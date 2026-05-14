Căn hộ siêu sang có giá bán hơn 100 tỷ đồng

Sau gần chục năm "án binh bất động", dự án chung cư cao cấp Lancaster Lincoln tọa lạc trên mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành, quận 4 cũ, nay là phường Xóm Chiếu, TPHCM của Trung Thủy Group vừa có chuyển biến mới.

Cụ thể, chủ đầu tư tiếp tục xây dựng phần thân của dự án vào ngày 16/5 tới đây sau khi các thủ tục pháp lý được tháo gỡ. Với thông tin này, thị trường căn hộ cao cấp khu lõi trung tâm TPHCM sắp có thêm gần 1.000 sản phẩm.

Ở phân khúc bất động sản siêu sang, Masterise Homes cũng vừa ra mắt One Central Saigon - dự án nằm trên khu “đất vàng” bốn mặt tiền đối diện chợ Bến Thành.

Bên cạnh 250 phòng khách sạn, One Central Saigon có 350 căn hộ hàng hiệu được vận hành bởi The Ritz-Carlton - thương hiệu cao cấp nhất về khách sạn và căn hộ siêu sang của Tập đoàn Marriott International.

Được cấp phép từ năm 2013 với chủ đầu tư ban đầu là Tập đoàn Bitexco, nhưng đến năm 2019 dự án One Central Saigon mới khởi công. Sau khi xây dựng xong phần thô, phần hầm và khối đế, dự án ngưng thi công cho đến nay.

Giai đoạn 2021-2024, dự án có số phận long đong này nhiều lần “thay tên đổi chủ” và còn được dùng làm tài sản đảm bảo cho 10 lô trái phiếu với tổng giá trị 10.000 tỷ đồng.

Dù Masterise Homes vẫn chưa công bố giá chính thức, nhưng theo thông tin từ nhiều môi giới, giá bán căn hộ tại One Central Saigon được dự báo không dưới 1 tỷ đồng/m2. Với những căn có diện tích lớn, quy mô 3 phòng ngủ, giá bán dự kiến trên 100 tỷ đồng.

Dự án One Central Saigon được khởi động lại sau nhiều năm “đắp chiếu”. Ảnh: Anh Phương

Lancaster Lincoln và One Central Saigon là hai trong số ít dự án căn hộ còn sót lại tại khu vực lõi trung tâm TPHCM. Mới đây, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố đang định hướng tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng giảm áp lực dân số ở khu vực trung tâm và mở rộng phát triển ra vùng ven.

Theo định hướng này, các dự án nhà ở mới trong thời gian tới sẽ tập trung nhiều hơn tại khu vực ngoại thành, đi kèm với việc đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng và giao thông nhằm tăng khả năng kết nối với khu vực trung tâm.

Ông Quang nhấn mạnh, TPHCM sẽ hạn chế phát triển thêm chung cư cao tầng trong vùng lõi đô thị. Thay vào đó, các quỹ đất lớn sẽ được ưu tiên dành cho công viên và không gian sinh hoạt công cộng phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đang nghiên cứu mô hình nhà ở thương mại có mức giá hợp lý tại các khu vực xa trung tâm. Đây không phải loại hình nhà ở xã hội hay thuê mua, nhưng sẽ hướng đến nhóm người dân có nhu cầu ở thực với khả năng tài chính phù hợp.

'Đầu tàu' nguồn cung nhà ở mới cho TPHCM

Về thị trường căn hộ khu vực TPHCM cũ, thống kê của CBRE Việt Nam cho biết tổng nguồn cung lũy kế tính đến hết quý I/2026 đã vượt 354.000 căn.

Đáng chú ý, tỷ lệ căn hộ tồn kho chỉ chiếm 2,6%. Điều này cho thấy tình trạng khan hiếm nguồn cung kéo dài tại các khu vực lõi và gần trung tâm TPHCM, qua đó duy trì sức nóng và tính cạnh tranh cao cho các dự án mới.

Theo bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, cơ cấu phân khúc thị trường căn hộ TPHCM đã thay đổi đáng kể sau khi sáp nhập hành chính. Thị trường đa dạng hơn khi hơn 42% nguồn cung mở bán trong quý I/2026 có giá dưới 60 triệu đồng/m2.

CBRE Việt Nam dự báo trong năm nay, nguồn cung căn hộ tại TPHCM sau sáp nhập sẽ đạt khoảng 34.000 căn. Trong đó, khu vực tỉnh Bình Dương cũ được kỳ vọng đóng góp hơn 50%.

Khảo sát của VietNamNet cho thấy, thị trường căn hộ tại khu vực Bình Dương đang rất sôi động với hàng loạt dự án đã và đang triển khai.

Bên cạnh các dự án đã ra mắt như Sycamore của CapitaLand, La Pura của Phát Đạt Corporation hay Bcons Garden của Tập đoàn Bcons, thị trường còn xuất hiện “tân binh” như The Harmonie của Phú Mỹ Hưng. Mới đây, Tập đoàn Lê Phong cũng ra mắt dự án căn hộ cao cấp The Emerald River Park với quy mô gần 2.500 sản phẩm, gồm 1.800 căn hộ, 650 căn condotel và 20 căn shophouse.

Với nguồn cung căn hộ dồi dào như trên, đại diện CBRE Việt Nam cho rằng tỉnh Bình Dương cũ sẽ là khu vực then chốt của TPHCM trong việc giải quyết bài toán nguồn cung cho toàn thị trường trong tương lai.





















