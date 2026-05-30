Danh hiệu “Developer of the Year - Vietnam 2026” (Nhà phát triển bất động sản Việt Nam của năm 2026) do Real Estate Asia Awards trao là sự ghi nhận ở cấp độ doanh nghiệp của Masterise Homes. Đây được xem là sự đánh giá toàn diện qua các cột mốc phát triển, khả năng thích ứng trước thách thức thị trường và những đổi mới tạo tác động thực tiễn đến hoạt động kinh doanh cũng như thị trường.

Hai danh hiệu quốc tế liên tiếp chỉ trong 1 tháng là bảo chứng mạnh mẽ cho một hành trình của doanh nghiệp được quốc tế ghi nhận: từ năng lực phát triển dự án đến năng lực kiến tạo hệ giá trị, khẳng định triết lý kiên định mà Masterise Homes theo đuổi: đưa hàng hiệu trong bất động sản tại Việt Nam tiến gần hơn với hệ tiêu chuẩn khu vực.

Đại diện Masterise Homes nhận cúp vinh danh tại hạng mục Developer of the Year - Vietnam 2026. Ảnh: Real Estate Asia Awards 2026

Khi trải nghiệm sống trở thành thước đo “định chuẩn”

Giải thưởng Real Estate Asia Awards năm nay mở ra một hệ quy chiếu rộng hơn cho hạng mục “Developer of the Year”. Trong đó, Masterise Homes được nhìn nhận qua những cột mốc phát triển, bản lĩnh thích ứng trước thách thức thị trường và tư duy đổi mới để kiến tạo giá trị dài hạn. Sự tham gia của hội đồng chuyên gia độc lập đến từ các tổ chức kiểm toán, tư vấn và pháp lý quốc tế uy tín như EY, PwC, KPMG và Rajah & Tann Singapore giúp danh hiệu này có thêm trọng lượng chuyên môn, đồng thời đặt hành trình phát triển của Masterise Homes trong cuộc đối thoại rộng hơn của bất động sản châu Á.

Bất động sản cao cấp tại khu Đông TP HCM, dọc tuyến metro số 1. Ảnh: Masterise Homes

Năng lực của Masterise Homes được thể hiện rõ trong danh mục phát triển đa dạng, trải rộng từ dòng hàng hiệu quốc tế đến các dòng sản phẩm riêng mang thương hiệu Masterise Homes như LUMIÈRE Series và Masteri Collection. Dù mang những ngôn ngữ sản phẩm khác biệt và hướng đến những nhóm khách hàng khác nhau, các dòng sản phẩm này cùng được phát triển từ một nền tảng cốt lõi chung: Branded Living - triết lý do Masterise Homes khởi xướng, nhằm chuyển hóa những tiêu chuẩn hàng hiệu thành chất lượng sống có thể cảm nhận trong đời sống thực tế.

Chính triết lý Branded Living đã giúp Masterise Homes nối dài chuỗi giá trị qua từng dòng sản phẩm, không chỉ ở vị trí, chất lượng hoàn thiện hay dấu ấn thiết kế, mà còn ở cách trải nghiệm sống, dịch vụ và vận hành được tổ chức nhất quán xuyên suốt vòng đời sản phẩm. Từ đó, “hàng hiệu” trong bất động sản vượt khỏi phạm vi danh xưng để trở thành một hệ giá trị được chứng minh qua trải nghiệm hàng ngày, được duy trì bằng năng lực vận hành và tiếp tục bồi đắp giá trị cho không gian sống theo thời gian.

Bất động sản cao cấp Việt Nam trong sân chơi khu vực

Ý nghĩa của Real Estate Asia Awards còn nằm ở không gian mà giải thưởng mở ra cho một nhà phát triển Việt Nam. Trong nhiều năm, bất động sản Việt Nam thường được quốc tế nhìn qua lăng kính tăng trưởng: tốc độ đô thị hóa, dư địa phát triển, sự mở rộng của nhóm khách hàng cao cấp và sức hút ngày càng lớn của các đô thị lớn. Đó là câu chuyện của một thị trường đang tiến triển, giàu tiềm năng và nhiều động lực.

Ảnh phối cảnh: One Central Saigon. Ảnh: Masterise Homes

Khi Masterise Homes được vinh danh ở cấp độ doanh nghiệp trên sân chơi châu Á, Việt Nam cũng bắt đầu được nhìn nhận như một thị trường có khả năng hình thành chuẩn mực. Đó là nơi các nhà phát triển không chỉ tham gia bằng quy mô dự án hay tốc độ phát triển, mà bằng năng lực tạo lập giá trị, duy trì chất lượng và nâng chuẩn kỳ vọng của khách hàng.

“Trong chu kỳ mới của bất động sản cao cấp, vị thế của một thương hiệu được xác lập bằng khả năng giữ vững những tiêu chuẩn đã cam kết sau mỗi dự án, qua từng giai đoạn vận hành và trong từng trải nghiệm sống của cư dân. Danh hiệu Developer of the Year - Vietnam 2026 là sự ghi nhận cho hành trình Masterise Homes kiên định theo đuổi chất lượng sống hàng hiệu, đồng thời phản ánh bước trưởng thành của bất động sản cao cấp Việt Nam: một thị trường ngày càng được đánh giá bằng chất lượng, trải nghiệm sống và năng lực hình thành chuẩn mực trong khu vực”, Bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing, Masterise Group khẳng định.

(Nguồn: Masterise Homes)