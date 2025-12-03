PGS.TS Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam cho biết, cuộc thi thu hút 1.320 tác phẩm, 990 tác giả, trong đó có nhiều gương mặt trẻ: 249 học sinh, 456 tác giả dưới 25 tuổi; tác giả nhỏ tuổi nhất 6 tuổi và lớn nhất 84 tuổi. Một số tác giả là lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản, Australia, Anh.

PGS.TS Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam.

Qua vòng sơ khảo và chung khảo, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 30 tác phẩm đoạt giải gồm: 1 giải Nhất - tác phẩm Dưới bóng nghìn năm (họa sĩ Lê Phi Hùng), giảng viên Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM (75 triệu đồng), 2 giải Nhì (mỗi giải 50 triệu đồng), 3 giải Ba (40 triệu đồng/giải), 3 giải trẻ và 19 giải Khuyến khích (10 triệu đồng/giải). Ngoài ra, 70 tác phẩm vào chung khảo đều được hỗ trợ kinh phí sáng tác.

Tác phẩm "Dưới bóng nghìn năm".

Chia sẻ với PV VietNamNet, họa sĩ Lê Phi Hùng cho biết cảm hứng tạo nên tác phẩm Dưới bóng nghìn năm bắt đầu từ lần đầu đặt chân đến đền thờ Ngô Quyền. Tại đây, anh ấn tượng mạnh với cây duối cổ thụ - chứng nhân của lịch sử từng được người dân địa phương kể lại là nơi quân lính luyện tập, buộc ngựa nghỉ ngơi trước trận Bạch Đằng năm 938. Những câu chuyện ấy gợi cho anh cảm giác thiêng liêng và thôi thúc phải ghi lại dấu ấn lịch sử bằng một tác phẩm hội họa.

Tác phẩm được tạo tác bằng chất liệu khắc gỗ trên giấy dó, kết hợp tinh hoa truyền thống, từ kỹ thuật khắc gỗ đến ảnh hưởng của tranh dân gian Đông Hồ. Tác giả mất khoảng 6 tháng để hoàn thành tác phẩm.

Tác giả bày tỏ mong muốn cuộc thi tiếp tục lan tỏa hơn nữa giá trị di sản đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời hy vọng tác phẩm của mình góp thêm một tiếng nói nhỏ bé trong hành trình gìn giữ và tôn vinh văn hóa dân tộc.

Tác phẩm "Thăng Long - Ký ức của Rồng".

Là tác giả trẻ có tác phẩm Thăng Long - Ký ức của Rồng trưng bày tại triển lãm, họa sĩ Trần Kim Oanh cho biết đã lấy cảm hứng từ Điện Kính Thiên - trung tâm quyền lực của Hoàng thành Thăng Long xưa. Trải qua bao biến thiên, điện chỉ còn lại những bậc thềm và đôi rồng đá, lặng lẽ làm chứng cho lịch sử nghìn năm. Chính khoảng trống của một kiến trúc đã mất lại khơi dậy trong chị câu hỏi về ký ức, nguồn cội và sức sống của di sản.

Hình ảnh Điện Kính Thiên ẩn hiện trong mây không nhằm tái dựng kiến trúc đã mất mà gợi cảm xúc thiêng liêng, hùng tráng. Sự tương phản giữa sáng và tối được sử dụng như một ngôn ngữ biểu tượng, nhấn mạnh mối liên hệ giữa di tích với nền tảng văn hóa, đồng thời mở ra khoảng lặng để người xem suy ngẫm về gìn giữ và tiếp nối di sản.

Sự kết hợp giữa ngôn ngữ hội họa đương đại và tinh thần sử thi giúp bức tranh tạo ra nhiều lớp nghĩa - từ thưởng thức thẩm mỹ đến cảm nhận chiều sâu ký ức và bản sắc dân tộc.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm:

Tại lễ trao giải, Hội Di sản văn hoá Việt Nam phát động cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hoá Việt Nam qua hội họa lần 3 (2026-2027) và lần 4 (2028-2029), hướng tới tuyển chọn 100 tác phẩm về Đảng, cách mạng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030).