Diễn viên Thuỳ Anh thấy mình may mắn vì có duyên với các liên hoan phim quốc tế. Cô hào hứng tham gia LHP Đức 2026 tại Việt Nam vì trước đó từng hợp tác với 1 quay phim người Đức trong "1982".

Ngày 26/10 tại Viện Goethe Hà Nội đã diễn ra họp báo công bố Liên hoan phim Đức 2026 tại Việt Nam. Sự kiện có sự góp mặt của diễn viên Thùy Anh và nghệ sĩ Việt-Đức Claudia Tuyết Scheffel cùng bà Thái Mai Lan - Giám đốc Viện Goethe TPHCM.

Nghệ sĩ Claudia Tuyết Scheffel và Thuỳ Anh tại sự kiện. Ảnh: Quỳnh An

Thuỳ Anh vừa trở về từ LHP Busan sau khi giới thiệu về bộ phim mới cô góp mặt có sự tham gia của quay phim người Đức. Tại sự kiện, cô bày tỏ mối duyên đặc biệt với các nghệ sĩ Đức khi các dự án điện ảnh Đập cánh giữa không trung hay 1982 đều có sự hợp tác với quốc gia này.

Thuỳ Anh sẽ cùng diễn viên chính Bruno Alexander tham gia buổi gặp gỡ khán giả TPHCM trong khuôn khổ của chương trình phim Đức KinoFest 2026.

Thuỳ Anh sinh năm 1995, từng gây chú ý với cảnh nóng táo bạo trong phim Đập cánh giữa không trung khi chưa đầy 18 tuổi. Bộ phim này sau đó đã đưa cô đến với nhiều LHP lớn trên thế giới trong đó có LHP Venice 13 năm trước. Bộ phim mới nhất cô tham gia, 1982, cũng vừa ra mắt toàn thế giới tại LHP Busan 2026.

Chia sẻ của diễn viên Thuỳ Anh:

Từ 5/11- 31/12, Liên hoan phim Đức tại Việt Nam sẽ giới thiệu 8 bộ phim xuất sắc từng được vô số các giải thưởng ở nhiều liên hoan phim quốc tế tại 5 thành phố của Việt Nam.

KinoFest 2026 do Goethe-Institut tổ chức trở lại Việt Nam trình chiếu 8 bộ phim, từ tác phẩm đoạt Gấu Vàng Berlinale 2026 đến phim hoạt hình dành cho gia đình, đưa khán giả đến với những câu chuyện về tự do, sự trưởng thành và khát vọng kết nối.

Cảnh trong phim "Phong bì vàng" - tác phẩm đoạt Gấu Vàng cho Phim hay nhất tại Berlinale 2026.

Chương trình năm nay quy tụ các tác phẩm được ghi nhận tại những liên hoan phim quốc tế, đồng thời mở ra nhiều trải nghiệm điện ảnh: từ chính kịch lịch sử và những câu chuyện xã hội đến hài hước, suy tưởng và phiêu lưu hoạt hình. Một lần nữa, KinoFest sẽ có mặt tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước như Hà Nội, TPHCM, Huế, Hải Phòng và Đà Nẵng.

Nổi bật trong chương trình là bộ phim Phong bì vàng (Yellow Letters) của đạo diễn İlker Çatak, tác phẩm đoạt Gấu Vàng cho Phim hay nhất tại Berlinale 2026 và Rose của Markus Schleinzer, bộ phim mang về cho Sandra Hüller giải Gấu Bạc cho Diễn xuất chính xuất sắc nhất. Cùng với Tôi hiểu sự bức xúc của các vị (I understand your displeasure) của Kilian Armando Friedrich, được lựa chọn vào chương trình toàn cảnh điện ảnh Đức Panorama, KinoFest 2026 mang những dấu ấn quan trọng của Liên hoan phim quốc tế Berlin năm nay đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Lương Triều Vỹ trong phim "Những người bạn thầm lặng" - Đề cử Phim hay nhất tại LHP Venice 2025.

Với Những người bạn thầm lặng (Silent Friend) tham gia tranh giải chính tại Liên hoan phim Venice 2025, đạo diễn Ildikó Enyedi mở rộng cuộc đối thoại sang mối quan hệ giữa con người và thế giới thực vật. Những cuộc đời ở 3 thời điểm trong lịch sử được kết nối qua một khu vườn bách thảo, mối quan hệ với tự nhiên và khoa học, mời khán giả chậm lại và khám phá những cách cảm nhận thế giới khác với thói quen thường ngày.

Sự góp mặt của hai diễn viên Lương Triều Vỹ và Bond Girl Léa Seydoux càng làm nổi bật lên sự gia tăng của tính đa dạng và hợp tác quốc tế của điện ảnh Đức nói riêng và điện ảnh thế giới nói chung trong những năm gần đây.

Bond Girl Léa Seydoux

Trong khi đó, bộ phim hoạt hình Tiếng hát cá voi (The Last Whale Singer) đưa khán giả gia đình bước vào chuyến phiêu lưu dưới đại dương, cùng câu chuyện về lòng can đảm, tình bạn và việc tìm thấy tiếng nói của chính mình. Việc lựa chọn bộ phim này cho chương trình cũng là một cách khẳng định cam kết giới thiệu những bộ phim Đức dành cho mọi đối tượng và lứa tuổi khán giả của KinoFest.

Trong khi đó, bộ phim Luisa của Julia Roesler đưa khán giả vào câu chuyện của một phụ nữ trẻ khuyết tật sống tại cơ sở chăm sóc, nơi nghi vấn xâm hại làm lay chuyển các mối quan hệ xung quanh cô. Trong phim Những đứa con của chúa (Children of Gods), đạo diễn Frauke Lodders khám phá những giằng co của tuổi trẻ khi tình yêu, bản dạng và khát vọng khám phá bản thân va chạm với niềm tin của một gia đình tôn giáo nghiêm ngặt.

Bên cạnh những xung đột xã hội, KinoFest 2026 dành chỗ cho tiếng cười, sự tò mò và những kết nối bất ngờ. Chuyển thể từ tiểu thuyết và chính cuộc đời của diễn viên, đạo diễn, nhà biên kịch Joachim Meyerhoff, bộ phim Chao ôi, cái khoảng trống khủng khiếp này (Oh, this Unspeakable Voice) của Simon Verhoeven kể hành trình tìm chỗ đứng trong cuộc đời của một chàng trai trẻ, giữa trường diễn xuất và thế giới lập dị của ông bà.

Nam diễn viên chính Bruno Alexander của phim sẽ có mặt tại Hà Nội và TPHCM trong khuôn khổ của chương trình phim Đức KinoFest để gặp gỡ và giao lưu với khán giả.

Giá vé xem các phim thuộc KinoFest 2026 tại Galaxy Cinema Nguyễn Du (TPHCM) và TTCPQG (Hà Nội) là 30.000 đồng với mục đích khuyến khích khán giả hình thành thói quen đầu tư cho các hoạt động Văn hóa.

Lương Triều Vỹ và Léa Seydoux trong phim "Người bạn thầm lặng:

Ảnh, video: BTC