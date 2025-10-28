KinoFest 2025 chiếu đa dạng các thể loại, từ hoạt hình tới tài liệu, phim truyện điện ảnh.

Liên hoan phim Đức (KinoFest) sẽ diễn ra từ 30/10-2/11. LHP năm nay nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam.

Phiên bản năm 2025 không chỉ mang điện ảnh Đức đến gần hơn với khán giả Việt Nam, mà còn tôn vinh tinh thần sáng tạo và là cơ hội vinh danh của các nhà làm phim trẻ Việt Nam và Đức - những người đang góp phần định hình nên cuộc đối thoại sống động giữa hai nền văn điện ảnh.

Được lựa chọn từ tuyển tập phim Đức mới nhất vô cùng phong phú, chương trình năm nay mang đến những bộ phim đa dạng, trải dài từ: chính kịch, gia đình, hoạt hình, phiêu lưu đến phim tài liệu - những tác phẩm vừa hiện thực vừa huyền bí, giàu sức sáng tạo và tưởng tượng.

Cảnh trong phim "Quê hương là chùm khế chua".

KinoFest 2025 hứa hẹn mang đến những bộ phim đa dạng về phong cách và hình thức, đồng thời phản ánh nhiều khía cạnh thực tế xã hội đương đại ở Đức. Những bộ phim được chọn đều phù hợp với mọi lứa tuổi và khuyến khích người xem khám phá nhiều góc nhìn mới qua lăng kính của điện ảnh.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra chiều tối ngày 30/10 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia với bộ phim Roter Himmel (Bầu trời đỏ lửa). Bộ phim đã nhận được nhiều đề cử và giải thưởng cả ở Đức lẫn quốc tế, nổi bật nhất là Giải Gấu Bạc - Giải danh giá (Grand Jury Prize) tại LHP Berlin 2023.

Cảnh trong phim "Bầu trời đỏ lửa" được chọn chiếu khai mạc.

Những ngày tiếp sau các bộ phim: Mọi thứ đều thuộc về mình, Bầu trời đỏ lửa, Mạch ngầm, Niko và chuyến phiêu lưu đến giải cực quang, phim Cologne 75, Những lời chào từ sao hỏa, Chỉ có ban đêm chúng ta mới có thể buồn, Nữ anh hùng, Quê hương là chùm khế chua... sẽ được trình chiếu.