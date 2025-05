Tại huyện An Lão, sáng 24/5, Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương cùng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện An Lão sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 34 lô đất.

Theo đó, các lô đất đấu giá thuộc khu dân cư Gò Núi Một, xã An Tân. Tất cả đều là đất ở nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài.

Diện tích các lô đất từ 287,5-300m2. Giá khởi điểm từ 900.000 đồng/m2 đến 1.045.000 đồng/m2, tương đương mỗi lô có giá từ 270 triệu đến hơn 300 triệu đồng.

Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá đến 17h ngày 22/5, tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương và trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện An Lão.

Người tham gia nộp phiếu trả giá tại công ty đấu giá đến 17h ngày 21/5 hoặc nộp tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện An Lão từ 8h đến 17h ngày 22/5.

Hình thức đấu giá kết hợp giữa bỏ phiếu gián tiếp với bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại trụ sở Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện An Lão.

Bình Định đấu giá 248 lô đất tại huyện An Lão và thị xã An Nhơn trong tháng 5. Ảnh: Hoàng Hà

Tại thị xã An Nhơn, Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương cùng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 214 lô đất vào sáng 31/5.

Trong số 214 lô đất đấu giá, có 63 lô đất tại điểm dân cư, khu dân cư xã Nhơn Hậu; 48 lô đất tại khu dân cư kết hợp tái định cư thôn An Thái, xã Nhơn Phúc; 44 lô đất tại khu dân cư Đông Bàn Thành 3, phường Đập Đá; 42 lô đất tại các điểm dân cư, khu dân cư xã Nhơn Hạnh; 9 lô đất tại khu dân cư nông thôn xóm 2, thôn An Hòa và 8 lô đất tại khu dân cư phía Đông Nam Trường Mầm non xã Nhơn Lộc, thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc.

Diện tích các lô đất từ 67,8-290,2m2. Giá khởi điểm 3-13,8 triệu đồng, tương đương mỗi lô có giá từ 387,6 triệu đến trên 1,5 tỷ đồng.

Người tham gia đấu giá cần nộp hồ sơ, phiếu trả giá đến 17h ngày 28/5, tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương hoặc tại số 320 đường Trần Phú, phường Bình Định.

Hình thức đấu giá kết hợp giữa bỏ phiếu gián tiếp với bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên, bán riêng từng lô. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Trụ sở khu vực Minh Khai, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bình Định.