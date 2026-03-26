Với quy mô gồm 4 tòa căn hộ cao tầng tọa lạc tại vị trí ôm trọn biển hồ Wonder Wave Park tại tâm điểm Ocean Park 2, The Sand khẳng định dấu ấn riêng với thông điệp “Miền kết tinh tự tại dành riêng” – nơi hội tụ phong cách sống tinh lọc theo thời gian, dành cho những chủ nhân đề cao sự tự do và cân bằng.

The Sand – tâm điểm sống tự tại

Tiếp nối hành trình phát triển của Masteri Grand Coast, The Sand hiện diện như một dải cát trải dài nơi chân trời phía Đông, mở ra không gian sống hài hòa giữa nhịp sống năng động của đại đô thị và những khoảng riêng tĩnh tại.

Phân khu The Sand tại vị trí tâm điểm Masteri Grand Coast. Ảnh phối cảnh

Phân khu được quy hoạch với 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao, ôm trọn chiều ngang rộng mở của biển hồ Wonder Wave Park. Vị trí trực diện hồ tạo sóng lớn bậc nhất Ocean City không chỉ mang lại tầm nhìn khoáng đạt với sắc xanh của mặt nước và thiên nhiên, mà còn góp phần kiến tạo phong cách sống mang hơi thở quốc tế giữa lòng đô thị biển hồ.

The Sand thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound (khép kín) rộng nhất trong Bộ sưu tập Masteri của Masteri Grand Coast. Hơn 180 tiện ích được phân bổ khoa học trong 4 công viên nội khu, đáp ứng linh hoạt nhu cầu vận động, thư giãn và kết nối cộng đồng. Không gian tiện ích được đan cài giữa yếu tố nước và mảng xanh, tạo nên trải nghiệm sống đa tầng, nơi mỗi bước chân đều mở ra một cách tận hưởng riêng, phù hợp với nhiều thế hệ cư dân.

Tại đây, trẻ nhỏ có thể phát triển toàn diện thông qua các khu vui chơi ngoài trời đa chủ đề, công viên trượt ván, sân chơi nước hay bể bơi dành riêng cho thiếu nhi. Người trẻ tìm thấy nguồn năng lượng tích cực tại hồ bơi tiêu chuẩn Olympic dài 50m, bể bơi vô cực cùng các tổ hợp thể thao như bóng rổ, bóng bàn, pickleball. Trong khi đó, những khoảng lặng thư thái được mở ra tại vườn dạo bốn mùa, hồ sen hay các không gian xanh yên bình. Gia đình cũng có thể tận hưởng những khoảnh khắc gắn kết qua các buổi dã ngoại, tiệc BBQ hay không gian café ngoài trời.

Bên cạnh tiện ích ngoài trời, cư dân còn được thụ hưởng chuỗi tiện ích trong nhà cao cấp như Business Lounge thông tầng, thư viện, phòng gym – yoga hiện đại, khu sinh hoạt cộng đồng và khu vui chơi trẻ em an toàn. Mỗi tòa căn hộ đều được thiết kế với hệ tiện ích riêng, theo phong cách tối giản nhưng sang trọng, tối ưu ánh sáng tự nhiên nhờ hệ kính lớn. Từng chi tiết được chăm chút nhằm vừa tăng cường kết nối cộng đồng, vừa đảm bảo sự riêng tư và tiện nghi theo chuẩn mực quốc tế.

Mỗi tòa nhà đều sở hữu hệ tiện ích trong nhà riêng biệt, sang trọng, tối ưu không gian mở. Ảnh phối cảnh

Nổi bật trong phân khu là tòa Z2 – được xem như “trái tim” của Masteri Grand Coast. Từ đây, cư dân có thể tiếp cận nhanh chóng toàn bộ hệ tiện ích nội khu, tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm sống giữa không gian đa tầng sóng nước. Đặc biệt, từ ban công căn hộ Z2 mở ra tầm nhìn hiếm có với ba tầng mặt nước giao hòa: biển hồ tạo sóng trải dài đến chân trời, hồ bơi Olympic và hồ bơi vô cực trong nội khu. Sự kết hợp giữa thiên nhiên và kiến trúc mang lại cảm giác khoáng đạt, đồng thời khơi nguồn cảm hứng sống mỗi ngày.

Tòa Z2 nổi bật giữa trái tim Masteri Grand Cost với tầm nhìn mở ra đa tầng sóng nước. Ảnh phối cảnh

Dấu ấn kết tinh của Masteri Collection tại Ocean City

Là mảnh ghép hoàn thiện hành trình Masteri Collection tại Ocean City, The Sand kế thừa và nâng tầm những giá trị cốt lõi đã được định hình trước đó. Phân khu hướng đến xây dựng một cộng đồng cư dân toàn cầu, nơi đề cao tính kết nối, sự tinh tế và chất lượng sống bền vững.

The Sand cung cấp đa dạng loại hình căn hộ, từ studio, 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ đến các căn hộ diện tích lớn, với quy mô từ khoảng 32 m² đến hơn 130 m². Không gian sống được thiết kế theo phong cách tinh giản, sử dụng gam màu ấm kết hợp ánh sáng tự nhiên, tạo nên tổ ấm hài hòa, nơi cảm xúc tự tại được lan tỏa trong từng khoảnh khắc đời sống.

Mỗi căn hộ được bàn giao theo tiêu chuẩn cao cấp của Masteri Collection với hệ vật liệu và thiết bị tuyển chọn từ các thương hiệu quốc tế. Ảnh phối cảnh

Các căn hộ được bàn giao theo tiêu chuẩn cao cấp của Masteri Collection, với hệ vật liệu và thiết bị đến từ các thương hiệu quốc tế. Sự đồng bộ trong thiết kế và hoàn thiện không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ, mà còn khẳng định chất lượng sống bền vững theo thời gian.

Song hành với đó, dự án được quản lý và vận hành bởi Masterise Property Management – đơn vị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý bất động sản. Quy trình vận hành chuyên nghiệp, chú trọng từng điểm chạm dịch vụ giúp đảm bảo môi trường sống an toàn, ổn định và chất lượng, để cư dân có thể an tâm tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.

Sự ra mắt của The Sand không chỉ hoàn thiện Masteri Grand Coast mà còn đánh dấu bước khép lại hành trình phát triển Masteri Collection tại Ocean City của Masterise Homes.

(Nguồn: Masteri Homes)