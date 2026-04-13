Theo thông tin từ Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), ngày 13/4, máy đào hầm TBM số 2 “Táo bạo” đã về đích an toàn tại ga ngầm S12 - Ga Hà Nội, chính thức hoàn thành toàn bộ hành trình khoan hầm dài 4km qua 4 ga ngầm S9 (Kim Mã), S10 (Cát Linh), S11 (Văn Miếu), S12 (Ga Hà Nội).

Máy đào hầm TBM số 2 bắt đầu khoan từ ga S9 (Kim Mã) ngày 3/2/2025, lần lượt đi qua ga S10 vào 15/9/2025, ga S11 ngày 13/1/2026 và chính thức hoàn thành toàn bộ đoạn hầm vào ngày 13/4/2026.

Việc TBM “Táo bạo” về đích cũng đồng nghĩa toàn bộ hệ thống hầm của dự án đã được nối thông. Trước đó, máy TBM số 1 mang tên “Thần tốc” đã hoàn thành khoan ống hầm thứ nhất vào ngày 1/12/2025.

Hiện nay, phần ngầm của dự án gồm 4km đường hầm, 4 ga ngầm và 1 giếng thoát hiểm đang được triển khai đồng loạt, đạt khoảng 63% tiến độ; riêng gói thầu CP03 (xây dựng hầm và các ga ngầm) đạt 76,69%.

Song song với việc hoàn thành khoan hầm, các nhà thầu tiếp tục thi công các hạng mục kết cấu bên trong, hoàn thiện dốc hạ ngầm, các nhà ga, đường chuyển làn, khu gara cũng như các hạng mục phụ trợ như đường ven hồ Thủ Lệ.

Dự án đường sắt đô thị (metro) số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội có tổng chiều dài 12,5km, gồm 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Trong đó, đoạn trên cao từ Nhổn đến Cầu Giấy dài 8,5km đã được đưa vào khai thác thương mại từ tháng 7/2024; đoạn đi ngầm từ Cầu Giấy đến ga Hà Nội dài 4km đang được triển khai.

Dự án được khởi công từ năm 2009, ban đầu dự kiến hoàn thành vào năm 2015 nhưng đã nhiều lần điều chỉnh tiến độ. Theo kế hoạch hiện nay, toàn tuyến dự kiến hoàn thành vào năm 2027.