Năng lực và vị thế “định chuẩn hàng hiệu”

Trong bối cảnh thị trường bất động sản cao cấp bước vào giai đoạn chọn lọc, các giải thưởng quốc tế ngày càng được xem là điểm tham chiếu quan trọng để đánh giá năng lực của các nhà phát triển. Những tiêu chí về quy hoạch tổng thể, thiết kế kiến trúc, tổ chức không gian, công năng sử dụng hay trải nghiệm người dùng phản ánh mức độ chỉn chu của một dự án khi được đưa ra thị trường.

“Một dự án có thể được đánh giá và ghi nhận trong cùng hệ quy chiếu khu vực, điều đó phản ánh sự trưởng thành của thị trường. Nhưng khi một nhà phát triển liên tục xuất hiện trong danh sách vinh danh qua nhiều năm và nhiều hạng mục, đó là dấu hiệu của một hệ tiêu chuẩn có thể được thiết lập và duy trì. Đây là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến mặt bằng chất lượng chung của toàn ngành”, ông Stuart Shield – Chủ tịch hội đồng giải thưởng APPA nhận định.

Đặt trong bối cảnh này, những trường hợp các nhà phát triển được ghi nhận liên tiếp nhiều năm tại các giải thưởng quốc tế bắt đầu cho thấy rõ hơn năng lực và vị thế “định chuẩn” của họ trên thị trường.

Masterise Homes là một trong những trường hợp như vậy, khi tiếp tục được vinh danh tại APPA năm thứ hai liên tiếp với các dự án thuộc hai dòng sản phẩm khác nhau. Năm 2025, The Global City được ghi nhận ở các hạng mục Mixed-use Development (phát triển khu phức hợp) và Masterplan (quy hoạch tổng thể), phản ánh năng lực phát triển đô thị quy mô lớn của Masterise Homes. Đến năm 2026, hai đại diện thuộc Masteri Collection và Lumière Series tiếp tục được vinh danh, với Masteri Era Landmark ở hạng mục Landscape Architecture (thiết kế cảnh quan) và LUMIÈRE Orient Pearl ở hạng mục Residential High-Rise Development (phát triển nhà ở cao tầng).

Các giải thưởng trải rộng từ quy hoạch đô thị, phát triển phức hợp đến nhà ở cao tầng và thiết kế cảnh quan cho thấy năng lực của Masterise Homes không tập trung vào một loại hình sản phẩm riêng biệt, mà được thể hiện trên nhiều phương diện của quá trình phát triển: từ tầm nhìn quy hoạch, ngôn ngữ thiết kế, tổ chức không gian đến chất lượng trải nghiệm.

Không chỉ được ghi nhận tại APPA, trong những năm gần đây, Masterise Homes cũng liên tục được xướng tên tại nhiều giải thưởng quốc tế như Asia Architecture Design Awards (AADA), Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) hay PropertyGuru Vietnam Property Awards (PVPA).

Từ giải thưởng đến tiêu chuẩn vận hành dự án

Các giải thưởng quốc tế thường chỉ đánh giá phần giá trị hữu hình như quy hoạch và kiến trúc. Tuy nhiên, giá trị thực của bất động sản cao cấp nằm ở quá trình vận hành lâu dài: từ chất lượng dịch vụ, bảo trì đến sự hình thành của cộng đồng cư dân..

“Chúng tôi tự hào khi các dự án do Masterise Homes phát triển tiếp tục được APPA và các giải thưởng quốc tế ghi nhận. Đây là sự công nhận cho những tiêu chuẩn mà chúng tôi đã kiên định theo đuổi trong suốt quá trình phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, giải thưởng không phải là đích đến cuối cùng. Điều quan trọng hơn nằm ở giai đoạn sau đó, khi những tiêu chuẩn này tiếp tục được duy trì trong vận hành hàng ngày và hiện diện trong trải nghiệm sống của cư dân. Khi chất lượng được giữ vững theo thời gian, hai chữ ‘hàng hiệu’ trong bất động sản mới thực sự có giá trị”, bà Thi Anh Đào, Giám đốc Khối Marketing, Masterise Group chia sẻ.

Masteri Era Landmark kiến tạo không gian sống mang đậm dấu ấn dòng Masteri Collection - nơi thiên nhiên, con người, phong cách và cảm xúc hòa quyện giữa trung tâm Ocean Park 3. (Ảnh phối cảnh)

Đây cũng là quan điểm của Masterise Homes khi xây dựng chất lượng hàng hiệu cho toàn bộ danh mục sản phẩm. Masteri Collection, Lumière Series hay các khu đô thị quy mô lớn đều được phát triển với những định hướng riêng, phù hợp với từng nhóm khách hàng và từng bối cảnh sống. Dù vậy, các sản phẩm này vẫn chia sẻ một nền tảng chung về tiêu chuẩn sản phẩm – dịch vụ, cách tổ chức không gian, định hướng quản lý và chăm sóc cư dân. Đây là yếu tố giúp đảm bảo sự ổn định trong trải nghiệm, ngay cả khi mỗi dự án mang một ngôn ngữ thiết kế và phong cách sống khác nhau.

Sự khác biệt giữa các dự án nằm ở cách thể hiện bản sắc và trải nghiệm, trong khi nền tảng chất lượng được duy trì nhất quán. Nhờ đó, danh mục sản phẩm có thể đa dạng về hình thái phát triển, nhưng vẫn giữ được sự đồng nhất trong cách cư dân cảm nhận chất lượng sống.

Trong một thị trường đang dần hình thành những chuẩn mực rõ ràng hơn, việc Masterise Homes liên tiếp được vinh danh tại APPA và nhiều giải thưởng quốc tế khác cho thấy năng lực phát triển của doanh nghiệp đã được nhìn nhận trong cùng một hệ quy chiếu khu vực. Từ quy hoạch, thiết kế đến phát triển sản phẩm và vận hành, Masterise Homes đang từng bước củng cố vị thế tiên phong của một nhà phát triển bất động sản cao cấp tại Việt Nam.

