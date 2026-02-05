Lấy cảm hứng từ tinh thần Olympic, sự kiện quy tụ hơn 1.000 “ngôi sao kinh doanh” ưu tú đến từ gần 50 đại lý chiến lược, thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trên hành trình “Kiến tạo trải nghiệm xứng tầm”.

Tiếp nối hành trình vinh danh “Written in the Stars” (năm 2023), “Avenue of Stars” (năm 2024) và “Starway of Creation” (2025), năm 2026 đánh dấu mốc lần đầu tiên Masterise Homes tổ chức Lễ vinh danh Đối tác kinh doanh 2025 trên quy mô toàn quốc, với chủ đề “Star Nation”.

Sau thành công của lễ vinh danh tại TP.HCM ngày 23/1, lễ vinh danh khu vực miền Bắc không chỉ là sự kiện tôn vinh những nỗ lực bền bỉ của các cá nhân và đối tác chiến lược đồng hành, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng lòng và tinh thần gắn kết, cùng chung tay kiến tạo những giá trị bền vững.

“Thế vận hội” của những ngôi sao kinh doanh

Lấy cảm hứng từ tinh thần Olympic, lễ vinh danh “Star Nation” năm nay tái hiện thế vận hội, tôn vinh những cá nhân xuất sắc và tập thể bản lĩnh đã đồng hành cùng Masterise Homes trên “Hành trình kiến tạo 2025”.

Màn diễu hành “Thế vận hội Star Nation” khơi dậy cảm xúc tự hào từ những giây phút mở màn chương trình.

Trong không gian đầy cảm hứng tại The Galleria by Masterise Homes (Ocean Park 1, Hà Nội), hành trình ấy được dẫn dắt xuyên suốt 3 chương: Chương 1 - The Making of a Star, Chương 2 - United for Greatness và Chương 3 - Together - We are Star Nation.

Những thước phim nghệ thuật do chính những “ngôi sao kinh doanh” hóa thân thành các “vận động viên Olympic” đã tái hiện trọn vẹn tinh thần nhiệt huyết và nỗ lực bền bỉ của đội ngũ đồng hành. Tại miền Bắc, 27 hạng mục giải thưởng danh giá đã được trao cho 105 cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc, minh chứng cho sự thấu hiểu và trân trọng của Masterise Homes dành cho các các đại lý phân phối đã đồng hành suốt chặng đường 2025.

Masterise Homes vinh danh các đại lý chiến lược xuất sắc đã đồng hành xuyên suốt “Hành trình kiến tạo 2025”

Điểm nhấn của chương trình là màn công bố thông điệp 2026, “Hành trình Kiến tạo 2025” khép lại, mở ra một hành trình mới được viết bằng bản lĩnh và niềm tin mang tên “Hành trình Bền vững”.

Với ba sắc màu âm nhạc - ba cá tính riêng biệt của Gigi Hương Giang, Hoàng Hải và Bùi Công Nam, lễ vinh danh đã dẫn dắt khách mời qua nhiều cung bậc cảm xúc đa chiều, từ sôi động, nhiệt huyết, đến sâu lắng, đầy tự sự khi gợi nhắc về giá trị của gia đình trong những ngày Tết Nguyên đán cận kề.

Những màn biểu diễn ấn tượng từ ca sĩ Gigi Hương Giang, Hoàng Hải và nghệ sĩ Bùi Công Nam

Tiên phong dẫn lối hành trình bền vững

Năm 2025, Masterise Homes tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trên “Hành trình kiến tạo” với 6 dấu ấn. Khởi đầu từ tâm huyết “Kiến tạo lực lượng bán hàng” tinh nhuệ với câu lạc bộ Ngôi sao - lực lượng nòng cốt tạo nên sức bật thị trường.

Thương hiệu đã hiện thực hóa hành trình “Kiến tạo phong cách sống” với những mảnh ghép chiến lược thuộc bộ sưu tập phong cách sống Masteri (Masteri Collection) tại các đại đô thị phía Bắc như: Masteri Trinity Square, Masteri Era Landmark (Ocean City), Masteri Sky Quarter (Đan Phượng) và Masteri Rivera Danang (Đà Nẵng).

Song hành là sứ mệnh “Kiến tạo giá trị sống” với bộ sưu tập LUMIÈRE Series tại các khu vực trọng điểm như: Lumière Orient Pearl (Ocean City), Lumière Prime Hills và Lumière Essence Peak (Global Gate). Sau khi định hình phong cách sống và giá trị sống, “Hành trình kiến tạo 2025” của Masterise Homes tiếp tục được xác lập với dấu ấn “Kiến tạo di sản” với bộ sưu tập bất động sản hàng hiệu (International Branded Residences).

Kiến tạo không gian sống là khởi đầu, nuôi dưỡng cộng đồng là hành trình dài lâu, dấu ấn tiếp theo của Masterise Homes trong năm 2025 là “Kiến tạo cộng đồng” - “Nhà tôi ở Masterise”, phụng sự hơn 30.000 cư dân tại các dự án đã bàn giao như Masteri West Heights, Masteri Waterfront, Masteri Centre Point, LUMIÈRE Boulevard…, tạo hiệu ứng cộng hưởng thông qua chuỗi hoạt động cộng đồng được tổ chức xuyên suốt năm, với sự đồng hành của Masterise Property Management.

Ông Lê Quốc Hưng - Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh Masterise Group phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Hưng - Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh Masterise Group khẳng định, năm 2025 là một chặng đường vinh quang đầy thách thức, nhưng chính sự kiên định thực thi 6 giá trị kiến tạo cùng những nỗ lực bứt phá đã giúp Masterise Homes xác lập nên những cột mốc tự hào.

Lễ vinh danh đối tác kinh doanh 2025 với chủ đề “Star Nation” của Masterise Homes khép lại thành công, dẫn lối “Hành trình bền vững 2026”

Lễ vinh danh đối tác kinh doanh 2025 khu vực miền Bắc “Star Nation” của Masterise Homes đã khép lại thành công, thắp lên ngọn đuốc ý chí kiên cường cho toàn thể đối tác kinh doanh.

