Sự kiện đã mang đến cho hơn 800 “ngôi sao kinh doanh” đến từ 29 đại lý chiến lược một bữa tiệc giàu cảm xúc, từ đó thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, thôi thúc các nhân viên kinh doanh cùng Masterise Homes tiếp bước trên con đường chinh phục những vị thế mới.

Lễ vinh danh đối tác kinh doanh 2024 Khu vực miền Bắc với chủ đề “Starway of Creation” của Masterise Homes để lại nhiều dấu ấn cho các khách mời tham dự. Ảnh: Masterise Homes

Nơi những “ngôi sao kinh doanh” tỏa sáng

Lấy chủ đề “Starway of Creation”, Lễ vinh danh đối tác kinh doanh 2024 Khu vực miền Bắc của Masterise Homes khắc họa hành trình một năm tỏa sáng của đội ngũ kinh doanh. Là sự kết hợp giữa Star (ngôi sao) và Way (con đường), “Starway” ghi đậm dấu ấn của hàng ngàn “ngôi sao kinh doanh” với hành trình rực rỡ. Cùng với “Creation” mang hai tầng ý nghĩa về sự “sáng tạo” trong vận hành và “kiến tạo” trong thành tích, đội ngũ nhân viên kinh doanh luôn nỗ lực xác lập thêm nhiều giá trị mới để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. “Starway of Creation” - Hành trình kiến tạo mang thông điệp ý nghĩa về sự gắn kết bền chặt của Masterise Homes cùng các nhân viên kinh doanh khi sự kiến tạo là một hành trình chứ không phải đích đến.

“Hành trình kiến tạo” dần được hé lộ qua những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu. Chương trình mở đầu với thước phim tái hiện “Hành trình vươn tầm” 2024 của Masterise Homes với các cột mốc ấn tượng. Điểm nhấn đặc biệt là cánh cổng mô phỏng kim tự tháp - biểu tượng của sự vươn lên và thành tựu - được khai mở, dẫn dắt khách mời bước vào không gian nghệ thuật thăng hoa với các màn trình diễn bùng nổ của Noo Phước Thịnh, Lâm Bảo Ngọc và Hà An Huy, khơi dậy niềm tự hào và nhiệt huyết.

Những màn trình diễn thăng hoa và cảm xúc từ các nghệ sĩ khách mời: Noo Phước Thịnh, Hà An Huy, Lâm Bảo Ngọc. Ảnh: Masterise Homes

Sau “bữa tiệc” nghệ thuật đầy cảm xúc, tất cả khách mời đều hướng về biểu tượng kim tự tháp trên sân khấu để chứng kiến thời khắc vinh danh đáng nhớ. Tại đây, 15 hạng mục giải thưởng danh giá đã được trao cho các cá nhân và đại lý xuất sắc với những thành tích bứt phá trên thị trường.

Các “ngôi sao kinh doanh” bất động sản tại sự kiện. Ảnh: Masterise Homes

Không ngừng kiến tạo những vị thế mới

Năm 2024 đánh dấu một giai đoạn đầy triển vọng khi thị trường bất động sản chứng kiến những chuyển biến tích cực về nguồn cung, thanh khoản và hành lang pháp lý. Nhạy bén trước cơ hội, năm qua Masterise Homes đã ghi dấu ấn với hàng loạt thành tựu để tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho hành trình chinh phục những cột mốc mới trong năm 2025.

Một trong những dấu ấn nổi bật trên “Hành trình vươn tầm” năm 2024 là sự kiện Masterise Homes “chào sân” thị trường Hải Phòng với The Centric - hứa hẹn là biểu tượng thương mại - giải trí - văn hóa tại trung tâm thành phố mới Hải Phòng, góp phần khai mở “trục thịnh vượng” nơi phố Cảng.

Không chỉ vậy, 2024 cũng là năm Masterise Homes vươn tầm với nhiều công trình biểu tượng mới, từ khai trương Trung tâm trải nghiệm phong cách sống hàng đầu miền Bắc - The Galleria by Masterise Homes đến việc ra mắt các dự án thuộc Lumiere Series và Masteri Collection như: LUMIÈRE Springbay, Masteri Grand Avenue, Masteri Lakeside… Qua đó không chỉ định hình phong cách và giá trị sống, mà còn định hình phân khúc sản phẩm đa dạng phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.

Masterise Homes tiếp tục khẳng định dấu ấn trên hành trình nâng tầm chuẩn sống khu vực phía Bắc với việc hoàn thiện và bàn giao các mảnh ghép cuối cùng thuộc hai dự án Masteri Waterfront và Masteri West Heights. Hơn 10.000 cư dân đã được chào đón về tổ ấm mới với sự quản lý vận hành chuyên nghiệp của Masterise Property Management, kiến tạo nên một cộng đồng tinh hoa “Sống phong cách Masteri” với ba giá trị: “Sống Tinh tế - Sống Trải nghiệm - Sống An yên.”

Bứt phá mạnh mẽ trong năm 2024, Masterise Homes đã thiết lập kỷ lục mới. Thành công này đến từ việc xây dựng văn hóa bán hàng chuyên nghiệp cùng chiến lược tiếp thị ấn tượng thông qua các thông điệp ý nghĩa từ hơn 33 sự kiện trải nghiệm, thu hút hơn 20.000 khách hàng tham dự. Những nỗ lực này giúp Masterise Homes duy trì vị thế hàng đầu về nhận diện thương hiệu trong lĩnh vực bất động sản cao cấp tại thị trường miền Bắc

Ông Lê Quốc Hưng - Giám đốc Phát triển Kinh doanh Masterise Homes miền Bắc chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Masterise Homes

“Năm 2024 là một cột mốc đáng tự hào, ghi dấu sự đồng hành bền chặt giữa chúng tôi và các đối tác kinh doanh. Nhìn về năm 2025, Masterise Homes sẽ tiếp tục sáng tạo và đổi mới để kiến tạo thêm nhiều cơ hội phát triển, tiếp tục đồng hành cùng các đối tác và đại lý vươn tới những thành tựu mới”, ông Lê Quốc Hưng - Giám đốc Phát triển Kinh doanh Masterise Homes miền Bắc nhấn mạnh.

Lễ vinh danh đối tác kinh doanh 2024 Khu vực miền Bắc - “Starway of Creation” của Masterise Homes đã diễn ra thành công rực rỡ, tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho đội ngũ kinh doanh. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình “Bắc tiến” của Masterise Homes mà còn khẳng định vị thế vững chắc của thương hiệu với vai trò tiên phong, nhà kiến tạo trên thị trường bất động sản.

Ngọc Minh