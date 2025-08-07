Khi nghệ thuật và công nghệ “sóng đôi”

Lấy cảm hứng từ thế đất “tựa sơn hướng thủy” - nơi trời và biển hội tụ, vùng đất dệt lụa Mã Châu quý giá đến truyền thuyết về “Bà Chúa Tằm Tang” vẫn còn vang danh tại vùng đất di sản Đà Nẵng - Hội An, sự kiện trải nghiệm “Sóng đôi giao hòa” như lăng kính vạn hoa phản chiếu bản sắc địa phương trong dòng chảy hội nhập, nơi nghệ thuật và công nghệ sóng đôi kể câu chuyện chuyển mình của đô thị.

Không gian nghệ thuật đầy cảm hứng của sự kiện “Sóng đôi giao hòa” tại dự án Masteri Rivera Danang

Với Masteri Rivera Danang, dự án là lời khẳng định của Masterise Homes trên hành trình đồng hành cùng Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới, đón những vận hội mới bằng những công trình biểu tượng xứng tầm, đồng thời nâng niu văn hóa nguyên bản tạo nên nhịp sống mới thực sự “giao hòa”.

Tái hiện chiều sâu bản sắc qua ngôn ngữ nghệ thuật

Hành trình nghệ thuật mở đầu bằng những thước phim giàu cảm xúc trong tiết mục cổ phong đương đại “Sơn thủy giao hòa”, nơi ngôn ngữ của âm nhạc, ánh sáng và vũ đạo cùng hòa quyện, tái hiện một Đà Nẵng giao thoa giữa ký ức truyền thống và tương lai. Mỗi chuyển động sân khấu như kể lại câu chuyện của mảnh đất di sản, nơi khung cảnh sơn thủy giao hòa hiện lên sống động, đan xen bóng dáng làng nghề truyền thống xưa, nơi dệt lụa, se tơ từng là huyết mạch, được kể lại bằng cảm quan đương đại, giàu xúc cảm.

Tiết mục cổ phong đương đại “Sơn thủy giao hòa” như bản giao hưởng thời gian được kể bằng nghệ thuật và công nghệ

Từ không gian nghệ thuật đầy cảm hứng mang âm hưởng cổ phong đương đại, hành trình tiếp nối với điểm nhấn thị giác ấn tượng khi hai tòa tháp Masteri Rivera Danang hiện lên sống động qua công nghệ 3D Perspective Illusion kết hợp với hiệu ứng ánh sáng và âm nhạc đa tầng. Trong không gian trình diễn được dàn dựng công phu, khách mời như được sống trọn trong câu chuyện hình thành nên Masteri Rivera Danang, một nhịp sống mới “trọn vẹn giao hòa” giữa lòng Đà Nẵng.

Đại diện Masterise Homes chia sẻ: “Với mục tiêu đồng hành cùng Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới, chúng tôi hy vọng sẽ trở thành cầu nối giữa giá trị truyền thống và tương lai bền vững tại thành phố đáng sống. Sự kiện tri ân hôm nay hy vọng sẽ đem tới cho khách hàng những trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc, đồng thời cảm nhận trọn vẹn nhịp sống mới trọn vẹn giao hòa tại Masteri Rivera Danang, góp phần định hình nên những cộng đồng cư dân hiện đại, hài hòa với bản sắc nhưng vẫn hội nhập với tiêu chuẩn sống toàn cầu.”

Song hành cùng trải nghiệm thị giác và nghệ thuật sắp đặt sân khấu, phần âm nhạc tại sự kiện mang đến khoảnh khắc thăng hoa với sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Xuân Định K.Y… Những giọng ca thế hệ mới với sự sâu lắng và tình yêu với mảnh đất di sản đã mang đến những khúc ca giàu xúc cảm, đậm hơi thở dân gian, lan tỏa tinh thần của một thế hệ hiện đại nhưng sâu sắc, hội nhập nhưng luôn gìn giữ giá trị Việt.

Sự kiện “Sóng đôi giao hòa” có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Xuân Định K.Y…

Đặc biệt, nhiều phần quà giá trị đã được gửi tới những khách mời may mắn trong phần giao lưu sôi động để khép lại hành trình nghệ thuật, như lời tri ân chân thành gửi đến các vị khách đã góp mặt và cùng lan tỏa tinh thần “Sóng đôi giao hòa” mà sự kiện gửi gắm.

Chị Hoàng Thu Nga (Đà Nẵng), khách mời tại sự kiện chia sẻ: “Có lẽ không chỉ tôi mà tất cả khách mời tham gia sự kiện đều rất ấn tượng với không gian trải nghiệm nghệ thuật kết hợp công nghệ hiện đại của Masterise Homes. Ý nghĩa và cảm hứng của dự án Masteri Rivera Danang thực sự thu hút vượt xa mong đợi của tôi, dự án này không chỉ thuyết phục bằng vị trí hay thiết kế, mà còn bằng tầm nhìn về một phong cách sống hoàn toàn mới ở Đà Nẵng, hiện đại và cũng đầy cảm hứng”.

Masteri Rivera Danang - Nhịp sống giao hòa giữa “Thành phố đáng sống”

Masteri Rivera Danang được phát triển bởi Masterise Homes tại vị trí tâm điểm Hải Châu, gạch nối giữa hai miền di sản Đà Nẵng và Hội An. Sở hữu lợi thế tầm nhìn đắt giá hướng sông khoáng đạt, dự án mang đến trải nghiệm sống hòa quyện giữa thiên nhiên và nhịp sống đô thị.

Tọa lạc nơi trái tim phát triển mới của Đà Nẵng, Masteri Rivera Danang mở ra trải nghiệm sống giao hòa giữa thiên nhiên sông nước và nhịp sống đô thị. Ảnh phối cảnh

Với hệ 31 tiện ích compound khép kín, tích hợp đầy đủ công năng sống - làm việc - nghỉ dưỡng, kết nối cộng đồng, cùng tiêu chuẩn bàn giao quốc tế cao cấp thuộc bộ sưu tập Masteri Collection, Masteri Rivera Danang kiến tạo môi trường sống xứng tầm, cho phép cư dân tận hưởng sự cân bằng tinh tế giữa riêng tư và gắn kết, giữa hiện đại và thư thái tại trung tâm thành phố đáng sống.

Đồng hành cùng Đà Nẵng đón vận hội mới trong kỷ nguyên vươn mình, Masterise Homes tiếp tục ghi dấu ấn đầu tiên với Masteri Rivera Danang, kiến tạo những biểu tượng sống xứng tầm, khẳng định chuẩn sống quốc tế gắn kết với chiều sâu văn hóa bản địa.

Bích Đào