Thành tựu ấn tượng này một lần nữa khẳng định năng lực toàn cầu cùng tầm nhìn tiên phong áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong phát triển các dự án của Masterise Homes. Đây cũng là minh chứng cho cam kết của nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế trên hành trình kiến tạo những công trình biểu tượng, mang đến giá trị vượt trội cho mỗi sản phẩm và dịch vụ, trải nghiệm xứng tầm cho khách hàng, góp phần tạo nên các giá trị bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam và quốc tế.

Masterise Homes được vinh danh tại Lễ trao giải International Property Awards 2025 - 2026, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ngày 15-16/5 vừa qua.

Ra đời từ đầu những năm 1990, IPA là giải thưởng bất động sản danh giá bậc nhất thế giới, được ví như “Grammy của ngành bất động sản toàn cầu”. Với quy mô trải rộng khắp Châu Á - Thái Bình Dương, Châu Âu, Châu Mỹ và Trung Đông, IPA quy tụ những dự án xuất sắc nhất hành tinh, từ quy hoạch, kiến trúc, chất lượng, phát triển bền vững, cho đến chiến lược tiếp thị, được đánh giá nghiêm ngặt bởi hội đồng hơn 100 chuyên gia quốc tế độc lập, xét duyệt tại London qua nhiều vòng tuyển chọn. Chính sự khắt khe đậm tính chuẩn mực này đã khiến các giải thưởng từ IPA trở thành thước đo toàn cầu cho năng lực và tầm vóc của các nhà phát triển bất động sản quốc tế.

Vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe, The Global City chiến thắng ở hai hạng mục “Khu phức hợp tốt nhất Việt Nam” và “Quy hoạch tổng thể tốt nhất Việt Nam”

Khu đô thị biểu tượng từ Masterise Homes gây ấn tượng với hội đồng giám khảo IPA bởi quy hoạch tổng thể mang tầm nhìn dài hạn cùng thiết kế phức hợp lấy cảm hứng từ triết lý đô thị vị nhân sinh, nơi con người là trung tâm của mọi sự kết nối. Cụ thể, dưới bàn tay thiết kế của đơn vị thiết kế kiến trúc nổi tiếng từ Anh - Foster+Partners, The Global City mang dáng dấp của một khu đô thị sống động và đầy sắc màu, ngang tầm với các downtown nổi tiếng trên thế giới.

Tại The Global City, con người được đặt làm chủ thể trong mối quan hệ kết nối giữa không gian và các giá trị sống. Quy hoạch tổng thể của dự án tuân thủ tối đa khả năng tăng cường kết nối giữa con người với thiên nhiên, con người với con người và mỗi người với chính bản thể. Điều này được thể hiện thông qua nguyên tắc kết nối 15 phút: cho dù bạn ở bất kỳ đâu trong khu đô thị, bạn đều có thể tiếp cận các tiện ích, dịch vụ… chỉ trong vòng 15 phút.

The Global City mang dáng dấp của một khu đô thị sống động và đầy sắc màu, ngang tầm với các downtown nổi tiếng trên thế giới. Ảnh phối cảnh dự án

Tại The Global City, triết lý Biophilia không dừng lại ở thiết kế cảnh quan, mà đã trở thành hơi thở của toàn đô thị - hiện diện qua 2km kênh đào cùng 450.000m² mảng xanh và mặt nước, tạo sự cân bằng giữa kiến trúc và cảnh quan, giữa tiện nghi và cảm xúc trong nhịp sống thường nhật của cư dân. Chưa kể, hệ sinh thái tiện ích toàn diện - từ thương mại, giáo dục, y tế, ẩm thực đến chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế - không chỉ phục vụ nhu cầu sống, mà còn nuôi dưỡng cộng đồng năng động, gắn kết.

Bên cạnh việc ứng dụng các tiêu chuẩn phát triển bền vững trong thiết kế, xây dựng như tối ưu thông gió, ánh sáng tự nhiên, vật liệu thân thiện môi trường, The Global City còn chắt lọc tinh hoa trong những chi tiết kiến trúc đậm bản sắc địa phương, từ đó thổi hồn phố Việt vào đô thị hiện đại. Sự giao hòa, tinh thần cộng hưởng giữa truyền thống và hiện đại, thiên nhiên và con người, tiện ích và cảm xúc độc đáo này cũng chính là xu hướng phát triển đô thị tại nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay.

Quy hoạch và thiết kế phức hợp lấy con người làm trung tâm đã giúp The Global City chinh phục hội đồng giám khảo IPA 2025-2026. Ảnh phối cảnh

Chia sẻ về giải thưởng, bà Thi Anh Đào - Giám đốc khối Marketing Masterise Group cho biết: “Thành công này là sự ghi nhận ý nghĩa từ cộng đồng quốc tế, đồng thời là minh chứng thuyết phục cho năng lực toàn cầu và tầm nhìn phát triển bền vững của nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế Masterise Homes. Đây không chỉ là cột mốc tự hào, mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục cam kết kiến tạo những không gian sống hàng hiệu theo tiêu chuẩn toàn cầu, vốn luôn được triển khai nhất quán từ The Global City đến tất cả các dự án trong danh mục của chúng tôi”.

Không dừng lại ở The Global City, dự án vừa được IPA vinh danh, danh mục dự án hàng hiệu đẳng cấp quốc tế của Masterise Homes - từ Grand Marina, Saigon, The Grand Hanoi, khu dinh thự The Rivus, đến các dự án thuộc bộ sưu tập Masteri Collection hay Lumière Series - đều là minh chứng cho một chiến lược phát triển bất động sản bài bản, kiên định theo đuổi các chuẩn mực toàn cầu. Chính chiến lược phát triển bền vững này đã và đang giúp Masterise Homes khẳng định vị thế nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị Việt Nam trên bản đồ bất động sản thế giới.

Cao Hoàng