngoài khuôn khổ một sân chơi hội họa, cuộc thi được “Nhà tôi ở Masterise” tổ chức với mong muốn cư dân kể câu chuyện về nơi mình thuộc về qua góc nhìn nghệ thuật, khơi gợi cảm hứng sáng tạo, khuyến khích mỗi người tạo nên một “masterpiece” (kiệt tác) của riêng mình, lưu giữ những ký ức và khoảnh khắc bình yên trong không gian sống. Từ những câu chuyện được sẻ chia, Master-Peace góp phần kết nối các thành viên, lan tỏa hình ảnh một cộng đồng cư dân Masterise Homes giàu cảm xúc, sáng tạo và nhân văn.

Trước đó, “Nhà tôi ở Masterise” đã phối hợp cùng Masterise Property Management triển khai nhiều cuộc thi dành cho cư dân như Master in Style, Master of Living, Master of Joy và Master of Glow. Từ gu thẩm mỹ trong thiết kế tổ ấm, cách tận hưởng không gian sống đến khoảnh khắc gia đình và trải nghiệm thường ngày, mỗi cuộc thi khai thác một khía cạnh riêng trong đời sống tại các dự án Masterise Homes.

Cuộc thi khắc họa không gian sống Master-Peace tiếp nối hành trình ấy bằng ngôn ngữ hội họa, nơi nhiều thế hệ thể hiện dấu ấn cá nhân và tìm thấy sự đồng cảm. Qua từng hoạt động, “Nhà tôi ở Masterise” dần trở thành điểm gặp gỡ của cư dân, nơi sự sáng tạo được khơi mở, những trải nghiệm được sẻ chia và cảm giác thuộc về được bồi đắp theo thời gian tại nơi gọi là “Nhà”.

Tìm hiểu thêm về cộng đồng "Nhà tôi ở Masterise": https://www.facebook.com/nhatoiomasterise

Lệ Thanh