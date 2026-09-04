Cặp đôi được tổ chức đám cưới trên máy bay. Ảnh: Sara Arroyo Montalvo/People

Sau 5 năm hẹn hò, Sara Arroyo Montalvo (30 tuổi) và Bladimil Arroyo Montalvo (46 tuổi) quyết định kết hôn. Không muốn phải bận tâm đến những áp lực và khâu chuẩn bị cho một đám cưới truyền thống, cặp đôi chênh nhau 16 tuổi chọn cách bí mật bay đến Las Vegas (Mỹ) để tổ chức hôn lễ.

Thế nhưng, kế hoạch vốn chỉ dành riêng cho hai người lại bất ngờ trở thành một đám cưới đặc biệt khi phi hành đoàn quyết định tổ chức lễ cưới cho họ ngay giữa chuyến bay.

Lời đề nghị của nữ tiếp viên

Ngày 13/8, Sara và Bladimil lên chuyến bay đến Las Vegas. Trên máy bay, Sara hỏi nữ tiếp viên tên Shalee liệu có chỗ ngồi trống để 2 người có thể ngồi tách nhau ra và viết lời thề nguyện.

Chuyến bay kín chỗ nên yêu cầu của cô không được đáp ứng. Thay vào đó, Shalee nảy ra ý tưởng tổ chức một lễ cưới bất ngờ cho cặp đôi ngay trên máy bay, theo People.

Khoảng giữa chuyến bay, Sara được gọi về phía cuối máy bay qua hệ thống phát thanh. Cô và Bladimil không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghĩ rằng có thể cuối cùng cũng có một chỗ ngồi trống.

Khi Sara đến nơi, Shalee đưa cho cô một chiếc vương miện được phủ bằng giấy vệ sinh và nói rằng chuẩn bị làm đám cưới cho cô.

"Tôi khá hồi hộp, bất ngờ. Tôi nhớ mình có nói là chưa viết xong lời thề", Sara nhớ lại.

Váy cưới bằng giấy vệ sinh, hoa cưới từ que khuấy cà phê. Phi hành đoàn nhanh chóng biến những vật dụng có sẵn trên máy bay thành các phụ kiện cho lễ cưới.

Đặc biệt, cơ trưởng chuyến bay vốn từng là một mục sư đã đứng ra chủ trì lễ cưới cho cặp đôi. Bladimil kể lại rằng, khi nhìn thấy Sara bước dọc lối đi giữa các hàng ghế, anh rất vui.

178 hành khách trở thành khách mời

Thông qua hệ thống phát thanh, 178 hành khách trên máy bay được thông báo rằng họ sẽ trở thành khách mời trong lễ cưới đặc biệt này. Phi hành đoàn đề nghị mọi người dành vài phút chứng kiến buổi lễ.

“Mọi hành khách trên chuyến bay đều rất nhiệt tình. Các vị khách thật sự rất dễ thương. Không ai phàn nàn, không ai thô lỗ. Mọi người đều ủng hộ, vui vẻ và sẵn sàng tận hưởng khoảnh khắc này. Chúng tôi nhận được rất nhiều tình yêu thương từ mọi người. Thật sự rất đẹp”, Sara chia sẻ.

Hôm 1/9, Sara chia sẻ video đám cưới trên trang Instagram cá nhân và gửi lời cảm ơn đến các nhân viên trên chuyến bay. Video của cô nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Với Sara, một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất là sự hào hứng trên khuôn mặt của các thành viên phi hành đoàn.

“Tôi gần như muốn khóc vì mọi thứ quá chu đáo. Việc họ nghĩ đến chuyện làm đám cưới cho chúng tôi thực sự có ý nghĩa rất lớn. Họ đã khiến chuyến bay kéo dài 4 tiếng trở nên đặc biệt và để lại kỷ niệm chúng tôi sẽ kể mãi về sau”, cô chia sẻ.

Từ 18 năm trong tù đến cuộc sống mới

Đám cưới bất ngờ trên máy bay mang ý nghĩa đặc biệt với Bladimil. Anh từng phải ngồi tù 18 năm. Nhờ vào gia đình, bạn bè, anh đã tìm lại cuộc sống.

Anh gặp Sara tại New Orleans vào tháng 5/2021, khoảng 2 năm sau khi anh được trả tự do. Họ yêu nhau và đính hôn vào năm 2025.

“Được kết hôn với Sara là một cảm giác tuyệt vời. Tôi sẽ được dành phần đời còn lại bên người phụ nữ mình yêu", anh chia sẻ.

Ngày 14/8, một ngày sau khi đến Las Vegas, Sara và Bladimil chính thức tổ chức đám cưới. Tại đây, họ trao cho nhau những lời thề nguyện do chính mình viết. Một số người thân đã có mặt trong buổi lễ.

“Chúng tôi đã gặp những con người tuyệt vời trên hành trình này, có rất nhiều niềm vui, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ và cuối cùng cả hai có thể cam kết dành phần đời còn lại bên nhau”, cô chia sẻ.