Dự thảo mới nhất Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường - cơ quan chủ trì soạn thảo, việc xây dựng lộ trình nhằm kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm không khí do khí thải phương tiện, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và cải thiện chất lượng môi trường sống.

Đây cũng là cơ sở pháp lý để từng bước loại bỏ phương tiện không bảo đảm quy chuẩn khí thải, thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện sạch, thân thiện môi trường, phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam trong giảm phát thải khí nhà kính và phát triển giao thông đô thị bền vững.

Dự thảo đã chia ra lộ trình áp dụng các tiêu chuẩn khí thải cụ thể đối với ô tô theo năm sản xuất với nguyên tắc, xe càng cũ thì áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức thấp, xe đời cao sẽ áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức cao. Theo ghi nhận của PV VietNamNet, hàng loạt mẫu xe cũ, còn thông dụng trên thị trường sẽ chịu tác động trực tiếp.

Từ xe cỏ giá 30 triệu đến xe cổ giá trị sưu tầm hàng trăm triệu áp dụng Mức 1

Dự thảo quy định, các mẫu ô tô sản xuất trước năm 1999 khi tham gia giao thông sẽ áp dụng tiêu chuẩn khí thải Mức 1 (tương đương tiêu chuẩn Euro 1) kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Như vậy, những mẫu xe đời cũ như Toyota Corolla 1996, Daewoo Cielo, Kia Pride, Ford Laser hay Mitsubishi Lancer đều nằm trong nhóm có thể bị ảnh hưởng trực tiếp khi lộ trình siết chuẩn khí thải được áp dụng. Đây là những mẫu xe phổ biến một thời, giá hiện nay chỉ dao động từ 30 đến 190 triệu đồng, phù hợp với người thu nhập trung bình hoặc sử dụng làm phương tiện phụ. Tuy nhiên, đa số các xe này đều sản xuất trước năm 2000, chỉ đáp ứng Mức 1 hoặc Mức 2 (tương đương Euro 1–2), khó vượt qua yêu cầu kiểm định mới.

Đáng chú ý, ngay cả những mẫu xe cao cấp như Mercedes-Benz W124 đời 1990, dù có giá sưu tầm hàng trăm triệu đồng, cũng không nằm ngoài diện bị tác động.

Toyota Innova, Fortuner... giá từ 200-400 triệu đồng áp dụng Mức 2

Ở nấc tiếp theo, dự thảo nêu rõ: Xe ô tô sản xuất trong giai đoạn 1999 - 2016, khi tham gia giao thông sẽ áp dụng Mức 2 (tương đương tiêu chuẩn Euro 2) kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.

Trong nhóm này, các dòng xe phổ thông như Toyota Innova, Fortuner, Vios hay Mazda3 đều có giá bán lại khá cao, dao động từ hơn 200 triệu đến 400 triệu đồng, và vẫn được nhiều người dùng ưa chuộng nhờ độ bền, dễ sửa chữa. Tuy nhiên, nếu không đạt chuẩn khí thải mới, việc kiểm định, lưu hành, thậm chí mua bán các xe này có thể gặp khó. Các mẫu xe cỡ nhỏ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 hay Ford Focus, vốn được lựa chọn vì chi phí sử dụng thấp cũng nằm trong diện có nguy cơ bị “cấm cửa” đăng kiểm nếu không đạt tiêu chuẩn sau năm 2026.

VinFast Fadil, Honda City, Mitsubishi Xpander giá từ 300-700 triệu áp dụng Mức 3

Ở nấc thứ ba, dự thảo Lộ trình quy định xe ô tô sản xuất trong giai đoạn 2017 - 2021 sẽ áp dụng Mức 3 (tương đương tiêu chuẩn Euro 3) từ ngày 1/1/2026; riêng Hà Nội và TP.HCM thì áp dụng Mức 4 (tương đương tiêu chuẩn Euro 4) từ ngày 1/1/2027.

Đây là những mẫu xe đang chiếm tỷ trọng lớn trong thị trường xe cũ, gồm VinFast Fadil, Hyundai Accent, Honda City, Mitsubishi Xpander, Mazda CX-5, Ford Ranger hay Toyota Corolla Cross... Giá bán lại của các xe này hiện dao động từ khoảng 300 đến gần 700 triệu đồng, tùy đời và phiên bản.

Xe thế hệ mới trong thời hạn bảo hành được áp dụng Mức 4

Xe ô tô sản xuất từ năm 2022 khi tham gia giao thông sẽ áp dụng Mức 4 từ ngày 1/1/2026; áp dụng Mức 5 (tương đương tiêu chuẩn Euro 5) từ ngày 1/1/2032; riêng Hà Nội và TP.HCM thì áp dụng Mức 5 từ ngày 1/1/2028.

Những mẫu xe sản xuất từ năm 2022 trở lại đây được xem là thế hệ mới nhất, vốn đã đáp ứng chuẩn khí thải Mức 4. Theo lộ trình, nhóm xe này sẽ phải đạt Mức 5 tại Hà Nội và TP.HCM từ năm 2028, áp dụng trên toàn quốc từ 2032. Các xe đời 2022 thông dụng như Toyota Vios, Hyundai Creta, Toyota Corolla Cross, Mazda CX-5... đều trong thời hạn bảo hành chính hãng. Giá niêm yết hiện dao động từ khoảng 458 triệu đến trên 900 triệu đồng, tùy mẫu, phiên bản và trang bị. Với những chiếc xe “lướt”, mức giá có thể thấp hơn đôi chút so với giá lăn bánh chính thức.

Từ 2029, tất cả ô tô tại Hà Nội, TP.HCM áp dụng từ Mức 2 trở lên

Ở nấc cuối cùng, dự thảo Lộ trình đề xuất từ ngày 1/1/2029, tất cả xe ô tô tham gia giao thông ở Hà Nội, TP.HCM phải đáp ứng từ Mức 2 trở lên. Thời gian áp dụng sớm hơn 1 năm so với đề xuất được đưa ra đầu tháng 8 năm nay.

Đáng chú ý, những kiểu loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp theo Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã được cấp trước thời điểm 1/1/2022 cho đến thời điểm hết hiệu lực sẽ được áp dụng mức khí thải như xe ô tô sản xuất trong giai đoạn 2017 - 2021 (Mức 3).

Với các xe không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải sẽ không được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm khi đi kiểm định và không được lưu thông. Chủ phương tiện sẽ phải thực hiện việc kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng để đảm bảo đáp ứng được mức quy định khí thải, để được kiểm định và lưu thông.

Dù cần thiết, việc áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới cũng đi kèm không ít thách thức. Việt Nam hiện có hàng triệu ô tô cũ chưa đạt chuẩn, trong khi nhiều phương tiện không còn khả năng cải tạo để đáp ứng yêu cầu mới.

