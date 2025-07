Đơn vị này khuyến cáo, hiện nay, biển Đà Nẵng đã bước vào mùa cao điểm du lịch hè, lượng khách đến tham quan, vui chơi, giải trí rất đông. Song song với việc phối hợp cùng các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, mật phục để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và du khách, Ban Quản lý cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân và du khách nâng cao ý thức bảo vệ tài sản cá nhân khi tham quan, du lịch tại các bãi biển Đà Nẵng. Đối với khách đi xe máy, cần gửi xe tại các điểm trông giữ chính thức, không nên để tài sản có giá trị trong cốp xe. Khi vui chơi, thư giãn, tắm biển, nên gửi tư trang và vật dụng có giá trị tại các quầy trông giữ đồ trong khu nhà tắm nước ngọt hoặc tại tủ giữ đồ do các tổ kinh doanh dù ghế, giải khát trên bãi biển bố trí. Nếu không sử dụng dịch vụ trông giữ, người dân và du khách cần chắc chắn rằng tài sản đã được cất giữ cẩn thận trước khi tắm biển, đi dạo, vui chơi hoặc chụp ảnh check-in…