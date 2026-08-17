Anh Thơ sinh năm 1985, là gương mặt MC quen thuộc với khán giả 18 năm qua. Tên tuổi cô đặc biệt phủ sóng ở Đài Truyền hình Vĩnh Long (THVL), qua đó được gọi là "Nữ MC nổi tiếng miền Tây". Cô dẫn nhiều chương trình: Hãy nghe tôi hát, Khởi đầu cơ nghiệp, Lời chào tuổi teen, Thời trang @, Ai đúng ai sai, Ca nhạc quốc tế MTV... Gần đây, cô tham gia đóng phim truyền hình, làm sản xuất cho các dự án giải trí.

MC Anh Thơ rạng rỡ ở tuổi 41.

Chia sẻ với VietNamNet, Anh Thơ kể thời trẻ có xu hướng ôm đồm nhiều việc, sử dụng gần như toàn bộ năng lượng cho công việc. MC quan niệm làm việc với cường độ cao là cách để xây dựng sự nghiệp và tạo nền tảng tài chính.

Ở tuổi 41, nữ MC nhìn nhận mọi thứ khác trước, khi sức khỏe và năng lượng không còn như thời trẻ. Cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ, chăm sóc gia đình và đồng hành cùng con gái trong giai đoạn trưởng thành.

Nữ MC tự nhận không phải người quá tham vọng đến mức để công việc cuốn đi. Đặc biệt từ khi có con, cô học cách cân bằng cuộc sống và biết trân trọng những gì đang có.

“Tôi muốn mọi thứ diễn ra từ tốn, chậm rãi và chắc chắn để bản thân có thể thích nghi. Công việc phải cân đối với lịch trình chăm sóc gia đình. Tôi không còn muốn dùng hết năng lượng của mình để chạy theo công việc như trước”, Anh Thơ cho hay.

MC Anh Thơ chủ động hạn chế công việc để chăm lo tổ ấm.

MC quan niệm cuộc sống không thể cho một người tất cả những gì họ mong mỏi cùng lúc. Muốn có một sự nghiệp rực rỡ, không thể đồng thời đòi hỏi bản thân luôn có nhiều thời gian, không bận rộn và không bị ảnh hưởng về sức khỏe. Điều quan trọng là mỗi người phải hiểu mình đang lựa chọn điều gì và chấp nhận những hệ quả đi kèm.

Được khán giả chú ý nhưng Anh Thơ giữ đời tư kín tiếng. Nữ MC bày tỏ muốn giữ lại những điều riêng tư cho mình khi bước khỏi ánh đèn sân khấu. Cô thấy vui khi có tổ ấm hạnh phúc, sự nghiệp vững vàng và muốn dành mọi điều tốt đẹp cho chính mình và cả những người thân yêu.

Con gái Gia Cát là điểm tựa của nữ MC.

Từ khi có con, nữ MC càng biết đủ. Cô chấp nhận sự nghiệp không thăng tiến, từ bỏ những cơ hội tốt để không bỏ lỡ bất kỳ thời khắc quan trọng nào của con gái. Bởi theo Anh Thơ, chỉ cần cha mẹ lơ là một khoảnh khắc dù nhỏ của con là không có cách nào lấy lại được.

Nhiều năm qua, Anh Thơ chuyển hướng kinh doanh. Cô mở công ty chuyên lĩnh vực làm đẹp, trở thành giám đốc điều hành đội ngũ nhân viên và vận hành hoạt động hiệu quả. Từ một MC quen đứng trước ống kính, Anh Thơ phải dần thích nghi với lịch làm việc của người lãnh đạo.

MC Anh Thơ làm giám đốc, đạt thành công khi rẽ hướng kinh doanh 6 năm qua.

Nữ MC kể những ngày đầu tiên cô livestream chỉ bán được 40 đơn hàng, công việc nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực, con số khách hàng đến nay lên đến hàng chục nghìn.

Anh Thơ vừa tổ chức sự kiện The house of muse 2026 tại TPHCM để nhìn lại chặng đường 6 năm hoạt động. Với cô, vai trò mới còn là mong muốn tạo ra không gian để những người phụ nữ có cùng sự quan tâm đến sắc đẹp, sức khỏe và chất lượng cuộc sống có thể gặp gỡ, chia sẻ và tìm thấy những giải pháp phù hợp cho bản thân cũng như gia đình.

MC Anh Thơ chia sẻ quan niệm cuộc sống

Ảnh, clip: NVCC