Ngày 16/5, sự kiện The Signature of Time đã diễn ra trang trọng tại GEM Center, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển và thành hình Grand Marina Saigon - dự án BĐS hàng hiệu Marriott & JW Marriott duy nhất tại Việt Nam. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn của Masterise Homes trong hành trình đưa bất động sản hàng hiệu mang chuẩn mực Marriott toàn cầu vượt qua giai đoạn khái niệm để trở thành một trải nghiệm sống hiện hữu.

Được dàn dựng như một hành trình trải nghiệm đa giác quan, The Signature of Time dẫn dắt khách mời đi qua những tầng sâu giá trị kiến tạo nên Grand Marina Saigon. Tại đây, thời gian không chỉ là dấu mốc trong hành trình phát triển của một dự án, mà còn là thước đo cho những chuẩn mực đã được định hình, những giá trị đã được kiểm chứng và những dấu ấn mới tiếp tục được tạo nên.

Hình ảnh đồng hồ cát được lựa chọn như biểu tượng xuyên suốt của sự kiện. Từng lớp cát rơi xuống không gian sân khấu gợi nhắc đến hành trình mà những giá trị độc bản không thể hình thành trong một khoảnh khắc, mà cần được bồi đắp bằng tầm nhìn dài hạn, chuẩn mực thực thi cùng năng lực duy trì chất lượng khi dự án đi vào vận hành. Đó cũng chính là tinh thần của thông điệp "Kỳ công của thời gian, ý vị từng khoảnh khắc" mà Masterise Homes lựa chọn để mở ra chương mới cho Grand Marina Saigon.

“Khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, những công trình tầm vóc như Grand Marina, Saigon chính là lời khẳng định cho vị thế và sự tự tin của đất nước trên bản đồ toàn cầu. Tại đây, di sản Ba Son được tiếp nối bằng chuẩn sống quốc tế, mang tinh hoa thế giới về ngay giữa lòng quê hương. Chúng tôi tin rằng Grand Marina Saigon sẽ là nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy một phong cách và hệ giá trị sống xứng tầm cho riêng mình”, đại diện Masterise Homes chia sẻ.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật kết hợp công nghệ trình diễn hologram và thanh âm giao hưởng, Masterise Homes tái hiện lại hành trình hơn 5 năm kiến tạo Grand Marina Saigon qua những cột mốc đầy tự hào.

Tại đây, phong cách sống hàng hiệu mà cư dân tận hưởng mỗi ngày được định hình từ chuẩn mực tinh hoa gần một thế kỷ của Marriott giao thoa cùng chiều sâu di sản hơn 200 năm của vùng đất Ba Son. Đó chính là cam kết vững chắc từ Masterise Homes và tập đoàn Marriott International mang đến cho cộng đồng cư dân, nơi sự xa hoa đích thực chính là cảm giác được thấu hưởng thời gian.

Khi những khung hình thời gian dịch chuyển trên sân khấu, phủ lên không gian sự kiện những mảng màu tương phản, thời khắc khai mở chương mới cũng lúc một kiệt tác kỳ công dần lộ diện qua màn trình diễn họa cát đầy mê hoặc. Dưới đôi bàn tay tài hoa của nghệ sĩ, từng hạt cát - những đơn vị nhỏ nhất của thời gian - dần kết tinh để hé lộ diện mạo của Bộ sưu tập (BST) Urban Signature JW Marriott Residences, tọa lạc tại tòa Sea, Grand Marina Saigon.

Tòa Sea - nơi hiện diện khu căn hộ đô thị JW Marriott Residences đầu tiên tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và duy nhất tại Việt Nam tính đến nay. Ảnh: Masterise Homes

Được tích hợp dịch vụ Lock & Leave và vận hành trực tiếp bởi đội ngũ JW Marriott, BST Urban Signature là lựa chọn hoàn hảo cho những doanh nhân hiện đại, chuyên gia cấp cao và nhóm khách hàng có nhịp sống toàn cầu.

Lấy cảm hứng từ triết lý "Design for the Whole You" của JW Marriott, BST đặt trọng tâm vào sự hài hòa giữa nhịp sống đô thị năng động và nhu cầu tái tạo năng lượng trong một không gian tĩnh tại, mỗi khoảnh khắc đều được nâng đỡ bởi chuẩn mực dịch vụ hàng hiệu.

Tại sự kiện, màn trình diễn của ca sĩ Ái Phương khéo léo dẫn dắt khách mời bước vào những lát cắt của phong cách sống hàng hiệu đang hiện hữu tại Grand Marina Saigon. Trong không gian sân khấu được tái hiện như một căn hộ Marriott sang trọng, khách mời được cảm nhận một chuẩn sống riêng tư và tinh tế, nơi tầm nhìn khoáng đạt hướng ra sông Sài Gòn, Thảo Cầm Viên, biểu tượng Saigon Marina IFC và vẻ đẹp phồn hoa của lõi trung tâm thành phố trở thành một phần của trải nghiệm sống mỗi ngày.

Góp phần tạo nên sự thăng hoa cho sự kiện là màn mashup bùng nổ giữa ca sĩ Hồ Ngọc Hà và violin Anh Tú. Sự cộng hưởng giữa hai cá tính nghệ thuật lớn trở thành một ẩn dụ hoàn hảo cho cái bắt tay chiến lược giữa Masterise Homes và Marriott International để hiện thực hóa nên dự án Grand Marina Saigon.

Ca sĩ Hoàng Hải mang đến những giai điệu du dương qua giọng ca đầy nội lực, khép lại hành trình trải nghiệm bằng một dư âm nhẹ nhàng và đầy hoài niệm

Dù Việt Nam thuộc top 4 toàn cầu về bất động sản hàng hiệu (theo Savills), giới siêu giàu ngày càng thực tế hơn khi chỉ đặt niềm tin vào những công trình đã hiện hữu. Họ ưu tiên tích sản bằng các 'tài sản lõi' tại tâm điểm CBD, nơi có pháp lý vững chắc, được bảo chứng quốc tế và sở hữu một cộng đồng tương xứng. Bộ lọc khắt khe này lý giải vì sao Grand Marina, Saigon giữ vững sức hút, đặc biệt trong bối cảnh TP.HCM định hướng hạn chế phát triển thêm chung cư cao tầng tại lõi trung tâm.

(Nguồn: Masterise Homes)