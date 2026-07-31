Sự kiện quy tụ đại diện chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án MBLand Holdings, đơn vị phát triển kinh doanh WeLand cùng các đối tác và đội ngũ tư vấn bán hàng. Những thông tin đầu tiên về định hướng phát triển, câu chuyện thương hiệu và kế hoạch triển khai The Camellia Son Tra – Da Nang đã được công bố, tạo nền tảng để dự án chính thức bước ra thị trường.

Toàn cảnh sự kiện truyền cảm hứng The Camellia Son Tra - Da Nang với sự tham gia của đông đảo đối tác, khách mời và đội ngũ tư vấn bán hàng.

Đà Nẵng trong chiến lược phát triển dài hạn của MBLand

The Camellia Son Tra - Da Nang là dự án đầu tiên của MBLand tại Đà Nẵng, sở hữu quy mô 25 tầng, gồm 469 căn hộ.

Đà Nẵng đang trên đà phát triển mạnh mẽ, bước vào một chu kỳ mới, với định hướng mở rộng không gian đô thị, nâng cao chất lượng dịch vụ và chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng có hàm lượng giá trị cao hơn. Cùng với động lực kinh tế, thị trường nhà ở cũng đứng trước những yêu cầu mới về chất lượng không gian sống, giá trị sử dụng và khả năng sở hữu lâu dài.

Khi quy mô dân cư, lực lượng chuyên gia và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng, nhu cầu không còn dừng ở một căn hộ có vị trí thuận tiện. Người mua ngày càng hướng đến những sản phẩm được phát triển đồng bộ về môi trường sống, thiết kế, tiện ích, tính riêng tư, nền tảng pháp lý và giá trị sở hữu lâu dài.

The Camellia Son Tra - Da Nang đánh dấu bước phát triển đầu tiên của MBLand tại thị trường Đà Nẵng.

Sự chuyển dịch này mở ra dư địa cho những nhà phát triển có năng lực kiến tạo sản phẩm bài bản và theo đuổi chiến lược dài hạn. Với MBLand, lựa chọn Đà Nẵng mới là bước đầu; địa điểm đặt dự án còn phải hội tụ được những giá trị đủ khác biệt để chuyển hóa định hướng ấy thành một không gian sống cụ thể. Trong hành trình tìm kiếm đó, Sơn Trà được lựa chọn bởi sự giao thoa hiếm có giữa nhịp sống đô thị, cảnh quan tự nhiên và chiều sâu bản địa.

Sơn Trà - Nơi khởi nguồn hành trình kiến tạo dấu ấn của MBLand tại Đà Nẵng

Sau nhiều năm phát triển các dự án bất động sản và nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường Đà Nẵng, MBLand đánh giá Sơn Trà là một trong số ít khu vực hội tụ cả lợi thế đô thị và giá trị tự nhiên. Khu vực này vừa kết nối thuận tiện với trung tâm thành phố, vừa tiếp giáp hệ sinh thái núi, rừng và biển. Bán đảo Sơn Trà tạo nên nền cảnh quan đặc trưng; phía dưới là những khu dân cư lâu đời, làng chài và bãi biển đã gắn với đời sống Đà Nẵng qua nhiều thế hệ.

Sự giao thoa giữa thiên nhiên và phố thị vừa mang lại sự thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày, vừa đáp ứng nhu cầu về một môi trường sống chất lượng. Trong bối cảnh quỹ đất gần biển, gần trung tâm và tiếp giáp cảnh quan tự nhiên ngày càng hữu hạn, những lợi thế này càng trở nên khó thay thế. Đó cũng là lý do MBLand lựa chọn Sơn Trà làm điểm khởi đầu tại Đà Nẵng và phát triển The Camellia Son Tra - Da Nang trên cơ sở khai thác những giá trị đặc trưng của vùng đất.

The Camellia Son Tra - Da Nang được phát triển từ sự giao thoa giữa thiên nhiên, đô thị và bản sắc Sơn Trà. Ảnh phối cảnh

Tọa lạc tại giao lộ Lê Văn Lương - Lê Đức Thọ, The Camellia Son Tra - Da Nang nằm tại điểm chuyển tiếp giữa không gian bán đảo và khu đô thị hiện hữu, vừa thuận tiện tiếp cận hệ thống dịch vụ của thành phố, vừa thừa hưởng cảnh quan đặc trưng của Sơn Trà.

Tên gọi dự án được lấy cảm hứng từ hoa trà, biểu trưng cho vẻ đẹp bền bỉ và tinh tế. Dáng núi, đường bờ biển cùng sự chuyển tiếp giữa các lớp không gian được đưa vào kiến trúc và cảnh quan, tạo nên mối liên kết tự nhiên giữa công trình với vùng đất.

Đây cũng là cách MBLand tạo dựng dấu ấn đầu tiên tại Đà Nẵng: Bắt đầu từ bản sắc địa phương và đặt nhu cầu sống thực của cư dân làm trọng tâm. Khi quy mô và tiện ích dần trở thành những tiêu chuẩn phổ biến, giá trị riêng của một dự án nằm ở khả năng khai thác lợi thế địa điểm để hình thành trải nghiệm sống khó sao chép.

Mang tinh thần đó, The Camellia Son Tra - Da Nang được định hình như một không gian sống mang bản sắc Sơn Trà, nơi vẻ đẹp thiên nhiên và chiều sâu văn hóa bản địa hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại, hướng đến giá trị an cư bền vững.

The Camellia Son Tra - Da Nang, Căn hộ biển kề rừng tại Sơn Trà. Địa chỉ: Giao lộ Lê Văn Lương – Lê Đức Thọ, phường Sơn Trà, Đà Nẵng Phát triển dự án: MBLand Phát triển kinh doanh: WeLand Website: https://thecamellia.vn Hotline: 097 5555 769

(Nguồn: MBLand)