Ngày 2/2, UBND TP Hà Nội cùng liên danh các nhà đầu tư tổ chức lễ khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City và Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh. Đây là những dự án đầu tiên được triển khai sau khi thành phố thông qua Đề án phát triển khu đô thị đa mục tiêu, nằm trong lộ trình tái cấu trúc không gian Thủ đô theo định hướng đa cực, đa trung tâm.

Tham dự lễ khởi công có Tổng Bí thư Tô Lâm, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự lễ khởi công. Ảnh: BTC

Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City do liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) – CTCP Tập đoàn Sunshine – CTCP Thái Nam Land làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 699ha, nằm trên địa bàn các xã Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Mê Linh, tại cửa ngõ phía Bắc Thủ đô, dự kiến đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 240.000 người dân.

Theo định hướng phát triển, dự án bố trí đa dạng các loại hình nhà ở, trong đó chú trọng quỹ nhà ở phục vụ di dân, tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ và nhà ở tạm cư chất lượng cao với mức giá phù hợp. Hệ thống công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được quy hoạch đồng bộ, nhằm đảm bảo chất lượng sống lâu dài cho cư dân.

Phối cảnh khu đô thị Bắc Thăng Long Urban City. Ảnh: Handico

Đáng chú ý, tổng tỷ lệ đất dành cho cây xanh, mặt nước và hạ tầng giao thông của dự án chiếm trên 50%. Chỉ tiêu cây xanh bình quân đạt khoảng 8m2/người - tương đương tiêu chuẩn của Singapore và tiệm cận chuẩn mực các đô thị phát triển hàng đầu châu Á. Đây được xem là nền tảng quan trọng để hình thành môi trường sống chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Theo đại diện chủ đầu tư, Bắc Thăng Long Urban City là dự án chiến lược trong lộ trình tái cấu trúc không gian phát triển Thủ đô theo mô hình đa cực, đa trung tâm.

Dự án khu đô thị đa mục tiêu thứ hai do CTCP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 696ha, bao gồm ba khu đất thuộc các phân khu đô thị khác nhau.

Cụ thể, khu đất thứ nhất rộng khoảng 360ha, nằm trên địa bàn xã Thư Lâm, thuộc phân khu đô thị E2-3. Khu đất thứ hai rộng 23ha, thuộc xã Đông Anh, thuộc phân khu đô thị XB-2. Khu đất thứ ba rộng khoảng 313ha, cũng thuộc phân khu đô thị XB-2, tiếp giáp đường Vành đai 3, cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, khu đấu giá Việt Hùng và khu di tích Cổ Loa.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm. Ảnh: BTC

Dự án dự kiến được triển khai trong gần 4 năm, từ quý I/2026 đến quý III/2029. Công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng sẽ được thực hiện song song nhằm sớm bố trí nhà ở tái định cư, ổn định cuộc sống cho người dân trong khu vực dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhấn mạnh đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược tái thiết và phát triển Thủ đô theo hướng xanh, thông minh, hiện đại và bền vững.

Theo ông Thắng, việc triển khai hai khu đô thị đa mục tiêu quy mô lớn sẽ góp phần hình thành quỹ nhà ở đủ lớn để phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, đồng thời tạo tiền đề để triển khai đồng bộ các dự án hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của Thủ đô trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các nhà đầu tư, sở, ngành và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, đồng thời chú trọng an sinh xã hội và quyền lợi chính đáng của người dân.

Hai khu đô thị đa mục tiêu tại khu vực Đông Anh - Mê Linh được triển khai trong bối cảnh Hà Nội vừa thông qua định hướng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Với chủ trương giãn hơn 860.000 cư dân khỏi khu vực bên trong Vành đai 3, thành phố xác định việc phát triển các khu đô thị đa mục tiêu, quy mô lớn, hạ tầng đồng bộ là giải pháp căn cơ nhằm tái cấu trúc không gian phát triển đô thị một cách bền vững.

Theo Đề án phát triển khu đô thị đa mục tiêu, Hà Nội sẽ được tổ chức theo mô hình chùm đô thị với 9 cực phát triển và 9 trục động lực. Trong đó, mô hình đô thị đa mục tiêu sẽ bố trí đan xen nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư và nhà ở thương mại trong cùng một không gian, bảo đảm tính đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ và chất lượng sống cho người dân.