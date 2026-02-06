Masterise Group chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý đa dự án với Marriott International

Thỏa thuận hợp tác được xem là bước tiến chiến lược của Masterise Group trong việc mở rộng hệ sinh thái bất động sản toàn diện sang lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng, khẳng định định hướng hợp tác dài hạn với các thương hiệu quản lý hàng đầu thế giới nhằm kiến tạo những điểm đến mang chuẩn mực quốc tế tại các đô thị lớn, trung tâm kinh tế và điểm đến du lịch trọng yếu của Việt Nam.

Danh mục dự án chiến lược tại các vị trí trọng điểm

Theo thỏa thuận, các dự án hợp tác giữa Masterise Group và Marriott International sẽ được triển khai tại những vị trí chiến lược, phản ánh rõ tầm nhìn phát triển dài hạn. Tại TP. HCM, Masterise Group sẽ phát triển khách sạn The Ritz-Carlton, Saigon cùng tòa tháp căn hộ mang thương hiệu The Ritz-Carlton Residences đầu tiên tại TP.HCM, tọa lạc ngay lõi trung tâm Quận 1. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần định hình lại chuẩn mực không gian sống và nghỉ dưỡng hàng hiệu quốc tế tại đô thị năng động bậc nhất cả nước.

Khách sạn Cổ Loa Marriott - dấu ấn mới tại Thủ đô: Tọa lạc cạnh Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, cách trung tâm thành phố khoảng 13km, dự án hiện đang được xây dựng và dự kiến cung cấp 494 phòng. Khách sạn được thiết kế hướng tới phân khúc khách công vụ và MICE, với trải nghiệm Wonderful Hospitality – dấu ấn dịch vụ đặc trưng của thương hiệu cùng không gian lưu trú rộng rãi. Thiết kế khách sạn mang đậm hơi thở Hà Nội đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa Việt Nam trong trải nghiệm tổng thể.

Tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái JW Marriott & Four Points by Sheraton tại Cần Giờ: JW Marriott Hotel Saigon Can Gio và Four Points by Sheraton Saigon, Can Gio sẽ được phát triển trong Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ quy mô 2.870 ha - điểm đến sinh thái tiên phong, cửa ngõ giữa TP.HCM và Sân bay Quốc tế Long Thành. Tại đây, du khách sẽ có hai lựa chọn trải nghiệm lưu trú: khách sạn JW Marriott đẳng cấp thế giới - được phát triển dựa trên triết lý chăm sóc sức khỏe toàn diện và Four Points by Sheraton – thương hiệu kết hợp hoàn hảo giữa phong cách hiện đại và dịch vụ chân thành, chuẩn mực.

Khách sạn và căn hộ hạng sang The Ritz-Carlton lần đầu ra mắt tại TP.HCM: Khách sạn The Ritz-Carlton, Saigon và khu căn hộ The Ritz-Carlton Residences, Saigon đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của thương hiệu huyền thoại này tại TP.HCM. Tọa lạc tại Quận 1 - trung tâm thương mại của TP.HCM, dự án bao gồm khách sạn 231 phòng và một tòa tháp 420 căn hộ hạng sang, mang đến những trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe có chiều sâu, để lại dấu ấn lâu dài, thay đổi góc nhìn của du khách, nâng tầm chuẩn mực hiếu khách tại đô thị năng động bậc nhất cả nước.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên cho khu căn hộ The Ritz-Carlton Residences, Saigon

Dấu mốc chiến lược của Masterise Group trong lĩnh vực khách sạn - giải trí

Cùng với việc ra mắt Masterise Hospitality & Entertainment (MHE) vào năm 2025, thỏa thuận này đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng của Masterise Group sang lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Tạ Anh Phương, Giám đốc Cấp cao Khối Khách sạn & Giải trí, Masterise Group cho biết: “Thông qua hợp tác cùng Marriott International, Masterise Group hướng tới phát triển những khách sạn và khu nghỉ dưỡng mang tính biểu tượng - không chỉ cung cấp trải nghiệm lưu trú đẳng cấp quốc tế, mà còn trở thành động lực thúc đẩy kinh tế địa phương, bảo tồn giá trị văn hóa và nâng tầm trải nghiệm cho du khách trong nước và quốc tế. Mỗi dự án đều được chúng tôi quy hoạch với tầm nhìn hài hòa giữa di sản, cộng đồng và xu hướng toàn cầu về du lịch văn hóa - du lịch trải nghiệm.”

Bà Tạ Anh Phương - Giám đốc Cấp cao Khối Khách sạn & Giải trí, Masterise Group phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại lễ ký kết mở rộng hợp tác, ông Gautam Bhandari, Giám đốc Phát triển khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc), Marriott International chia sẻ: “Mối quan hệ hợp tác giữa Marriott International và Masterise Group được xây dựng trên nền tảng chung về tầm nhìn dài hạn và cam kết bền bỉ đối với chất lượng xuất sắc. Thông qua thỏa thuận đa dự án này, chúng tôi kỳ vọng cùng Masterise Group kiến tạo những điểm đến mang tính biểu tượng, được quản lý và vận hành theo các tiêu chuẩn khắt khe nhất của các thương hiệu hàng đầu thế giới thuộc Marriott.”

Ông Gautam Bhandari - Giám đốc Phát triển khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc), Marriott International phát biểu tại buổi lễ

(Nguồn: Masterise Group)