Khởi hành từ ga S9 (Kim Mã) ngày 30/7/2024 đến nay, “Thần Tốc” đã hoàn tất việc khoan hầm qua chuỗi 4 ga ngầm: S9 (Kim Mã), S10 (Cát Linh), S11 (Văn Miếu) và S12 (ga Hà Nội).

Đây cũng là lần đầu tiên Hà Nội vận hành TBM để thi công ngay dưới khu vực trung tâm - nơi tập trung đông dân cư, hạ tầng kỹ thuật và nhiều công trình văn hóa, lịch sử. Hành trình này đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến độ thi công đoạn ngầm dài gần 4km của dự án.

TBM “Thần Tốc” đã lắp đặt 1.720 vòng vỏ hầm, hoạt động liên tục và đảm bảo tuyệt đối các tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và môi trường. Sau khi về đích tại ga S12, phần đầu máy sẽ được tháo dỡ tại đây, còn các thiết bị phụ trợ được kéo về ga S9 để tiếp tục thu hồi.

4 ga ngầm metro Nhổn - ga Hà Nội chính thức thông tuyến. Ảnh: MRB.

Song song, TBM2 “Táo Bạo” - máy đào hầm còn lại - đang tiến gần tới ga S11. Đến ngày 1/12, gói thầu CP03 (hầm và các ga ngầm) đạt hơn 72% tiến độ, với 3.395/3.495 vòng vỏ hầm đã được đúc xong để phục vụ hai TBM hoạt động.

Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), nhấn mạnh việc TBM1 chạm đích ga S12 là “một cột mốc lịch sử” của dự án. Tuy nhiên, chặng đường đưa tuyến metro Nhổn – ga Hà Nội vào vận hành an toàn, hiện đại và hiệu quả vẫn đang tiếp tục.

Đại diện Ban Quản lý khẳng định sẽ dồn toàn lực, phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, tư vấn để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Bộ đôi máy TBM "Thần Tốc" và "Táo Bạo" được thiết kế riêng cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội. Máy được sản xuất bởi hãng Herrenknecht (CHLB Đức), có chiều dài hơn 100m, nặng khoảng 850 tấn. Ảnh: MRB.

“Mục tiêu là trong tương lai gần, người dân Thủ đô sẽ được trải nghiệm một hệ thống giao thông công cộng văn minh, tiện lợi và xứng đáng với kỳ vọng”, ông Sơn nói.

Dự án metro Nhổn – ga Hà Nội được kỳ vọng trở thành “mạch máu” mới giúp giảm ùn tắc, phát triển giao thông công cộng và cải thiện môi trường đô thị.