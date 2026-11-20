Từ thiết kế tinh tế, công nghệ sưởi tiên tiến đến các tính năng hỗ trợ an toàn và tiết kiệm điện, bộ sưu tập máy sưởi Fujihome 2026 hướng đến trải nghiệm làm ấm tiện nghi, phù hợp với nhiều không gian và phong cách sống.

Khi thiết bị sưởi trở thành một phần của nội thất

Trong những ngôi nhà hiện đại, mỗi món đồ nội thất đều được cân nhắc về công năng, kiểu dáng và khả năng kết nối với tổng thể không gian.

Tuy nhiên, khi mùa lạnh đến, việc bổ sung thiết bị sưởi đôi khi trở thành bài toán về thẩm mỹ. Những mẫu máy cồng kềnh, ánh sáng phát ra quá mạnh hoặc tiếng ồn khi vận hành có thể làm ảnh hưởng đến sự thư thái vốn có của căn phòng.

Đón bắt xu hướng này, bộ sưu tập máy sưởi thông minh Fujihome 2026 mang đến nhiều lựa chọn với thiết kế và công nghệ khác nhau.

Dòng máy sưởi chân tường Fujihome SH07RLUX dễ dàng đặt gọn dọc chân tường phòng khác.

Gu thẩm mỹ: Máy sưởi mang dáng dấp đồ nội thất

Thay vì tạo ra nguồn sáng trực tiếp như đèn sưởi sợi đốt truyền thống, các thiết bị sử dụng thanh nhiệt để làm ấm, hạn chế ánh sáng gây chói, qua đó giữ được cảm giác dễ chịu cho không gian vào buổi tối.

Tại phòng khách, hai mẫu máy sưởi chân tường Fujihome SH07RLUX và SH998E gây chú ý với thiết kế thân mỏng, kéo dài theo chiều ngang.

Trong đó, SH07RLUX tạo điểm nhấn bằng hiệu ứng ngọn lửa LED trang trí còn SH998E lựa chọn phong cách tối giản với thân kim loại sơn tĩnh điện, tông màu trung tính, phù hợp với những căn phòng sử dụng sàn gỗ và tường sáng màu.

Với cách bố trí máy sưởi chân tường, người dùng cần tuân thủ hướng dẫn lắp đặt, duy trì khoảng cách an toàn với tường, rèm cửa và các vật dụng xung quanh.

Quạt sưởi gốm Fujihome FH213 ứng dụng thanh nhiệt Ceramic PTC giúp làm ấm nhanh không gian sinh hoạt chung.

Mở rộng sang phòng ngủ nhỏ hoặc góc làm việc cá nhân, máy sưởi gốm để bàn Fujihome FH02RLUX gây chú ý với dáng tròn nhỏ gọn và ánh đèn LED dịu, trông giống một vật phẩm trang trí hơn là một thiết bị gia dụng.

Tương tự, quạt sưởi gốm Fujihome FH3303B sở hữu dáng tháp thanh thoát, kết hợp hiệu ứng ánh lửa trang trí tạo điểm nhấn nhẹ nhàng cho không gian riêng tư.

Quạt sưởi gốm Fujihome FH3303B tích hợp bảng điều khiển cảm ứng nhạy bén cùng hiệu ứng ánh lửa trang trí dịu nhẹ.

Gu công nghệ: Hơi ấm bắt đầu từ vật liệu và sự thảnh thơi

Một chi tiết ít người để ý, mọi máy sưởi điện đều chuyển hóa gần như toàn bộ điện năng thành nhiệt. Khác biệt thật sự nằm ở việc hơi ấm lan tỏa nhanh hay chậm, đồng đều hay cục bộ, và thiết bị có biết tự tiết chế công suất hay không.

Hai mẫu SH07RLUX và SH998E sử dụng lõi nhôm phủ Graphene. Khi kết hợp cùng lá nhôm tỏa nhiệt và nguyên lý đối lưu tự nhiên, hơi ấm lan tỏa đều từ dưới lên trên và hạn chế tiếng ồn trong quá trình sưởi.

Ở phân khúc để bàn và phòng diện tích vừa phải, FH02RLUX và FH3303B ứng dụng thanh nhiệt gốm Ceramic PTC. PTC (Positive Temperature Coefficient) là công nghệ gia nhiệt sử dụng vật liệu có hệ số nhiệt điện trở dương. Khi nhiệt độ phần tử gốm tăng, điện trở tăng theo, giúp tự động giảm công suất gia nhiệt và hạn chế quá nhiệt.

Sự tiện nghi còn đến từ tính năng điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt tích hợp trên SH07RLUX, FH02RLUX và FH3303B. Chỉ cầncâu lệnh ngắn gọn, người dùng đã có thể bật tắt hoặc điều chỉnh nhiệt độ từ xa.

Máy sưởi gốm Fujihome FH02RLUX tích hợp phun sương tạo ẩm và điều khiển giọng nói tiếng Việt, giúp người dùng tận hưởng hơi ấm dễ chịu ngay trên giường.

Gu phong cách sống: Ấm vừa đủ, an toàn và tiết kiệm

Khi làm ấm một căn phòng từ 15°C lên 25°C mà không bổ sung hơi nước, độ ẩm khiến nhiều người cảm thấy khô da, khô môi. Để cân bằng yếu tố này, các mẫu SH07RLUX, FH02RLUX và FH3303B đều hỗ trợ bổ sung độ ẩm trong quá trình sưởi.

Về tính an toàn, các thiết bị sưởi điện Fujihome làm ấm bằng điện năng, không đốt nhiên liệu nên không sinh khói hay khí CO như bếp than, lò củi trong phòng kín. Toàn bộ bộ sưu tập đều được trang bị hệ thống bảo vệ quá nhiệt và tự ngắt an toàn khi nghiêng đổ.

Ở khía cạnh chi phí, các tính năng như chế độ ECO, hẹn giờ và cơ chế điều chỉnh công suất theo ngưỡng nhiệt độ giúp người dùng chủ động hơn trong quá trình sử dụng.

Fujihome Smart Living Combo đã được ghi nhận ở vị trí Top 1 bảng xếp hạng Combo sản phẩm nâng tầm chất lượng cuộc sống, thuộc hạng mục BCA Better Lists. Chứng nhận nằm trong khuôn khổ Better Choice Awards 2026 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), VCCorp và các đơn vị phối hợp tổ chức.

Bộ sưu tập máy sưởi thông minh Fujihome 2026 hội tụ công nghệ lõi gốm PTC, sưởi Graphene đối lưu êm ái cùng tính năng tự ngắt an toàn.

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Bích Đào